Почина актьорът зад култовия образ The Gimp от „Криминале"

Почина актьорът зад култовия образ The Gimp от „Криминале“

8 Март, 2026 14:51 1 192 5

Сценаристът и актьор Стивън Хибърт си отиде на 68 години след сърдечен удар

Почина актьорът зад култовия образ The Gimp от „Криминале“ - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова

Актьорът и сценарист Стивън Хибърт, известен с ролята си на The Gimp в култовия филм Криминале на режисьора Куентин Тарантино, е починал на 68-годишна възраст. Според информация на TMZ той е получил сърдечен удар в Денвър, щата Колорадо, предава Dir.bg.

Новината за смъртта му беше потвърдена от неговите деца - Грег, Рони и Розалинд. В изявление те посочват, че баща им е починал внезапно и че животът му е бил посветен както на семейството, така и на изкуството.

Макар персонажът му в Криминале да няма реплики и лицето му да остава скрито зад кожена маска, образът на The Gimp се превърна в един от най-запомнящите се във филма, особено в сцените с героя на Брус Уилис.

В интервю през 2024 г. Хибърт разказва как е получил ролята след среща с Тарантино в импровизационния театър Groundlings. По думите му двамата импровизирали сцена пред кастинг директор, в която режисьорът му давал команди, а той изпълнявал ролята на подчинен персонаж.

Освен актьорската си кариера, Хибърт е работил и като сценарист. През 90-те години пише за популярното телевизионно предаване Късното шоу с Дейвид Летърман. Участва и като т.нар. „сценарен доктор“ в продукции като Шрек и Остин Пауърс, където се появява и в малка роля.

В по-късните години от живота си той преподава филмова теория и импровизация в Денвър. Между 1989 и 1994 г. Хибърт е женен за актрисата Джулия Суини, която също участва във филма „Криминале“.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Той почина

    5 0 Отговор
    Преди една седмица, ма п... о

    Коментиран от #5

    15:03 08.03.2026

  • 2 Аха ,

    0 0 Отговор
    актьорът има сиси и е на токчета !

    15:06 08.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Бог да го прости

    3 0 Отговор
    ...но нито съм чувал за него...нито за тоя сериал,но явно авторката го познава от близо ,щом така страда...

    15:28 08.03.2026

  • 5 Ами как да знае

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Той почина":

    ...когато цяла седмица е била заета да обслужва кефа на Шефа...
    Иначе ,как ще заработва хонорари с простотиите де качва...

    15:31 08.03.2026