Новини
Любопитно »
Арестуваха турския актьор Джан Яман

Арестуваха турския актьор Джан Яман

11 Януари, 2026 08:12 1 357 12

  • арестуваха-
  • джан яман-
  • истанбул-
  • наркотици

Задържането е станало по време на специализирана акция за трафик и употреба на наркотици

Арестуваха турския актьор Джан Яман - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Известният турски актьор Джан Яман, прочул се с ролите си в сериалите "Свободен дух", "Мистър Грешен" и "Сандокан", е бил арестуван. Задържането е станало по време на специализирана акция за трафик и употреба на наркотици в два нощни клуба в Истанбул и петзвездния хотел "Бебек" на брега на Босфора. Задържани са седем души, включително актрисата Селен Гьоргюзел, Айше Саглам, бившата телевизионна водеща Нилюфер Батур Токгьоз и Джерен Алпер, съобщи вестник Hurriyet, цитиран от Агенция "Фокус".

За операцията по задържане

Собственикът на хотела, за който се твърди, че е бил домакин на партита, на които членове на местния елит са употребявали наркотици, също е задържан. Според полицията собственикът на хотела е превърнал жилището си в незаконно игрално заведение. Около 100 полицаи са участвали в акцията.

Според информацията задържаните са били отведени в Института за по съдебна медицина, където им се извършват тестове с цел да се установи дали, кога и евентуално какви наркотични вещества са били употребявани.

Операции срещу наркотиците в Истанбул се провеждат от няколко месеца. През последните седмици в рамките на същата операция са били задържани още 20 представители на шоубизнеса, медийните среди и светския живот.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бълг€рин

    5 7 Отговор
    Аз обичам Ердоган и Турция. Обичам Еврото, франковете и Има Такъв Народ Слави

    Коментиран от #10

    08:13 11.01.2026

  • 2 ☢️☢️☢️☢️

    3 3 Отговор
    Супер новина . Готино. Сега ще чакаме да разберем колко ще виси в затвора .

    08:15 11.01.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Слави Трифонов

    0 5 Отговор
    Е комунист

    08:16 11.01.2026

  • 5 В Турция

    4 3 Отговор
    Има много красиви жени, но сложен живот живеят. Така им се иска, че очите са им все влажни като на сърни, но трябва да се вардят като че ли ги преследва ФБР!

    Коментиран от #7

    08:17 11.01.2026

  • 6 Много чудно

    3 2 Отговор
    Как не е отказал тест за наркотици?
    Тука номерът редовно минава пред нашите барбарони.

    08:24 11.01.2026

  • 7 Да ти кажа

    7 5 Отговор

    До коментар #5 от "В Турция":

    Красивите им жени са от еничарстване. Оригиналният им ген е като на Киргизстанците.

    Коментиран от #8

    08:26 11.01.2026

  • 8 Няма

    3 3 Отговор

    До коментар #7 от "Да ти кажа":

    Да заема страна, защото може би е както казваш, но много нови факти излизат, че българите и турците може би са били бели и светлооки, макар и да ги причисляват към тюрките. Най вероятно и двата народа нямат нищо общо с тюрките, макар името турци да е близко и подвеждащо. Например нашата история се фалшифицира не толкова като се крие информация , а напротив - изсипва се толкова много разнородна и разностранна информация, че трудно някой се ориентира кое е истина, и кое лъжа.

    08:34 11.01.2026

  • 9 Перник

    2 0 Отговор
    Този е Брутално Красив Мъж, като носи италианскио чар.

    08:47 11.01.2026

  • 10 Перник

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Бълг€рин":

    Гнусното Прасе деница сачева некога е била по слаба.

    08:47 11.01.2026

  • 11 Перник

    1 1 Отговор
    Като млад наборо Колин Фарел беше Брутално Красив Мъж.

    08:48 11.01.2026

  • 12 Механик

    1 0 Отговор
    Сега турският "бай Ставри", който там се казва "баба Юсуф" ще преподава на артистчето как се става добра кадънка. И ще почне сериалът "Свободен дух - 2 ".

    09:03 11.01.2026