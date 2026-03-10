Европейският парламент обсъжда мерки срещу жилищната криза в ЕС

Европейски парламент ще проведе днес дебат и гласуване по пакет от мерки, насочени към справяне с нарастващата жилищна криза в Европейски съюз, предава БТА.
По данни на парламента през последните десет години цените на жилищата в ЕС са се увеличили с повече от 60%, докато наемите са нараснали с над 20%. Основна причина за недостига на жилища е несъответствието между търсенето и предлагането, което се дължи на по-високите разходи за строителство, по-слабите инвестиции и намаления брой разрешителни за изграждане на нови жилищни сгради.
ЕС подпомага държавите членки чрез финансиране и стратегически насоки. В рамките на настоящия многогодишен бюджет са мобилизирани около 43 милиарда евро за мерки, свързани с жилищната политика.
В план, представен през декември 2025 г., Европейска комисия предлага общоевропейски подход за увеличаване на предлагането на достъпни жилища, привличане на инвестиции и насърчаване на структурни реформи. Специално внимание се отделя на хората и регионите, които са най-силно засегнати от жилищната криза.
През декември 2024 г. Европейски парламент създаде и специална комисия, която да анализира жилищните нужди в ЕС, действащите политики и бъдещото прилагане на европейския план за достъпни жилища.
Окончателният доклад на комисията беше приет на 9 декември 2025 г. В него евродепутатите препоръчват въвеждането на балансирани правила за краткосрочното отдаване под наем, които едновременно да подпомагат туризма и да запазят достъпността на жилищата в големите градове. Те също така предлагат опростяване на процедурите за издаване на разрешителни за строеж, като обработката на заявленията не бива да надвишава 60 дни.
Докладът настоява и за укрепване на индустриалния капацитет на ЕС в строителния сектор, подобряване на условията на труд за квалифицираните работници и гарантиране, че новите жилища, финансирани със средства от ЕС, ще отговарят на високи стандарти за изолация, енергийна ефективност и качество на въздуха.
Евродепутатите призовават още държавите членки да премахнат данъчните пречки пред първите купувачи на жилище и да въведат данъчни политики, които да подкрепят домакинствата с ниски и средни доходи.
1 ПРЕДИ БЕШЕ
09:20 10.03.2026
2 Последния Софиянец
09:22 10.03.2026
3 фен на сидеров
Коментиран от #4
09:26 10.03.2026
4 Тоалетна Хартия
До коментар #3 от "фен на сидеров":Да и селата пустеещи...Всеки иска да е инфлуенсер!!!
09:36 10.03.2026
5 боко
09:38 10.03.2026
6 Георги Илиев Митев
09:41 10.03.2026
7 Решението е
Това е решението, народите да се освободят от тази неработеща и вредна структура, която заедно всичките ни закопава!
Амбициите на няколко смахнати психопати се дават, като желанието и волята на 500 мииона европейци. НО това не е така! Ние не искаме никакви войни и още по-малко искаме да помагаме на фашисти! Разпадане! Това е решението!
09:43 10.03.2026
8 Гост
09:43 10.03.2026
9 що ве мишоци наливайте в урк
а че допуснахте милиони пришълци в ес и тук
а на тях им трябват жилища
09:44 10.03.2026
10 Каруцар
Коментиран от #12
09:45 10.03.2026
11 Каруцар
09:47 10.03.2026
12 Върнах се от Рим
До коментар #10 от "Каруцар":Там Пантеонът е правен преди 2000 години, огромни каменни колони, купол с дебела стена от 4 м в основата се издига нагоре в полукълбо и на върха има отвор от 9 м. И това е изливано с бетон?, преди 2000 г и още не е паднало. Няма даже и арматура и то в земетръсната Италия? И как нашите пътища, правени преди 5 години постоянно се разпадат, а онези "примитивните" са правили такива конструкции без компютри и без калкулатори и то са имали и някакъв бетон още тогава?
09:59 10.03.2026
13 Данко Харсъзина
Коментиран от #16
10:03 10.03.2026
14 Каруцар
10:08 10.03.2026
15 Да бе
Как ще накараш собствениците на празни жилища да ги продадат или дават под наем...
10:09 10.03.2026
16 Да, да и ние веднага
До коментар #13 от "Данко Харсъзина":ще се съгласим? Вече не признаваме никаква власт. Властта това сме ние, всичките! Вече се разбра, че няколко смахнати, "там горе" не могат да решават нищо за масите! Тази система на обществено управление вече се провали с гръм и трясък! И кой ще им се подчини? Работиш, строиш си дом, плащаш им лихви на паразитите и сега даже и да ти вземат и къщата? Няма как да стане! По-скоро гражданска война и ще ги изринем тези всичките самоИзбрали се!
10:12 10.03.2026
17 Каруцар
10:14 10.03.2026