Новини
Любопитно »
Разделените Натали и Орлин от "Ергенът" пуснаха чалга дует (ВИДЕО)

14 Март, 2026 13:16 588 8

  • ергенът: любов в рая-
  • ергенът-
  • дует-
  • чалга-
  • поп фолк

Кметският син посвети песен на бившата си

Снимки: bTV
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кметският син Орлин възпя емблематична реплика в предаването към любимата си Натали, стана хит в Студентски град

Синът на кмета на Монтана Златко Живков възпя драматична ситуация с любимата си Натали. Песента "Нощна танцьорка" вече си има клип, който е сниман в една от най-оборотните чалготеки в столичния Студентски град. В нея освен двамата на сцената се кълчи и колегата ерген на Орлин от последния сезон на любовното риалити Петър Данов.

Песента е вдъхновена от скандал между Орлин и Натали в "Ергенът: Любов в рая", излъчен в края на ноември 2025-а. Тогава Орлин за пръв път открито жегна Натали в разгара на любовния четириъгълник между тях, Тихомир и изгонената по-късно от БФС Виктория, припомня "България днес".

Това се случи по време на предизвикателство край басейна, когато участничките трябваше да танцуват пред мъжа, когото харесват най-много. Натали застана пред Орлин вместо пред Тихомир, но се притесни да танцува, което даде повод за най-коментираната реплика за вечерта.

"Нали си била нощна танцьорка, защо се притесняваш?", подхвърли музикантът, с което мигновено предизвика реакции у всички в групата, а Натали видимо се засегна.

"Абсолютно смятам, че Орлин го направи, за да ме злепостави. Да ме нарани и да се почувствам още по-некомфортно", сподели тя пред камерите.

"Искаш ли да ме видиш как танцувам на някой друг?", попита го ядосано Натали, а Орлин се опита да омекоти ситуацията: "Шегувах се просто... Ти самата си казвала, че си била танцьорка".

Виктория бе още по-остра, като каза, че Орлин я е поставил на мястото ѝ за това, което му причинявала последните дни, и Натали заслужавала да ѝ се "осече малко самочувствието."

Въпреки култовата реплика и това, че те останаха единствената здрава двойка след края на предаването, преди ден стана ясно, че Натали и Орлин да се разделили.

В текста на парчето, което има рап елементи, се пее дословно:

"Мойто гадже, тя е нощна танцьорка. Обича да се кълчи, обича да забърква драми.

Щото в мъжките очи, нещо им превърта. Кой ще ѝ устои?

Да гледа и да не пипне, просто забрави. Мойто гадже, тя е нощна танцьорка. Обича да се кълчи и много да се гмурка, дълбоко.

Човърка, дразни, после вика споко. Споко само вкъщи с мене иначе ще гледам лошо".

Орлин се прочу в любовното риалити като син на Златко Живков - най-дълго управлявалия кмет в България. Той е градоначалник на Монтана от 1999 г. до сега.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сталин

    5 0 Отговор
    В България само кючеци и чалга останаха ,всичко кадърно изчезна в чужбина,изглежда трябва и в България да се приложи политика на евгенетика както на запад преди сто години и затова там няма сигани,както се подбират най продуктивни прасета ,така и хората в България трябва да подбират най продуктивния ген,всичко друго трябва да се ликвидира

    13:19 14.03.2026

  • 2 Яша бе

    5 1 Отговор
    кючеци да има

    13:20 14.03.2026

  • 3 Сталин

    3 1 Отговор
    Анадолски сигани ,развалено семе

    13:23 14.03.2026

  • 4 Нощен танцьор

    2 1 Отговор
    Нашите танци са най желани в тъмното...

    13:24 14.03.2026

  • 5 да ви пуснат

    2 0 Отговор
    дует в тоалетната .

    13:32 14.03.2026

  • 6 ами,

    5 0 Отговор
    Абсолютна простотия.Творческо безсилие и от тримата от материялчето.Поредни жадни за слава бездарници.

    13:33 14.03.2026

  • 7 Лорда

    2 0 Отговор
    Просълзих се от поезията, която струи от рап частта. Какъв плам, какви емоции!!! Който я е написал, заслужава Нобелова награда за литература! А може и въже със сапун...

    13:41 14.03.2026

  • 8 7алм.уд.ски 7ранс.ф0р.мърси

    2 0 Отговор
    "Жената" с огромен брутален скелет и физика. Развити мускули, липса на талия, дълъг торс, дълги ръце, водоравни ключици... с две думи - биол.мъж.
    "Мъжът" - пълна пародия, биол.жена.

    13:42 14.03.2026