Разделените Натали и Орлин от "Ергенът" пуснаха чалга дует (ВИДЕО)

Кметският син Орлин възпя емблематична реплика в предаването към любимата си Натали, стана хит в Студентски град

Синът на кмета на Монтана Златко Живков възпя драматична ситуация с любимата си Натали. Песента "Нощна танцьорка" вече си има клип, който е сниман в една от най-оборотните чалготеки в столичния Студентски град. В нея освен двамата на сцената се кълчи и колегата ерген на Орлин от последния сезон на любовното риалити Петър Данов.

Песента е вдъхновена от скандал между Орлин и Натали в "Ергенът: Любов в рая", излъчен в края на ноември 2025-а. Тогава Орлин за пръв път открито жегна Натали в разгара на любовния четириъгълник между тях, Тихомир и изгонената по-късно от БФС Виктория, припомня "България днес".

Това се случи по време на предизвикателство край басейна, когато участничките трябваше да танцуват пред мъжа, когото харесват най-много. Натали застана пред Орлин вместо пред Тихомир, но се притесни да танцува, което даде повод за най-коментираната реплика за вечерта.

"Нали си била нощна танцьорка, защо се притесняваш?", подхвърли музикантът, с което мигновено предизвика реакции у всички в групата, а Натали видимо се засегна.

"Абсолютно смятам, че Орлин го направи, за да ме злепостави. Да ме нарани и да се почувствам още по-некомфортно", сподели тя пред камерите.

"Искаш ли да ме видиш как танцувам на някой друг?", попита го ядосано Натали, а Орлин се опита да омекоти ситуацията: "Шегувах се просто... Ти самата си казвала, че си била танцьорка".

Виктория бе още по-остра, като каза, че Орлин я е поставил на мястото ѝ за това, което му причинявала последните дни, и Натали заслужавала да ѝ се "осече малко самочувствието."

Въпреки култовата реплика и това, че те останаха единствената здрава двойка след края на предаването, преди ден стана ясно, че Натали и Орлин да се разделили.

В текста на парчето, което има рап елементи, се пее дословно:

"Мойто гадже, тя е нощна танцьорка. Обича да се кълчи, обича да забърква драми.

Щото в мъжките очи, нещо им превърта. Кой ще ѝ устои?

Да гледа и да не пипне, просто забрави. Мойто гадже, тя е нощна танцьорка. Обича да се кълчи и много да се гмурка, дълбоко.

Човърка, дразни, после вика споко. Споко само вкъщи с мене иначе ще гледам лошо".

Орлин се прочу в любовното риалити като син на Златко Живков - най-дълго управлявалия кмет в България. Той е градоначалник на Монтана от 1999 г. до сега.