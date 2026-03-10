Новини
Актьорът Иван Ласкин щеше да навърши 56 години днес

10 Март, 2026 08:48 4 462 26

  • иван ласкин-
  • годишнина от рождението

Вижте любопитни подробности за актьора

Актьорът Иван Ласкин щеше да навърши 56 години днес - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Актьорът Иван Ласкин щеше да навърши 56 години на днешния 10 март. Той почина на 6 януари 2019, на 48-годишна възраст. На 28 декември 2018 г. беше приет във ВМА с остра чернодробна недостатъчност и няколко дни се бореше за живота си, пише plovdivnow.bg.

Роден е на 10 март 1970 г. в София. Завършва актьорско майсторство за драматичен театър във ВИТИЗ през 1994 г. в класа на професор Здравко Митков. Дебютира в ролята на Джими Портър в „Обърни се с гняв назад“ от Джордж Озбърн в Малък градски театър.

Започва професионалната си театрална изява на сцената на Театър „Сълза и смях“ през 1991 г. Играл е на сцените на почти всички софийски театри, още като студент се помнят ролите му в Народния театър, МГТ „Зад канала“ и Театър „Българска армия“. От 1997 г. е актьор в Театър „Българска армия“. На сцената на ТБА е известен с ролите си в постановки на Красимир Спасов, Крикор Азарян, Николай Ламбрев, Стефан Москов, Бина Харалампиева, Андрей Аврамов, Борис Панкин. През 2009 г. участва в пиесата на Захари Карабашлиев – „Неделя вечер“, реж. Здравко Митков. Играе на сцената на театър „Антон Страшимиров“ Стара Загора ролята на Иванов от пиесата на А.П. Чехов „Иванов“.

Играл е в десетки български игрални филми, сред които „Васко да Гама от село Рупча“, „Честна мускетарска“, „Вагнер“, „Хайка за вълци“, „Дунав мост“ и „Магьосници“, „Колобър“, „Приятелите ме наричат Чичо“, „Рут“, „Църква за вълци“, „Най-важните неща“, „Грях“, „Стъклената река“ и в над двадесет европейски и американски продукции от периода 1989 – 2007.

Има една дъщеря, Люба, от актрисата Мирослава Гоговска, с която са женени, но по-късно се развеждат.

От 2006 г. до смъртта си Ласкин е обвързан с актрисата Александра Сърчаджиева, с която има дъщеря – София.


Поставете оценка:
Оценка 1.4 от 7 гласа.
  • 1 Джибромицин

    55 2 Отговор
    Алкохола не прощава.
    А подробности нещем!

    10:47 10.03.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Който

    27 7 Отговор
    Избира пиенето , зарязва секса ! А само за информация - от секса нищо по хубаво няма !

    Коментиран от #18, #23

    10:53 10.03.2025

  • 4 Васко от Рупча

    51 0 Отговор
    Не можа да се справи с това че от раз стана известен, герой на цяло едно поколение, и алкохола му разказа играта. Нека го помним като Васко да гама от село Рупча. Тогава когато още беше едно чисто дете. Амин.

    10:55 10.03.2025

  • 5 за съжаление

    35 0 Отговор
    списъка на талантливите актьори недоживяли до 50 и до 50+ вследствие на злоупотреба с алкохола е доста дълъг, спорно е колко е бил талантлив Ласкин, в годините след 2015г. повечето режисьори не искаха да работят с Ласкин заради ежедневния му алкохолизъм и хаплив език по отношение на колеги, продуценти и режисьори, богда го прости, светла му памет.

    10:58 10.03.2025

  • 6 ООрана държава

    15 1 Отговор
    Не ни грее

    11:08 10.03.2025

  • 7 остави сама жена

    17 4 Отговор
    събра се с баща си . отровата го отрови . голям критик беше . малки са умни и красиви, а големи стават лоши . тя ще намери друг . по мъжага . актьора е умен , но и прос . хем пее и танцува, хем позира и цитира . а после пян на кирка се бие, шмърка и шофира . и в юса е така . във ваната измират всички .

    11:14 10.03.2025

  • 8 Съръчаджиева

    15 5 Отговор
    Дреме ми на копринените прашки

    Коментиран от #9

    11:14 10.03.2025

  • 9 Ласкин

    10 2 Отговор

    До коментар #8 от "Съръчаджиева":

    Аз на главата ти ша ги тура.

    11:27 10.03.2025

  • 10 Гост

    19 1 Отговор
    И щеше да е изпил още тон и двеста ...

    11:30 10.03.2025

  • 11 Трезвеници

    7 5 Отговор
    70, тя 83.
    Кво чака Александра хаха
    С два брака на 48 покойник
    Що не си вземе Алекс старата любов, бисарабският българин, свободен е, а и старата любов ръжда не хваща. Беден бисарабският, но трезвен.
    Пепа и Алекс са едно и също бедно цвете, посадено в Харманли. Животът е прекрасен.

    11:38 10.03.2025

  • 12 Анонимен

    18 0 Отговор
    Пуста пукница

    11:39 10.03.2025

  • 13 Мнение

    24 0 Отговор
    Той е бил безотговорен баща и съпруг, за който е било по-важно да се напива, отколкото да се грижи за здравето си, за да не остави детето си без баща и жена си без подкрепа. Не ги съжалявавм алкохолиците, за тях на първо място стои винаги алкохола, а не семейството или жената. Имах един такъв...

    Коментиран от #17

    12:12 10.03.2025

  • 14 123456

    13 0 Отговор
    Малииии , и до днесъка щеше да е олюнкал два Винпрома твърдо гориво и още един Винпром червено вино ! Ха наздраве ! Утре да пишете за Александра - че ми се е стъжнило ...

    12:18 10.03.2025

  • 15 носталгията гони факти

    6 1 Отговор
    Но коментарите не са много ласкави.
    Има известен разлом между списувачи и читатели

    12:32 10.03.2025

  • 16 Ванката

    7 0 Отговор
    Ай наздраве

    12:35 10.03.2025

  • 17 ами,

    17 0 Отговор

    До коментар #13 от "Мнение":

    Точно така.Зарязал съпругата си актрисата Мирослава Гоговска и дъщеря ученичка след като пропил парите от наследствената и продадена гарсониера и се хванал с Александра Сърчаджиева на която също направи дете но така и не се ожени за нея.Докато беше жив обикаляха двамата телевизионни предавания като плюеха всеки и всичко българско а сега Сашка води ,,Аз обичам България,,

    15:05 10.03.2025

  • 18 Шикията

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Който":

    и шкембе чорбата са по-хубави, стига да са майсторски направени:)

    17:15 10.03.2025

  • 19 Хактора

    4 1 Отговор
    Добре че не ги навърши така е по-добре

    22:27 10.03.2025

  • 20 Данко Харсъзина

    7 0 Отговор
    Проклета пиеница.

    08:54 10.03.2026

  • 21 Ник. А

    5 0 Отговор
    Е стига де, по цял ден пишете за наркомани, далавераджии и алкохолици...
    "щял бил, да навърши" що не написахте статия за вредите от алкохола и да му пратите линк да я прочете? 🤷‍♂️ Вдигнете малко летвата си!

    08:57 10.03.2026

  • 22 Ути Бъчваря

    6 0 Отговор
    Ласкин е Данчо Лечков в театъра- навремето Лечков подписваше изгоден договор с добър клуб, но на третия ден почваше да обяснява на треньора, що е това футбол, и онзи го заковаваше на пейката, Ласкин пък, се скарваше с режисьора, и му обясняваше що е това театър, и никой не искаше да го взема в своя постановка, онази женичка Сашка, колкото и жали по Иван, сама знае истината, че се отърва, покойният щеше да я завлече на дъното.

    08:58 10.03.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Щеше!

    2 0 Отговор
    За това пук, вдовицата му си отживява и за него!
    Бог да го прости!
    Неше пияница, ама готин!

    09:29 10.03.2026

  • 25 Абе

    1 0 Отговор
    Щеше, ама не навърши, оти натискаше бидоньете с пиенье у гаража.

    10:10 10.03.2026

  • 26 Цвете

    1 0 Отговор
    МАРИНОВА, ПИШЕ СЕ, ЧЕ ИМА ДВЕ ДЪЩЕРИ ОТ ЕДИ КОЯ СИ И СЪРЧАДЖИЕВА РАЗБИРА СЕ. 🤔🍷🌹

    10:14 10.03.2026