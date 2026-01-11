Арестуваха турския актьор Джан Яман

Известният турски актьор Джан Яман, прочул се с ролите си в сериалите "Свободен дух", "Мистър Грешен" и "Сандокан", е бил арестуван. Задържането е станало по време на специализирана акция за трафик и употреба на наркотици в два нощни клуба в Истанбул и петзвездния хотел "Бебек" на брега на Босфора. Задържани са седем души, включително актрисата Селен Гьоргюзел, Айше Саглам, бившата телевизионна водеща Нилюфер Батур Токгьоз и Джерен Алпер, съобщи вестник Hurriyet, цитиран от Агенция "Фокус".
За операцията по задържане
Собственикът на хотела, за който се твърди, че е бил домакин на партита, на които членове на местния елит са употребявали наркотици, също е задържан. Според полицията собственикът на хотела е превърнал жилището си в незаконно игрално заведение. Около 100 полицаи са участвали в акцията.
Според информацията задържаните са били отведени в Института за по съдебна медицина, където им се извършват тестове с цел да се установи дали, кога и евентуално какви наркотични вещества са били употребявани.
Операции срещу наркотиците в Истанбул се провеждат от няколко месеца. През последните седмици в рамките на същата операция са били задържани още 20 представители на шоубизнеса, медийните среди и светския живот.
