Мениджърът на Янка Рупкина разкри какво е състоянието ѝ

Мениджърът на Янка Рупкина сподели нови подробности за здравословното състояние на певицата, след като преди ден стана ясно, че тя е приета в болница по спешност и в тежко състояние. Владислав Славов даде по-оптимистични новини на почитателите на народната певица:
"Скъпи приятели, имам невероятна новина!
Янка Рупкина вече е по-добре. Тя излезе от реанимация, вече е в болничната стая и постепенно се възстановява.
Благодаря на всички, които ни изпратиха своите искрени пожелания и подкрепа. Благодаря и на хилядите хора, които ми се обадиха загрижени за нея. Това показва колко обичана е тя от всички вас.
Янка се намира в прекрасните ръце на лекарите и аз силно вярвам в нейната сила – тя ще се справи и този път.
Надявам се скоро отново да бъдем заедно на сцената – във Великденската програма на „Вечните песни на България“. Нека всички си пожелаем да я видим отново усмихната и пееща, за да изпълним заедно нашите любими песни.
За момента най-важното е, че тя вече е по-добре. Благодарим ви от сърце за подкрепата.", успокои онлайн потребителите той.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
