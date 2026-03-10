Новини
Свят »
Северна Корея »
Северна Корея ще продължи да укрепва отношенията си с Китай

Северна Корея ще продължи да укрепва отношенията си с Китай

10 Март, 2026 09:05 762 6

  • северна корея-
  • ким чен ун-
  • китай

Да продължим да укрепваме и развиваме традиционното корейско-китайско приятелство в съответствие с изискванията на новата епоха, призова Ким Чен Ун

Северна Корея ще продължи да укрепва отношенията си с Китай - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Северна Кория ще укрепва приятелството и връзките си с Китай, се посочва в телеграма, изпратена от лидера на страната Ким Чен Ун до президента на Китай Си Цзинпин, съобщи КЦТА, предаде ТАСС, съобщи БТА.

Ким Чен Ун благодари на китайския си колега за поздравленията по повод преизбирането му за генерален секретар на Корейска трудова партия (КТП) на IX партиен конгрес.

"Да продължим да укрепваме и развиваме традиционното корейско-китайско приятелство в съответствие с изискванията на новата епоха и стремежите на народите на двете страни – това е непоколебимата позиция на нашата партия и правителството на републиката. Разчитам, че по пътя към напредъка на съвместното социалистическо дело взаимодействието между двете партии, двете страни – КНДР и КНР – ще бъде по-тясно", се казва в телеграмата.

IX конгрес на КТП се проведе в Пхенян от 19 до 25 февруари. В него участваха пет хиляди делегати и две хиляди наблюдатели.


Северна Корея
Поставете оценка:
Оценка 4 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сталин

    7 2 Отговор
    Ким Чен скучае ,няма кой да играе с неговите играчки ,тъй става като имаш дебела и здрава тояга и другите ги е страх да се заиграват

    Коментиран от #2, #3

    09:09 10.03.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Трол

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сталин":

    Да е жив и здрав г-н Ким, че ако го наследи тази малката до него, нищо чудно да видим играчките в действие.

    09:18 10.03.2026

  • 4 Мишел

    4 0 Отговор
    Трите ядрени сили Китай, Русия и Северна Корея правят съюз, който гарантира мир в света.

    09:34 10.03.2026

  • 5 ха-ха-ха

    4 0 Отговор
    Кимчо ме кефи много!

    09:48 10.03.2026

  • 6 нормално

    0 0 Отговор
    Трябва ти батко да те пази. Че оня рижавия не се знае кога ще те посети. Тръмп наш!!!😂🤣

    09:59 10.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания