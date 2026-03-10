Европейският парламент обсъжда мерки срещу жилищната криза в ЕС

Европейски парламент ще проведе днес дебат и гласуване по пакет от мерки, насочени към справяне с нарастващата жилищна криза в Европейски съюз, предава БТА.

По данни на парламента през последните десет години цените на жилищата в ЕС са се увеличили с повече от 60%, докато наемите са нараснали с над 20%. Основна причина за недостига на жилища е несъответствието между търсенето и предлагането, което се дължи на по-високите разходи за строителство, по-слабите инвестиции и намаления брой разрешителни за изграждане на нови жилищни сгради.

ЕС подпомага държавите членки чрез финансиране и стратегически насоки. В рамките на настоящия многогодишен бюджет са мобилизирани около 43 милиарда евро за мерки, свързани с жилищната политика.

В план, представен през декември 2025 г., Европейска комисия предлага общоевропейски подход за увеличаване на предлагането на достъпни жилища, привличане на инвестиции и насърчаване на структурни реформи. Специално внимание се отделя на хората и регионите, които са най-силно засегнати от жилищната криза.

През декември 2024 г. Европейски парламент създаде и специална комисия, която да анализира жилищните нужди в ЕС, действащите политики и бъдещото прилагане на европейския план за достъпни жилища.

Окончателният доклад на комисията беше приет на 9 декември 2025 г. В него евродепутатите препоръчват въвеждането на балансирани правила за краткосрочното отдаване под наем, които едновременно да подпомагат туризма и да запазят достъпността на жилищата в големите градове. Те също така предлагат опростяване на процедурите за издаване на разрешителни за строеж, като обработката на заявленията не бива да надвишава 60 дни.

Докладът настоява и за укрепване на индустриалния капацитет на ЕС в строителния сектор, подобряване на условията на труд за квалифицираните работници и гарантиране, че новите жилища, финансирани със средства от ЕС, ще отговарят на високи стандарти за изолация, енергийна ефективност и качество на въздуха.

Евродепутатите призовават още държавите членки да премахнат данъчните пречки пред първите купувачи на жилище и да въведат данъчни политики, които да подкрепят домакинствата с ниски и средни доходи.