Новини
Любопитно »
Мики Рурк събира пари в интернет, за да си плати наема

Мики Рурк събира пари в интернет, за да си плати наема

5 Януари, 2026 16:31 1 013 14

  • мики рурк-
  • актьор-
  • боксьор-
  • наем-
  • изгонване-
  • кампания-
  • набиране на средства

Актьорът е натрупал задължения от близо 60 000 долара за жилището си

Мики Рурк събира пари в интернет, за да си плати наема - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Холивудската звезда Мики Рурк е прибегнал до благотворителна кампания за събиране на пари от интернет потребители, за да избегне принудително изваждане от дома си в Лос Анджелис, след като е натрупал близо 60 000 долара неплатен наем, съобщават американски медии.

Миналия месец 73-годишният актьор и бивш професионален боксьор е получил официално уведомление да погаси задължения в размер на 59 100 долара или да освободи имота в срок от три дни. В отговор негов близък приятел и член на управленския му екип – Лия-Джоел Джоунс – е стартирал кампания в платформата GoFundMe със заглавие „Помогнете на Мики Рурк да остане в дома си“.

Инициативата е пусната на 4 януари с цел събиране на 100 000 долара за покриване на спешни жилищни разходи и предотвратяване на евентуално изгонване. В първите часове след старта ѝ са били дарени малко над 1500 долара. В описанието се посочва, че кампанията е създадена със знанието и съгласието на Мики Рурк и има за цел да му осигури „стабилност и спокойствие в изключително напрегнат период“.

По думите на организаторите актьорът преминава през сериозни финансови затруднения, въпреки дългогодишната си кариера в киното. „Животът не винаги се развива по права линия и въпреки всичко, което Мики е дал чрез работата и личния си път, в момента той се сблъсква с тежка ситуация“, се казва още в апела.

Съдебните документи показват, че уведомлението за дължимия наем е връчено на 18 декември, а жалбата на наемодателя е внесена в края на месеца. Имотът представлява къща с три спални и площ от около 150 кв. м. Договорът за наем е подписан през март 2025 г. при месечна цена от 5200 долара, която впоследствие е увеличена до 7000 долара. Освен просрочения наем, собственикът на имота претендира и за покриване на адвокатски разноски, както и за прекратяване на договора.

Финансовите проблеми на Мики Рурк се появяват на фона на противоречивото му участие в британското риалити шоу „Celebrity Big Brother UK“, от което той бе отстранен през април 2025 г. Актьорът впоследствие предприе правни действия срещу продукцията заради спор относно възнаграждението му, като неговият мениджмънт обвини шоуто в публично унижение и неизплатени хонорари.

Засега представители на Мики Рурк не са коментирали дали ще бъде постигнато извънсъдебно споразумение с наемодателя или дали кампанията ще успее да предотврати евентуалното му изгонване.


Поставете оценка:
Оценка 2.2 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Как

    15 2 Отговор
    Как е похарчил толкова милиона, че е стигнал да няма 60 хиляди долара. Само в един филм съм го гледал, играеше детектив, но знам че и във филм на Марвел е играл, а там хонорарите са милиони.

    Коментиран от #5

    16:40 05.01.2026

  • 2 Хахаха

    9 8 Отговор
    Гнусен боклук

    16:40 05.01.2026

  • 3 Механик

    8 4 Отговор
    Абе, тоя да не е братовчед на нашата "княгиня" Калина - Дамаджаната??
    Направо и е одрал кожата тоя! Машалла!!!

    16:42 05.01.2026

  • 4 Винкело

    10 3 Отговор
    Все се чудя кави са тия "екипи" дето все се въртят около разни "звезди". Ей го и тоя сега - някакъв бил "член на управленския му екип". Туй Рурк няма пари за наем, ама държи управленски екип.
    Впрочем, Мимито Бакалова и тя с екип движи. Не е лесна тяхната, хич даже.

    16:43 05.01.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 бели пари за черни дни

    8 2 Отговор
    Евентуални обстоятелства: Хазарт, хазартни рискови проекти за лесно забогатяване, нарко забавления, нает апартамент за 7000$ месечно, а вероятно има касета в банков трезор.
    Да се обърне към социалните служби за социална стая със съквартирант социално слаб и без дом.
    Не е за жалене, някои нямат средства за здраве.

    16:49 05.01.2026

  • 7 Директора👨‍✈️

    10 3 Отговор
    Пиеш, шмъркаш и после викаш - Дайте пари!
    Е как да стане?

    16:49 05.01.2026

  • 8 урко

    10 2 Отговор
    ще ги опука за дрога и за пиене и пак няма да си плати наема, гаранция.

    16:49 05.01.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 нннн

    3 0 Отговор
    Като няма пари, да живе в боксониера. Какви са тия 150 кв. за 5 000 $ наем?

    17:00 05.01.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Холивуд

    0 1 Отговор
    Типично за пропаднал наркоман

    17:06 05.01.2026

  • 14 Женен съм

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "Мурка":

    Бе тарикат! Просто знам какъв начин на живот имат звездите актьорите спортистите певците!

    17:08 05.01.2026