Алла Пугачова изненада с промяна във вида си (СНИМКА)

14 Март, 2026 12:05 1 556 18

  • алла пугачова-
  • изненада-
  • промяна-
  • външен вид-
  • максим галкин

Пугачова се появи с бастун и видимо отслабнала

Алла Пугачова изненада с промяна във вида си (СНИМКА) - 1
Снимка: Instagram
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Нова снимка на легендарната певица Алла Пугачова, публикувана от фен в Instagram, предизвика бурни реакции сред последователите ѝ. На кадъра тя е заобиколена от малка компания – до съпруга си Максим Галкин и жена, която държи дете.

Пугачова е заложила на по-небрежен стил за излизането си – със светли дънки, сребристи боти, пуловер и шарено яке. Лицето ѝ е частично скрито зад тъмни очила и шапка, а за мнозина впечатление прави, че се подпира на бастун. Галкин стои до нея с голям букет жълти лалета.

Последователите веднага забелязаха промяната във външния ѝ вид. Някои коментират, че певицата е отслабнала значително, докато други обръщат внимание на бастуна, чудейки се какво се случва със здравето ѝ.

След началото на пълномащабната война в Украйна Алла Пугачова и Максим Галкин напуснаха Русия. Галкин публично осъди военните действия, което предизвика остри реакции в родината му, а през септември 2022 г. той бе включен в списъка на „чуждестранни агенти“. По-късно Пугачова поиска също да бъде обявена за такава в знак на солидарност със съпруга си.

Оттогава певицата рядко се появява публично и почти не коментира събития в медиите. Текущата ѝ поява чрез снимка отново привлече вниманието и показа, че интересът към примата остава непроменен.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Наблюдател

    18 4 Отговор
    Алчна Пугачова, га яде кифтетата не рива.

    12:09 14.03.2026

  • 2 РЕАЛИСТ

    15 4 Отговор
    Само не разбрахме, къде е правена снимката. В Русия питат, ако са още в Израел в коя дупка се крият с Галкин.

    Коментиран от #16

    12:10 14.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Селянин

    10 6 Отговор
    Ако по улиците на България срещнете злобна бабичка, която се мъчи да ви продаде милион виртуални рози, покажете и съседния пръст на показалеца.

    12:12 14.03.2026

  • 5 Евгени от Алфапласт

    14 2 Отговор

    До коментар #3 от "МОЖЕ ДА Е ПРЕСЪХНАЛА ВЕЧЕ":

    Не. За пари са с нея младоците. Като шкурка е отдолу.

    12:14 14.03.2026

  • 6 Историк

    13 4 Отговор
    Тая стара пробита чанта си купила имот в България.

    12:14 14.03.2026

  • 7 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    12 1 Отговор
    Прилича на Баба Яга - трябва да яхне метла, а не да ходи с бастун...

    12:16 14.03.2026

  • 8 Безработен

    23 1 Отговор
    Жириновски навремето и го каза право в очите.
    Артистите като нея са просттттитуттттките на всяка една власт.
    За справка погледнете българския и украински еквивалент.

    Коментиран от #10

    12:17 14.03.2026

  • 9 пенсионер от Варна

    8 6 Отговор
    помня я от "Златния орфей ". взе незаслужено първо място !

    Коментиран от #15

    12:25 14.03.2026

  • 10 Обърка Рейса Т ъ п ч о

    6 8 Отговор

    До коментар #8 от "Безработен":

    Алла ка Путин я обяви за враг защото не му подържа войната.В момента живее в Израел.Анадъмо.

    12:34 14.03.2026

  • 11 ами,

    11 0 Отговор
    И Алла Пугачова като всички изкукуригали бабички с много пари се прави на тийнейджърка.

    12:51 14.03.2026

  • 12 00014

    7 0 Отговор
    "че интересът към примата остава непроменен." Аз приматите ходя да ги гледам в зоологическата.

    12:52 14.03.2026

  • 13 Верно ли

    6 0 Отговор
    В дясно - донорката на яйцеклетки за Галкин ли е? Аман от изтрещели бабички!

    13:08 14.03.2026

  • 14 Механик

    6 0 Отговор
    Блазе и. Израел гори и дими. Скоро няма да има къде да се крият мошенцата. Пак ще има жалък квич, че срещу тях се провежда холокост.
    Ех Хитлере, Хитлере! Просто трябваше да довършиш това племенце. Паяметници щеше да ти издигне благодарното човечество. За какво ти беше да слушаш английските пцетори и да нападаш СССР?

    13:12 14.03.2026

  • 15 Да те питам

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "пенсионер от Варна":

    Ти някакъв музикален специалист ли си, имаш ли музикално образование?
    Сввириш ли на някакъв инструмент - нещо флейта, каввал?
    Сподели тук, не се срамувай, сега тези неща се приемат за нормални.

    Коментиран от #17

    13:22 14.03.2026

  • 16 Нямат късмет

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "РЕАЛИСТ":

    От Израел избягаха в посока Кипър - сега четем, че миналата седмица имаше ракетно нападение на Иран

    13:45 14.03.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Макарон

    0 1 Отговор
    И в Расия ги влече към презрели жени

    13:49 14.03.2026