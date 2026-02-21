Участничка в "Ергенът" имала 5-годишна връзка със Слави Трифонов?

Горещ слух разпали социалните мрежи около една от участничките в романтичното шоу "Ергенът". Под публикация с Татяна се появи коментар от анонимен профил, според който тя е имала петгодишна връзка със Слави Трифонов, пише "България днес".
"Танчето, света вода ненапита, първо бившия ѝ съпруг си е българин, не е американец и второ, хаха, тия 5 години, които беше със Слави Трифонов умишлено ли ги забрави?", гласи твърдението, което бързо привлече вниманието на потребителите.
Към момента обаче няма никакви доказателства или официална позиция. Нито Татяна, нито Слави Трифонов са коментирали публично написаното.
Дали това е добре премълчана истина или недобронамерена мълва не се знае на този етап, но втората опция не е никак изключена предвид спекулациите за риалити участниците през годините.
И колко трябва да ти е жалък и пропаднал живота, за да гледаш такава пошла и гнусна простотия?!!
До коментар #1 от "ДрайвингПлежър":И "МЕЧТАНИТЕ" .....ЕВРОЦЕННОСТИ.............
Коментиран от #22
Да и се признаят 5 годишен ,,трудов стаж" във ...,,вредни условия"...
А ако е истина това за чалгаджията, то тая ще е някоя побъркана да го търпи тоя мухьл 5 години!
Мъни мъни мъни
20 е тогава дефлорирани що ги
ергенашите искат девствени моми
До коментар #9 от "Лъжа е":Даа, охранители с големи пищови.
30 Защо Не !
Щом Да лежиш !
С Кенефа !
Ти Харесва !
куция фен на виаграта и е разорал "съевата дупка"...
