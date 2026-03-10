Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Франция »
Европейският парламент обсъжда мерки срещу жилищната криза в ЕС

Европейският парламент обсъжда мерки срещу жилищната криза в ЕС

10 Март, 2026 09:18 712 17

  • европейски парламент-
  • ес-
  • жилищна криза-
  • европейски съюз

Цените на жилищата в съюза са нараснали с над 60% за десетилетие, а евродепутатите предлагат реформи за повече достъпни домове

Европейският парламент обсъжда мерки срещу жилищната криза в ЕС - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Европейски парламент ще проведе днес дебат и гласуване по пакет от мерки, насочени към справяне с нарастващата жилищна криза в Европейски съюз, предава БТА.

По данни на парламента през последните десет години цените на жилищата в ЕС са се увеличили с повече от 60%, докато наемите са нараснали с над 20%. Основна причина за недостига на жилища е несъответствието между търсенето и предлагането, което се дължи на по-високите разходи за строителство, по-слабите инвестиции и намаления брой разрешителни за изграждане на нови жилищни сгради.

ЕС подпомага държавите членки чрез финансиране и стратегически насоки. В рамките на настоящия многогодишен бюджет са мобилизирани около 43 милиарда евро за мерки, свързани с жилищната политика.

В план, представен през декември 2025 г., Европейска комисия предлага общоевропейски подход за увеличаване на предлагането на достъпни жилища, привличане на инвестиции и насърчаване на структурни реформи. Специално внимание се отделя на хората и регионите, които са най-силно засегнати от жилищната криза.

През декември 2024 г. Европейски парламент създаде и специална комисия, която да анализира жилищните нужди в ЕС, действащите политики и бъдещото прилагане на европейския план за достъпни жилища.

Окончателният доклад на комисията беше приет на 9 декември 2025 г. В него евродепутатите препоръчват въвеждането на балансирани правила за краткосрочното отдаване под наем, които едновременно да подпомагат туризма и да запазят достъпността на жилищата в големите градове. Те също така предлагат опростяване на процедурите за издаване на разрешителни за строеж, като обработката на заявленията не бива да надвишава 60 дни.

Докладът настоява и за укрепване на индустриалния капацитет на ЕС в строителния сектор, подобряване на условията на труд за квалифицираните работници и гарантиране, че новите жилища, финансирани със средства от ЕС, ще отговарят на високи стандарти за изолация, енергийна ефективност и качество на въздуха.

Евродепутатите призовават още държавите членки да премахнат данъчните пречки пред първите купувачи на жилище и да въведат данъчни политики, които да подкрепят домакинствата с ниски и средни доходи.


Франция
Поставете оценка:
Оценка 1.6 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ПРЕДИ БЕШЕ

    15 0 Отговор
    Пленум на ЦК на БКП

    09:20 10.03.2026

  • 2 Последния Софиянец

    22 0 Отговор
    90 процента от населението на Запад живее под наем и няма нищо освен дългове.

    09:22 10.03.2026

  • 3 фен на сидеров

    14 1 Отговор
    пак някоя простотия ще измъдрят ! в БГ жилищна криза няма ! доказват го тъмните прозорци.

    Коментиран от #4

    09:26 10.03.2026

  • 4 Тоалетна Хартия

    11 0 Отговор

    До коментар #3 от "фен на сидеров":

    Да и селата пустеещи...Всеки иска да е инфлуенсер!!!

    09:36 10.03.2026

  • 5 боко

    4 1 Отговор
    А срещу слънчогледа от меркусура кога урса му седна на к---а б-к--ци

    09:38 10.03.2026

  • 6 Георги Илиев Митев

    7 1 Отговор
    Европейския парламент да се поучи от българските власти и организации които са със "социална" насоченост. Тези наши институции, органозации с активното участие и съдействие на десетки хиляди български граждани от български произход строят жилища от типа на общежития и хранителни банки за хора, които ги оприличават на психично болни и са българи от български произход които реално са безработни, пенсионери или българи от български произход с нулеви доходи но явно не са харесвани поради няколко причини било то по политически причини или несъгласие с управляващата ни върхушка от останалите българи от български произход и институции и организации като медиците, банковите служители и служителите на мобилните оператори. Да не забравяме и полицеските служители и служителите на охранителни фирми, които активно съдействат и за малтретирането на тези българи от български произход, които явно не са харесвани от заслепените и агресивни крадци от държавните организации и подорганизации на изброените по-горе служби и служители.

    09:41 10.03.2026

  • 7 Решението е

    14 0 Отговор
    разпадане на този куц, кьопав и калпав съюз!
    Това е решението, народите да се освободят от тази неработеща и вредна структура, която заедно всичките ни закопава!
    Амбициите на няколко смахнати психопати се дават, като желанието и волята на 500 мииона европейци. НО това не е така! Ние не искаме никакви войни и още по-малко искаме да помагаме на фашисти! Разпадане! Това е решението!

    09:43 10.03.2026

  • 8 Гост

    4 0 Отговор
    Тия как ги смятат тия проценти? И инфлацията и нея така. Гьотури.

    09:43 10.03.2026

  • 9 що ве мишоци наливайте в урк

    7 0 Отговор
    и НЕ Основна причина за недостига на жилища е несъответствието между търсенето и предлагането

    а че допуснахте милиони пришълци в ес и тук
    а на тях им трябват жилища

    09:44 10.03.2026

  • 10 Каруцар

    5 1 Отговор
    Идете във Велико Търново. Преди 1944г. всички улици са били изградени с каменни кубчета. Незаменима Природна Извайна Красота! По времето на Соца наслагаха асфалт дитектно над кубчетата. Замириса на асфалтова смрад. Прекарваха тръби и там където е прекарана тръбата слагаха асфалт, а не отново да възстановят каменните кубчета! Другари КомунКатър Асфалтови Бизнесмени! Престанете да унищожавата Прекрасната Омайна Майка България! Спрете да унищожавате старите работещи технологии на нашите деди. Идете в Еленския Балкан и вижте! Къщи - Първи етаж от камък изграден. Втори етаж от дърво изграден! По стредата на къщата джамал за топлене чрез изгаряне на слама! Преди хората са живеели по къщички, сега по цементови БЛОКОВЕ - ЗАТВОРИ - ЗАНДАНИ!

    Коментиран от #12

    09:45 10.03.2026

  • 11 Каруцар

    5 1 Отговор
    Защо преди 1944г. навсякъде в Бъллгария по градовете нашите юнаци са градили вечни пътища с едни такива квадратни каменни блокчета? Понеже те са вечни и леките коли, каруците и големите камиони не могат да ги разрушат. Зашо след влизане на асфалтовата технология започнахте да покривате с асфалт улиците, които са направени от нашите деди с каменни блокчета по градовете? Ми за да правите лесни Биснес парички? Защо ако някъде на път в града прекарвате някоя тръба и след като разкопаете улицата направена от нашите деди от каменни блокчета не я възстановявате отново да бъде покрита с каменни блокчета, а слагате асфалт? Ми, защото е по - лесно за парички и вече никой не си спомня как се поставят каменни блокчета! Аре у гьола тая асфалтова Комyнистическа технология изградена от по времето на Соца! А бе другари! Сега сядаш в трактора, запалваш си цигарката и с мъpзел асфалтираш! Преди 1944г хората не са били мързеливи и са нямали време за цигарки с наведено тяло по време за нареждане на каменните кубчета по пътищата! Защо има някой улици, построени с каменни плокчета от нашите деди още от преди 1944г. , които ако не са били дотикани от асфалтови фирми, стоят красиви, без дупки и работещи до ден днешен? Ми защото камъка си е камък, а асфалта си е асфалт!

    09:47 10.03.2026

  • 12 Върнах се от Рим

    5 0 Отговор

    До коментар #10 от "Каруцар":

    Там Пантеонът е правен преди 2000 години, огромни каменни колони, купол с дебела стена от 4 м в основата се издига нагоре в полукълбо и на върха има отвор от 9 м. И това е изливано с бетон?, преди 2000 г и още не е паднало. Няма даже и арматура и то в земетръсната Италия? И как нашите пътища, правени преди 5 години постоянно се разпадат, а онези "примитивните" са правили такива конструкции без компютри и без калкулатори и то са имали и някакъв бетон още тогава?

    09:59 10.03.2026

  • 13 Данко Харсъзина

    4 0 Отговор
    Мерките ще са отмяна на правото да притежавате собствено жилище, освен ако не сте от политическия "елит". Всички под наем в бившите им жилища! Който не може да плаща наем - да ходи да живее по казаните!

    Коментиран от #16

    10:03 10.03.2026

  • 14 Каруцар

    0 0 Отговор
    Преди 1944г. гладни по българските земи не е имало. Смятало се е, че бедните са селяните, но те са имали всичко и своя собствена земя и добитък. Сами са си обработвали земята. Сами са си отглеждали овцете, козите, свинете, биволиците, кравите, конете, магаретата, кучетата. Отглеждали са котки да им вардят пшеницата от мишки. Дояли са си мляко. Сами са си правели кисело мляко. В каци са си правели сирене. Хляб. Сушели са си свински бутове като 21 ден бута е стоял в сол за да избие бактериите и след това няколко дни във течаща вода за да се махне солта и след това са го овисвали да съхне. Правели са си руйно вино в бъчви. Варели са си ракия. Освен това всеки дом си е имал кладенец и по селата и градовете е имало изворна вода. Дядо ми казваше: Парата днес света владей и който я нема зле живей! Но глад не е имало! По градовете е имало Иновативни Българи, които са работели за доброто на народа. След окупацията на Комунистите на Юдашвили Сталин на Българските земи през 1944г. Изземват земите на Българските Селяни и ги натикват по ТКЗС да работят на не своя земя. Развъждат до неузнаваеми висоти цингурелизацията. В момента Българина е гладен, понеже яденето не си го произвежда вече сам и пари няма да си го купи. А Юдаиците се радват и се смеят, че успяха чрез Соца да ограбят Българските земи и да станат техни собственици, на ТКЗСтата, на Хотели, на Кръчми, на Банки, на Курортите по Черноморието и т. н.

    10:08 10.03.2026

  • 15 Да бе

    0 0 Отговор
    Цените на жилищата в съюза са нараснали с над 60% за десетилетие, а евродепутатите предлагат реформи за повече достъпни домове

    Как ще накараш собствениците на празни жилища да ги продадат или дават под наем...

    10:09 10.03.2026

  • 16 Да, да и ние веднага

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Данко Харсъзина":

    ще се съгласим? Вече не признаваме никаква власт. Властта това сме ние, всичките! Вече се разбра, че няколко смахнати, "там горе" не могат да решават нищо за масите! Тази система на обществено управление вече се провали с гръм и трясък! И кой ще им се подчини? Работиш, строиш си дом, плащаш им лихви на паразитите и сега даже и да ти вземат и къщата? Няма как да стане! По-скоро гражданска война и ще ги изринем тези всичките самоИзбрали се!

    10:12 10.03.2026

  • 17 Каруцар

    0 0 Отговор
    Идва Юдашвили Сталин по нашите земи! Изземва земите на селяните и ги натиква по ТКЗС. Унищожава ПАМЕТТА за ЗДРАВЕ на основата на БЪЛГАРСКОТО НАСЕЛЕНИЕ ЖИВЯЩО НА СЕЛО ОТ ВЕКОВЕ. Градовете се напълват с Чергари! Въвежда МЕД сетри и дофторя. Плацентите с кpъв заминават за Кaнибалите. Дофторите режат Сърца, Очи, Мозъци, Черен дроб, Чурчулeнца, Слагат Силикони по Устните, майчините Гърди... На мъжете им слагат предпазни прeзервативи срещу взрив! Но и спомените за българите изчезват! Едно време когато нашите Български Ковбои - Селяни имаха своя земя. Имаха своя Банка - Златните Пендари на Гърдите на Съпругите си. Съпругата им раждаше деца. До края на живота си най-стария човек в РОДАТА е работел и е бил уважаван от неговите синове, дъщери, внуци, внучки, правнучки и са му целували ръката. До края на живота си СТАРЕЦА Е УПРАВЛЯВАЛ Златните Пендари на гърдите на всички Моми в РОДАТА, за да няма хаос от някой млад - дето не знае още що значи труд, или от някоя мома да се продава по ресторантите за пари. Старите са имали знания за БАНКИТЕ, които са се предавали на младите за да има Народ!

    10:14 10.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания