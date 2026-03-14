Алла Пугачова изненада с промяна във вида си (СНИМКА)

Нова снимка на легендарната певица Алла Пугачова, публикувана от фен в Instagram, предизвика бурни реакции сред последователите ѝ. На кадъра тя е заобиколена от малка компания – до съпруга си Максим Галкин и жена, която държи дете.

Пугачова е заложила на по-небрежен стил за излизането си – със светли дънки, сребристи боти, пуловер и шарено яке. Лицето ѝ е частично скрито зад тъмни очила и шапка, а за мнозина впечатление прави, че се подпира на бастун. Галкин стои до нея с голям букет жълти лалета.

Последователите веднага забелязаха промяната във външния ѝ вид. Някои коментират, че певицата е отслабнала значително, докато други обръщат внимание на бастуна, чудейки се какво се случва със здравето ѝ.

След началото на пълномащабната война в Украйна Алла Пугачова и Максим Галкин напуснаха Русия. Галкин публично осъди военните действия, което предизвика остри реакции в родината му, а през септември 2022 г. той бе включен в списъка на „чуждестранни агенти“. По-късно Пугачова поиска също да бъде обявена за такава в знак на солидарност със съпруга си.

Оттогава певицата рядко се появява публично и почти не коментира събития в медиите. Текущата ѝ поява чрез снимка отново привлече вниманието и показа, че интересът към примата остава непроменен.