Алекс Раева помогнала на детето на друг участник в "Като две капки вода"

Изненадата сред участниците в "Като две капки вода" тази година Виктор Тодоров разкри вълнуващ жест, случил се зад кулисите на шоуто. Певецът сподели в социалните мрежи, че е получил искрена подкрепа от своята колежка Алекс Раева. Той разказа, че тя му е подарила дрехи и обувки за неговото дете.

„Понякога най-красивите моменти се случват далеч от сцената“, написа Виктор Тодоров към своята публикация.

Изпълнителят, който разтърси първо сцената на "Пееш или лъжеш" в дует с Владо Зомбори, признава, че участието му в „Капките“ му е донесло не само сценични преживявания и силни емоции, но и нещо още по-ценно – истински приятелства.

„В „Капките“ наистина се чувстваме като едно семейство. Подкрепяме се, радваме се на успехите си и си подаваме ръка винаги, когато някой има нужда“, споделя той.

Безспорният талант Виктор отправи специални благодарности към Алекс Раева за жеста към неговото дете, като подчерта, че именно такива на пръв поглед малки прояви на доброта носят истинска топлина и разкриват колко големи могат да бъдат човешките сърца.

Самата му колежка от шоуто също откликна под публикацията му с емоционален коментар:

„Ей, сега ще ме разплачеш публично…“, написа певицата.

Историята бързо събра множество реакции в интернет и зрителите на предаването за имитации ги поздравиха за топлите отношения и им пожелаха още дълги години да се подкрепят, да бъдат добри приятели и да дават подобен пример на феновете си.