Мики Рурк събира пари в интернет, за да си плати наема

Холивудската звезда Мики Рурк е прибегнал до благотворителна кампания за събиране на пари от интернет потребители, за да избегне принудително изваждане от дома си в Лос Анджелис, след като е натрупал близо 60 000 долара неплатен наем, съобщават американски медии.

Миналия месец 73-годишният актьор и бивш професионален боксьор е получил официално уведомление да погаси задължения в размер на 59 100 долара или да освободи имота в срок от три дни. В отговор негов близък приятел и член на управленския му екип – Лия-Джоел Джоунс – е стартирал кампания в платформата GoFundMe със заглавие „Помогнете на Мики Рурк да остане в дома си“.

Инициативата е пусната на 4 януари с цел събиране на 100 000 долара за покриване на спешни жилищни разходи и предотвратяване на евентуално изгонване. В първите часове след старта ѝ са били дарени малко над 1500 долара. В описанието се посочва, че кампанията е създадена със знанието и съгласието на Мики Рурк и има за цел да му осигури „стабилност и спокойствие в изключително напрегнат период“.

По думите на организаторите актьорът преминава през сериозни финансови затруднения, въпреки дългогодишната си кариера в киното. „Животът не винаги се развива по права линия и въпреки всичко, което Мики е дал чрез работата и личния си път, в момента той се сблъсква с тежка ситуация“, се казва още в апела.

Съдебните документи показват, че уведомлението за дължимия наем е връчено на 18 декември, а жалбата на наемодателя е внесена в края на месеца. Имотът представлява къща с три спални и площ от около 150 кв. м. Договорът за наем е подписан през март 2025 г. при месечна цена от 5200 долара, която впоследствие е увеличена до 7000 долара. Освен просрочения наем, собственикът на имота претендира и за покриване на адвокатски разноски, както и за прекратяване на договора.

Финансовите проблеми на Мики Рурк се появяват на фона на противоречивото му участие в британското риалити шоу „Celebrity Big Brother UK“, от което той бе отстранен през април 2025 г. Актьорът впоследствие предприе правни действия срещу продукцията заради спор относно възнаграждението му, като неговият мениджмънт обвини шоуто в публично унижение и неизплатени хонорари.

Засега представители на Мики Рурк не са коментирали дали ще бъде постигнато извънсъдебно споразумение с наемодателя или дали кампанията ще успее да предотврати евентуалното му изгонване.