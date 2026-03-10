Актьорът Иван Ласкин щеше да навърши 56 години днес

Актьорът Иван Ласкин щеше да навърши 56 години на днешния 10 март. Той почина на 6 януари 2019, на 48-годишна възраст. На 28 декември 2018 г. беше приет във ВМА с остра чернодробна недостатъчност и няколко дни се бореше за живота си, пише plovdivnow.bg.
Роден е на 10 март 1970 г. в София. Завършва актьорско майсторство за драматичен театър във ВИТИЗ през 1994 г. в класа на професор Здравко Митков. Дебютира в ролята на Джими Портър в „Обърни се с гняв назад“ от Джордж Озбърн в Малък градски театър.
Започва професионалната си театрална изява на сцената на Театър „Сълза и смях“ през 1991 г. Играл е на сцените на почти всички софийски театри, още като студент се помнят ролите му в Народния театър, МГТ „Зад канала“ и Театър „Българска армия“. От 1997 г. е актьор в Театър „Българска армия“. На сцената на ТБА е известен с ролите си в постановки на Красимир Спасов, Крикор Азарян, Николай Ламбрев, Стефан Москов, Бина Харалампиева, Андрей Аврамов, Борис Панкин. През 2009 г. участва в пиесата на Захари Карабашлиев – „Неделя вечер“, реж. Здравко Митков. Играе на сцената на театър „Антон Страшимиров“ Стара Загора ролята на Иванов от пиесата на А.П. Чехов „Иванов“.
Играл е в десетки български игрални филми, сред които „Васко да Гама от село Рупча“, „Честна мускетарска“, „Вагнер“, „Хайка за вълци“, „Дунав мост“ и „Магьосници“, „Колобър“, „Приятелите ме наричат Чичо“, „Рут“, „Църква за вълци“, „Най-важните неща“, „Грях“, „Стъклената река“ и в над двадесет европейски и американски продукции от периода 1989 – 2007.
Има една дъщеря, Люба, от актрисата Мирослава Гоговска, с която са женени, но по-късно се развеждат.
От 2006 г. до смъртта си Ласкин е обвързан с актрисата Александра Сърчаджиева, с която има дъщеря – София.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Джибромицин
А подробности нещем!
10:47 10.03.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Който
Коментиран от #18, #23
10:53 10.03.2025
4 Васко от Рупча
10:55 10.03.2025
5 за съжаление
10:58 10.03.2025
6 ООрана държава
11:08 10.03.2025
7 остави сама жена
11:14 10.03.2025
8 Съръчаджиева
Коментиран от #9
11:14 10.03.2025
9 Ласкин
До коментар #8 от "Съръчаджиева":Аз на главата ти ша ги тура.
11:27 10.03.2025
10 Гост
11:30 10.03.2025
11 Трезвеници
Кво чака Александра хаха
С два брака на 48 покойник
Що не си вземе Алекс старата любов, бисарабският българин, свободен е, а и старата любов ръжда не хваща. Беден бисарабският, но трезвен.
Пепа и Алекс са едно и също бедно цвете, посадено в Харманли. Животът е прекрасен.
11:38 10.03.2025
12 Анонимен
11:39 10.03.2025
13 Мнение
Коментиран от #17
12:12 10.03.2025
14 123456
12:18 10.03.2025
15 носталгията гони факти
Има известен разлом между списувачи и читатели
12:32 10.03.2025
16 Ванката
12:35 10.03.2025
17 ами,
До коментар #13 от "Мнение":Точно така.Зарязал съпругата си актрисата Мирослава Гоговска и дъщеря ученичка след като пропил парите от наследствената и продадена гарсониера и се хванал с Александра Сърчаджиева на която също направи дете но така и не се ожени за нея.Докато беше жив обикаляха двамата телевизионни предавания като плюеха всеки и всичко българско а сега Сашка води ,,Аз обичам България,,
15:05 10.03.2025
18 Шикията
До коментар #3 от "Който":и шкембе чорбата са по-хубави, стига да са майсторски направени:)
17:15 10.03.2025
19 Хактора
22:27 10.03.2025
20 Данко Харсъзина
08:54 10.03.2026
21 Ник. А
"щял бил, да навърши" що не написахте статия за вредите от алкохола и да му пратите линк да я прочете? 🤷♂️ Вдигнете малко летвата си!
08:57 10.03.2026
22 Ути Бъчваря
08:58 10.03.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Щеше!
Бог да го прости!
Неше пияница, ама готин!
09:29 10.03.2026
25 Абе
10:10 10.03.2026
26 Цвете
10:14 10.03.2026