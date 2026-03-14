Алла Пугачова изненада с промяна във вида си (СНИМКА)

Нова снимка на легендарната певица Алла Пугачова, публикувана от фен в Instagram, предизвика бурни реакции сред последователите ѝ. На кадъра тя е заобиколена от малка компания – до съпруга си Максим Галкин и жена, която държи дете.
Пугачова е заложила на по-небрежен стил за излизането си – със светли дънки, сребристи боти, пуловер и шарено яке. Лицето ѝ е частично скрито зад тъмни очила и шапка, а за мнозина впечатление прави, че се подпира на бастун. Галкин стои до нея с голям букет жълти лалета.
Последователите веднага забелязаха промяната във външния ѝ вид. Някои коментират, че певицата е отслабнала значително, докато други обръщат внимание на бастуна, чудейки се какво се случва със здравето ѝ.
След началото на пълномащабната война в Украйна Алла Пугачова и Максим Галкин напуснаха Русия. Галкин публично осъди военните действия, което предизвика остри реакции в родината му, а през септември 2022 г. той бе включен в списъка на „чуждестранни агенти“. По-късно Пугачова поиска също да бъде обявена за такава в знак на солидарност със съпруга си.
Оттогава певицата рядко се появява публично и почти не коментира събития в медиите. Текущата ѝ поява чрез снимка отново привлече вниманието и показа, че интересът към примата остава непроменен.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Наблюдател
12:09 14.03.2026
2 РЕАЛИСТ
Коментиран от #16
12:10 14.03.2026
4 Селянин
12:12 14.03.2026
5 Евгени от Алфапласт
12:14 14.03.2026
6 Историк
12:14 14.03.2026
7 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
12:16 14.03.2026
8 Безработен
Коментиран от #10
12:17 14.03.2026
9 пенсионер от Варна
Коментиран от #15
12:25 14.03.2026
10 Обърка Рейса Т ъ п ч о
До коментар #8 от "Безработен":Алла ка Путин я обяви за враг защото не му подържа войната.В момента живее в Израел.Анадъмо.
12:34 14.03.2026
11 ами,
12:51 14.03.2026
12 00014
12:52 14.03.2026
13 Верно ли
13:08 14.03.2026
14 Механик
13:12 14.03.2026
15 Да те питам
Коментиран от #17
13:22 14.03.2026
16 Нямат късмет
До коментар #2 от "РЕАЛИСТ":От Израел избягаха в посока Кипър - сега четем, че миналата седмица имаше ракетно нападение на Иран
13:45 14.03.2026
18 Макарон
13:49 14.03.2026