Новини
Любопитно »
Мрежата завря с колажи и шеги за залавянето на Николас Мадуро (СНИМКИ)

Мрежата завря с колажи и шеги за залавянето на Николас Мадуро (СНИМКИ)

5 Януари, 2026 15:31 2 176 33

  • николас мадуро-
  • мемета-
  • колажи-
  • шеги-
  • интернет-
  • венецуела

Мемета, майтапи и колажи се разпространяват скоростно от безпрецедентното залавяне на лидера на Венецуела

Мрежата завря с колажи и шеги за залавянето на Николас Мадуро (СНИМКИ) - 1
Снимка: Facebook
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Интернет реагира светкавично на новината за залавянето на венецуелския лидер Николас Мадуро, като социалните мрежи бяха буквално залети от мемета, колажи и саркастични коментари. Вместо сух политически анализ, онлайн пространството избра хумора като основен начин да преработи една от най-изненадващите геополитически новини още в първите дни на новата година.

Фокусът на дигиталната реакция бързо се измести от сериозния тон на международните агенции към визуалната сатира. Потребители от цял свят започнаха да споделят колажи, в които Мадуро е сравняван с филмови злодеи, герои от сериали и дори персонажи от анимации, „арестувани“ в стилистиката на холивудски екшън. Някои от най-популярните мемета играят с факта, че години наред САЩ предлагаха награда от 15 милиона долара за информация, водеща до ареста му – тема, превърната в шеговити „обяви“, фалшиви касови бележки и пародийни реклами.

Макар събитието да бележи сериозна промяна на международната сцена, онлайн реакцията ясно показва как съвременната публика възприема подобни моменти – през призмата на иронията и визуалния хумор. Социалните мрежи се изпълниха с реакции, вариращи от искрено недоумение до откровена подигравка, като много потребители коментират „края на епоха“, но с езика на GIF-ове и шеги.

Публикация, споделена от Pedro Silva (@trad_west_)

Политическата ситуация във Венецуела остава сложна и несигурна. Докато официалните подробности около операцията и бъдещия статус на Мадуро продължават да излизат наяве, интернет вече е направил своето – превърнал е сериозното събитие в културен феномен, в който хуморът служи като колективен начин за реакция на внезапната смяна на властта.


Поставете оценка:
Оценка 1.5 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 жалки

    17 2 Отговор
    идиоти сър

    15:33 05.01.2026

  • 2 Пич

    32 5 Отговор
    Това само показва какво жалко малоумие е обхванало света !!! Шегуват се с това , от което трябва да се възмущават , и да се страхуват !!! Невероятно е колко бързо тъмните успяха да вземат мозъците на човеците !!!???

    Коментиран от #8, #14, #28

    15:33 05.01.2026

  • 3 ИЗКУКУРИГАЛИЯ ПАЛЯЧО КАУБОЙ

    20 3 Отговор
    С ТАЗИ ШОУ АКЦИЯ СТАНА ЗА СМЯХ.НЕ ЗНАЕ КАКЪВ АВТОГОЛ СИ ВКАРВА.

    Коментиран от #24

    15:35 05.01.2026

  • 4 Коста

    18 4 Отговор
    Много тъпо! Ми закрийте и Международният съд! Щом дядо Тръмп, лудият се разхожда по света с к а картечницата, всички му се мазнят...

    Коментиран от #26

    15:37 05.01.2026

  • 5 Трол

    8 1 Отговор
    Трябва да има и колаж с Жоро Игнатов от "Съдебен спор".

    15:37 05.01.2026

  • 6 Aлфа Bълкът

    8 11 Отговор
    Агне в кошара не може да хванеш толкова лесно, а тоя го гепиха като пъпеш на бустана.

    Коментиран от #7

    15:37 05.01.2026

  • 7 Aлфа Bълкът

    2 7 Отговор

    До коментар #6 от "Aлфа Bълкът":

    бостана

    15:38 05.01.2026

  • 8 Спри наркотиците!

    4 12 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Премини на Дегазин!

    15:39 05.01.2026

  • 9 МИМОЗА

    7 6 Отговор
    Ама най голямото меме е
    С какво са го „нзобили” и друго „по така”
    Мъдуракис та ходеше като нааkaн
    И все повтаряше на полис мените
    Чнг и лека нощ...😀

    Коментиран от #17, #20

    15:41 05.01.2026

  • 10 Америка показва

    6 12 Отговор
    Путин е следващият.

    15:41 05.01.2026

  • 11 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    15 2 Отговор
    За протокола НЕ Е ЗАЛОВЕН, а отвлечен‼️

    15:42 05.01.2026

  • 12 Aлфа Bълкът

    6 11 Отговор
    Русофилчета, колкото плюсчета да си наблъскате, това не променя факта, че по време на мъжката любов, винаги сте отпред.

    15:42 05.01.2026

  • 13 ои8уйхътгрф

    13 1 Отговор
    Леееека неточност виждам, вземете да я коригирате...

    Според тълковения речник думите си имат конкретен смисъл... Например:

    "Заловен" означава някой да е бягал от закона, да се е укривал и т.н... Никак не подхожда на ситуацията, нали?

    От друга страна "ОТВЛЕЧЕН" е думичката която се използва когато въоръжени хора те нападнат в дома ти, избият охраната ти + доста цивилни и те отведат незнайно къде... Май тая думичка пасва перфектно на ситуацията...

    И да, Рижко не осъзнава какъв автогол си вкара... Много ми е интересно кой ще е първият кравар или жид който ще изгърми по схемата която Рижко ни демонстрира...

    15:44 05.01.2026

  • 14 Путин арестович

    7 2 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Кои са светлите? В политиката няма такива.

    Коментиран от #25

    15:44 05.01.2026

  • 15 Миче

    14 1 Отговор
    На вас ви е смешно ма тоя психопат ще затрие света

    15:44 05.01.2026

  • 16 Евро стотинка

    5 8 Отговор
    Копейките не се усещат как сляпо се водят по малоумната пропаганда на Кремъл. Първо отричат че нещо може да се случи а после хиляди оправдания и сякаш забравят че до вчера пропагандата им е казвала друго. . Може би са под хипноза?

    15:47 05.01.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 шпекси фльор

    4 1 Отговор
    питах ИИ защо ни казват джен зи и ми отговори че идвало от де)генерация зомби

    15:49 05.01.2026

  • 19 Где Мадуро?

    5 6 Отговор
    Где Кадафи?
    Где Саддам?
    Где Милошевич?
    Где Асад?

    Все приятели на русия.

    Коментиран от #23, #27

    15:50 05.01.2026

  • 20 Aлфа Bълкът

    4 2 Отговор

    До коментар #9 от "МИМОЗА":

    Има по-яко видео, Дони е с мустачки и черен перчем, и обяснява, че той е новият президент на Венецуела. Ще я направи отново велика, ще има фиеста и тако до зори.

    15:53 05.01.2026

  • 21 Тръмп залови Венецуелски

    2 1 Отговор
    Инфинити и Нио
    Това е Матрицата не е война

    15:57 05.01.2026

  • 22 Анонимен

    2 3 Отговор
    Тихо и без много шум Д.Тръмп показа на целият свят кой го управлява и също вярната посока.Силата е с тях и нищо и никой не може да ги спре.Нито ООН,също подобни институции създадени за простосмъртните.

    16:00 05.01.2026

  • 23 Aлфа Bълкът

    1 1 Отговор

    До коментар #19 от "Где Мадуро?":

    Путин да се моли да го заловят като Мадуро, да не свърши като Кадафито, дето го олюбиха на стари години.

    16:02 05.01.2026

  • 24 АГАТ а Кристи

    1 4 Отговор

    До коментар #3 от "ИЗКУКУРИГАЛИЯ ПАЛЯЧО КАУБОЙ":

    Я разясни за автогола ???
    Казал си "А". Разтвори дверите и на "Б" !!!
    Или, ей така - просто да напишеш нещо чието съдържание и ти на знаеш !

    16:04 05.01.2026

  • 25 Пич

    1 1 Отговор

    До коментар #14 от "Путин арестович":

    Много глупав въпрос ! Защо се ограничаваш с политиката? Само политиците ли са човеци според тебе?!

    16:05 05.01.2026

  • 26 нннн

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Коста":

    МНС е соpoскo творение, непризнато от САЩ, Русия, Китай, Индия и др.

    16:09 05.01.2026

  • 27 Тъ Пня

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Где Мадуро?":

    А Байдън къде е? И той не знае. Научи поне няколко чужди езика, преди да се излагаш като пълнена мисирка

    16:15 05.01.2026

  • 28 Селянина с колелото

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Ехеее тези от "Star Wars" и "Последния ергенски запой" са уникални. Добре че хората имат чувство за хумор. Макар че точно в случая ситуацията въобще не е смешна, а трагична. Постановка в стил: Петьо наби Гошко и му взе якето, но госпожата не направи нищо защото бащата на Петьо е управляващ политик, а бащата на Гошко е шофьор на камион.

    16:15 05.01.2026

  • 29 мдам

    0 1 Отговор
    Путин показа на всички, че международното право не важи. Тръмп се възползва.

    16:21 05.01.2026

  • 30 737337227

    2 0 Отговор
    Греландия да му мисли.Дания да се подготвя да няма в бъдеще нищо общо с тоя остров.

    16:24 05.01.2026

  • 31 Ройтерс

    1 0 Отговор
    Някакси така не може ли,моля?!

    16:35 05.01.2026

  • 32 На голо дупе

    1 0 Отговор
    Майтап не бива.Но къде е жена му!Никой не пита за нея,а тя е по стойностниЯ човек,може би.

    16:50 05.01.2026

  • 33 Зеле

    1 0 Отговор
    Да идват и в България и да си отвличат нашия президент и първата дама,белким най-после се оправим като държава!😉😄

    16:50 05.01.2026