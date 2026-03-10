Тръмп: Още сто милиона барела петрол идват от Венецуела към САЩ

Американският президент Доналд Тръмп снощи заяви, че сто милиона барела петрол от Венецуела са доставени в рафинерия в Хюстън и още сто милиона също пътуват, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
Той добави, че цените на петрола са се покачили по-малко от очакваното заради конфликта в Близкия изток.
Междувременно президентът заяви, че Куба е в „дълбока криза“ от хуманитарна гледна точка и че държавният секретар на САЩ Марко Рубио се занимава с въпроса, който може да доведе до „приятелско поемане на властта“ или не.
„Той се занимава с това и може да стане с приятелско поемане на властта, а може и да не бъде. Всъщност няма голямо значение, защото те на практика нямат енергия, нямат пари“, каза Тръмп пред журналисти на пресконференция в Дорал, щата Флорида.
Кубинското правителство заяви, че не води никакви разговори на високо равнище със САЩ, но не отрече напълно медийните информации, че американски представители може да водят неофициални разговори с Раул Гийермо Родригес Кастро - внук на бившия кубински президент Раул Кастро.
Повечето американци са на мнение, че цените на бензина ще се повишат през идните месеци, след като американският президент Доналд Тръмп реши да започне военна операция срещу Иран, а много от тях смятат, че конфликтът ще продължи по-дълго, сочи проучване на института "Ипсос" по поръчка на Ройтерс, пише БТА.
Около 67% от анкетираните в четиридневното проучване, сред които 44% от поддръжниците на републиканците и 85% от подкрепящите демократите, очакват цените на бензина да се повишат през следващата година. Шестдесет процента от американците смятат също, че американската военна операция в Иран ще продължи "за по-дълъг период от време".
Проучването показва, че само 29% от американците одобряват ударите по обекти в Иран, което представлява леко повишение спрямо одобрението от 27% в първите часове на военната операция.
Около 64% от запитаните в проучването посочват, че Тръмп не е обяснил добре целите на военното участие на САЩ в операцията.
Това проучване изважда на преден план рисковете за Републиканската партия на Тръмп преди междинните избори през ноември тази година, на които Демократическата партия се надява да спечели надмощие в поне една от двете камари на американския Конгрес, отбелязва Ройтерс.
Тръмп беше преизбран за втори мандат миналата година заради обещанията си да намали инфлацията в страната и да попречи на армията да се намесва в чуждестранен конфликт. От началото на американските удари в Иран цените на бензина в САЩ са се повишили с около 50 цента за един галон (3.78 литра) и най-малко седем американски военнослужещи бяха убити.
