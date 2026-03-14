Мениджърът на Янка Рупкина разкри какво е състоянието ѝ

14 Март, 2026 10:52 1 211 9

Владислав Славов успокои почитателите на певицата

Снимка: Facebook
Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Мениджърът на Янка Рупкина сподели нови подробности за здравословното състояние на певицата, след като преди ден стана ясно, че тя е приета в болница по спешност и в тежко състояние. Владислав Славов даде по-оптимистични новини на почитателите на народната певица:

"Скъпи приятели, имам невероятна новина!

Янка Рупкина вече е по-добре. Тя излезе от реанимация, вече е в болничната стая и постепенно се възстановява.
Благодаря на всички, които ни изпратиха своите искрени пожелания и подкрепа. Благодаря и на хилядите хора, които ми се обадиха загрижени за нея. Това показва колко обичана е тя от всички вас.

Янка се намира в прекрасните ръце на лекарите и аз силно вярвам в нейната сила – тя ще се справи и този път.
Надявам се скоро отново да бъдем заедно на сцената – във Великденската програма на „Вечните песни на България“. Нека всички си пожелаем да я видим отново усмихната и пееща, за да изпълним заедно нашите любими песни.
За момента най-важното е, че тя вече е по-добре. Благодарим ви от сърце за подкрепата.", успокои онлайн потребителите той.


Подобни новини


  • 1 Евгени от Алфапласт

    3 8 Отговор
    Гледах едно по(р)но с ГИЛФ-ка, която много прилича на нея.

    Коментиран от #3

    10:58 14.03.2026

  • 2 Да, да

    3 0 Отговор
    Невероятна новина! Невероятен мениджър!

    Коментиран от #4

    11:08 14.03.2026

  • 3 Да знаеш

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "Евгени от Алфапласт":

    Може да е била тя, щото пенсията й е малка.

    Коментиран от #5

    11:15 14.03.2026

  • 4 Сила

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Да, да":

    Да , да ....прилича на Кулагин !!! Сигурно са "братя по оръжие " (по инструмент ) ?!?

    11:15 14.03.2026

  • 5 Сила

    2 2 Отговор

    До коментар #3 от "Да знаеш":

    Тия некролози превзеха бранша ....селските пръчки тип "ергена " не могат да хванат" ръка " от тях !!!

    11:19 14.03.2026

  • 6 Здраве за всички

    2 1 Отговор
    Жива и здрава да е

    11:25 14.03.2026

  • 7 абе,

    6 0 Отговор
    Не разбирам как това гнусно самовлюбено фотошопиращо се човечЕ Владислав Славов омая толкова певци,че даже и мениджър на народна певица станал.

    Коментиран от #8

    11:25 14.03.2026

  • 8 Сила

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "абе,":

    Защото българите са малък , но много ....." умен " народ !

    11:34 14.03.2026

  • 9 Колю

    5 0 Отговор
    Този меринджей май оправя бабето или като го гледам може и обратното да е.

    11:36 14.03.2026