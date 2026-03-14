Мениджърът на Янка Рупкина разкри какво е състоянието ѝ

Мениджърът на Янка Рупкина сподели нови подробности за здравословното състояние на певицата, след като преди ден стана ясно, че тя е приета в болница по спешност и в тежко състояние. Владислав Славов даде по-оптимистични новини на почитателите на народната певица:



"Скъпи приятели, имам невероятна новина!

Янка Рупкина вече е по-добре. Тя излезе от реанимация, вече е в болничната стая и постепенно се възстановява.

Благодаря на всички, които ни изпратиха своите искрени пожелания и подкрепа. Благодаря и на хилядите хора, които ми се обадиха загрижени за нея. Това показва колко обичана е тя от всички вас.

Янка се намира в прекрасните ръце на лекарите и аз силно вярвам в нейната сила – тя ще се справи и този път.

Надявам се скоро отново да бъдем заедно на сцената – във Великденската програма на „Вечните песни на България“. Нека всички си пожелаем да я видим отново усмихната и пееща, за да изпълним заедно нашите любими песни.

За момента най-важното е, че тя вече е по-добре. Благодарим ви от сърце за подкрепата.", успокои онлайн потребителите той.