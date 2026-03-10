Дженифър Ръниън, звездата от „Ловци на духове“, си отиде на 65 г.

Светът на киното загуби една от своите обичани актриси – Дженифър Ръниън, която остави ярка следа с участието си в култовия филм „Ловци на духове“ от 1984 година.

Новината за кончината ѝ беше потвърдена от американската телевизионна мрежа ABC, която съобщи, че талантливата актриса е починала на 65-годишна възраст. Дженифър Ръниън ще остане в сърцата на зрителите не само с ролята си в „Ловци на духове“, но и с участията си в популярния сериал „Чарлз Ръниън“.

През годините тя се превърна в любимка на публиката с харизматичното си присъствие и неподражаем чар на екрана. Причината за смъртта на актрисата не се съобщава, но загубата ѝ предизвика вълна от съболезнования и тъга сред почитателите и колегите ѝ в индустрията. Много от тях споделиха в социалните мрежи спомени и топли думи за Дженифър, която ще бъде запомнена като истинска легенда на американското кино.