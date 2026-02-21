Новини
Участничка в "Ергенът" имала 5-годишна връзка със Слави Трифонов?

21 Февруари, 2026 13:22 3 399 32

  • ергенът-
  • връзка-
  • слави трифонов-
  • участничка

В мрежата се появи интересен коментар, който разбуни духовете на зрителите

Участничка в "Ергенът" имала 5-годишна връзка със Слави Трифонов? - 1
Снимки: bTV
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Горещ слух разпали социалните мрежи около една от участничките в романтичното шоу "Ергенът". Под публикация с Татяна се появи коментар от анонимен профил, според който тя е имала петгодишна връзка със Слави Трифонов, пише "България днес".

"Танчето, света вода ненапита, първо бившия ѝ съпруг си е българин, не е американец и второ, хаха, тия 5 години, които беше със Слави Трифонов умишлено ли ги забрави?", гласи твърдението, което бързо привлече вниманието на потребителите.

Към момента обаче няма никакви доказателства или официална позиция. Нито Татяна, нито Слави Трифонов са коментирали публично написаното.

Дали това е добре премълчана истина или недобронамерена мълва не се знае на този етап, но втората опция не е никак изключена предвид спекулациите за риалити участниците през годините.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ДрайвингПлежър

    62 2 Отговор
    Колко трябва да ти е жалък и пропаднал живота, за да участваш в такава пошла простотия!
    И колко трябва да ти е жалък и пропаднал живота, за да гледаш такава пошла и гнусна простотия?!!

    Коментиран от #3

    13:24 21.02.2026

  • 2 Щом

    31 1 Отговор
    не е гнуслива ?

    13:27 21.02.2026

  • 3 "ДОЖИВЯХМЕ"

    13 0 Отговор

    До коментар #1 от "ДрайвингПлежър":

    И "МЕЧТАНИТЕ" .....ЕВРОЦЕННОСТИ.............

    13:27 21.02.2026

  • 4 Момата е девственна

    25 2 Отговор
    Само са се държали за ръце.

    13:27 21.02.2026

  • 5 Цвете

    27 3 Отговор
    АКО Е БИЛА С ЧАЛГАДЖИЯТА ,САМО СИ Е ЗАГУБИХА ВРЕМЕТО. 🤡🏖😀

    13:28 21.02.2026

  • 6 славуцана

    16 1 Отговор
    сега съм с тошку

    13:28 21.02.2026

  • 7 на село

    9 0 Отговор
    Е,те това нали вчера го четохме?! Знаем,знаем!

    Коментиран от #17

    13:28 21.02.2026

  • 8 Цвете

    9 0 Отговор
    АКО Е БИЛА С ЧАЛГАДЖИЯТА ,САМО СИ Е ЗАГУБИХА ВРЕМЕТО. 🤡🏖😀ЗАГУБИЛА ВРЕМЕТО. 😅🤣😜

    13:29 21.02.2026

  • 9 Лъжа е

    10 6 Отговор
    Слави си предпочита мъже - охрана, масажисти и т. Н

    Коментиран от #22

    13:33 21.02.2026

  • 10 Блазе й

    5 10 Отговор
    Слави Трифонов за разлика от други мъже помага на бившите си гаджета като ги урежда да изкарат някой лев.Вече и аз започвам да го харесвам!

    13:34 21.02.2026

  • 11 пешо

    21 1 Отговор
    златотърсачки скъпо платени прости....

    13:35 21.02.2026

  • 12 Мъж

    12 3 Отговор
    Много малоумно се врете където не ви е работа! Със селяндурско воайорство дебнете коя с кой се е таковала, и колко саксофона е извъртяла. Не е ваша работа! Всички жени са го правили много, а за най глупавите - вашите също! Карайте го с по широка душа - и ние не сме свет, защото такива като нас ги таковат жените!

    13:35 21.02.2026

  • 13 Факт

    10 0 Отговор
    Шлякатарнициииии

    13:35 21.02.2026

  • 14 увяхналия

    5 0 Отговор
    туй не е вярно.ний със славчо,вече не ни става

    13:40 21.02.2026

  • 15 Съчувстващ

    14 0 Отговор
    ...Горката...
    Да и се признаят 5 годишен ,,трудов стаж" във ...,,вредни условия"...

    13:42 21.02.2026

  • 16 Мръснишко

    10 1 Отговор
    Предаване за извратеняци.
    А ако е истина това за чалгаджията, то тая ще е някоя побъркана да го търпи тоя мухьл 5 години!
    Мъни мъни мъни

    13:44 21.02.2026

  • 18 Извратено

    10 2 Отговор
    "Горещ слух разпали социалните мрежи около една от участничките в ПОРНО шоуто "Ергенът". За тази гнусна лиготия тъпата телевизия трябва да бъде санкционирана. Къде е СЕМ - явно им допада това на екрана???

    13:55 21.02.2026

  • 19 Ели Енчева

    1 0 Отговор
    И моят нос е маслен. Слагам си на него масло,за да не изгори от слънчевите лъчи през лятото.

    13:59 21.02.2026

  • 20 е тогава дефлорирани що ги

    1 1 Отговор
    допускат

    ергенашите искат девствени моми

    14:04 21.02.2026

  • 21 Асан Насилев

    0 1 Отговор
    С баба Славуца сме от един отбор, жените имат забрана да влизат в спалнята.

    14:05 21.02.2026

  • 22 Якузата

    0 1 Отговор

    До коментар #9 от "Лъжа е":

    Даа, охранители с големи пищови.

    14:07 21.02.2026

  • 23 Искам я!

    1 1 Отговор
    Искам да и душа ваджианата!

    14:22 21.02.2026

  • 24 Сталин

    3 2 Отговор
    Гнусния чалгар е п€дал,само някой който мрази себе си може да бъде с тоя гнусен червей

    14:28 21.02.2026

  • 25 ЛИЧИ СИ

    3 0 Отговор
    ЧЕ Е ЧАЛГАЛИЗИРАНА. С ЧАЛЪМИТЕ НА РУНГЕЛА Е.

    14:38 21.02.2026

  • 26 Дедо ви...

    3 0 Отговор
    Ами те всичките девици в тоз ерген бе....

    14:53 21.02.2026

  • 27 ИмаТакъвНарод За ВъзражданеНаБКП

    1 0 Отговор
    Със диван диван е била когато е била на 14 и не се брои. Заедно с венко са ходили да купуват захарен памук на гаджетата си.

    15:00 21.02.2026

  • 28 ...

    2 0 Отговор
    Клюки... за който си няма друго за вършене.

    15:02 21.02.2026

  • 29 тошко 🐒

    4 1 Отговор
    Тая ще е много "умна", щом пет години са и трябвали да разбере, че ходи със скoneн зулус

    15:03 21.02.2026

  • 30 Защо Не !

    1 0 Отговор
    Защо Не !

    Щом Да лежиш !

    С Кенефа !

    Ти Харесва !

    16:08 21.02.2026

  • 31 жоро

    0 1 Отговор
    охоо
    куция фен на виаграта и е разорал "съевата дупка"...

    16:27 21.02.2026

  • 32 Във всички...

    1 0 Отговор
    ..."шоута" участват подставени лица. Никакви кастинги не важат, подбират се "мои хора". Да ги гледам се отървах от много години, но от новини и сайтове току се чува някоя новина за тях.

    16:31 21.02.2026