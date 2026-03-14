Ройтерс разкри истинската самоличност на Банкси? Адвокатът му отговори

Повече от три десетилетия загадъчният уличен артист Банкси привлича вниманието на световната публика с политически ангажирани графити и провокативни произведения в публичното пространство. Въпреки огромната си популярност, художникът последователно пази самоличността си в тайна, превръщайки анонимността в неразделна част от своята артистична идентичност.

Темата за истинската му самоличност отново се оказа в центъра на общественото внимание след ново разследване на агенция Ройтерс, според което зад псевдонима може да стои Робин Гънингам – мъж, роден през 1973 г. в Бристол, Обединеното кралство. Публикацията възроди дългогодишния дебат около това кой всъщност стои зад един от най-известните и същевременно най-потайни автори в съвременното изкуство.

След появата на твърденията адвокатът на художника Марк Стивънс коментира разследването и постави под съмнение редица негови заключения. По думите му Банкси не приема, че много от посочените факти са точни. Стивънс подчерта и значението на анонимността за работата на артиста, като отбеляза, че тя служи не само като лична защита, но и като инструмент за свободно изразяване.

„Работата под псевдоним или анонимно защитава важни обществени интереси“, заяви той, добавяйки, че подобен подход позволява на творците да критикуват властта и чувствителни обществени теми без риск от цензура или преследване.

Банкси е смятан за един от най-влиятелните представители на съвременното стрийт арт движение. Неговият стил, базиран на шаблонна техника (stencil), често засяга теми като войната, социалното неравенство, консуматорството и политическата власт. Произведенията му се появяват изненадващо върху стени, мостове и сгради в градове като Лондон, Ню Йорк, Париж и Витлеем. Много от тези творби бързо се превръщат в културни забележителности и привличат хиляди посетители.

Въпреки че произведенията му достигат многомилионни стойности на арт пазара, истинската му самоличност никога не е била официално потвърдена. Това допълнително подхранва интереса към неговото творчество и превръща мистерията около автора в част от художественото послание.

Според последното разследване предполагаемият Банкси – Робин Гънингам – е променил официалното си име около 2008 г. на Дейвид Джоунс. Подобни теории не се появяват за първи път. През годините журналисти, изследователи и дори университетски анализи многократно са свързвали Гънингам с ранните графити на Банкси в Бристол.

Разследването на Ройтерс се базира на съпоставяне на архивни данни, публични регистри и хронологията на ранните графити на Банкси. Журналистите анализират десетки произведения на артиста от края на 90-те и началото на 2000-те години и ги сравняват с биографични данни за Робин Гънингам от Бристол.

Журналистите са анализирали редица конкретни събития и документи, свързани с предполагаемата самоличност на Банкси. Един от често цитирани случаи е полицейска проверка в края на 90-те години в Бристол, когато млад графити артист, смятан от някои източници за Робин Гънингам, е бил задържан от полицията за рисуване върху обществена собственост.

Според медията много от първите работи на Банкси се появяват именно в райони, където Гънингам е живял или е бил забелязван по същото време. В разследването са използвани също училищни и университетски архиви, свидетелства на хора от местната графити сцена и записи от фирмени регистри. Репортерите проследяват и предполагаема промяна на името на Гънингам около 2008 г., когато той може да е започнал да използва името Дейвид Джоунс. Допълнителен аргумент в анализа е връзката му с бристолската стрийт арт общност от 90-те години, в която по същото време започва да се появява и псевдонимът Банкси.

След публикацията организацията Pest Control Office – официалната структура, която удостоверява автентичността на произведенията на Банкси – също реагира предпазливо. Представител на организацията заяви единствено, че художникът „е решил да не коментира“.

Коментар по темата направи и Стив Лазаридис – бивш мениджър на артиста и дългогодишен сътрудник. Макар да не потвърди директно самоличността му, той намекна, че търсенето на името Робин Гънингам може да не доведе до резултат. „Не помня чия беше идеята, но знам, че аз подредих нещата“, заяви той, като добави, че подобни договорки се спазват стриктно.

Лазаридис също намекна, че името Робин Гънингам може вече да не фигурира в официалните регистри, но отказа да разкрие каквато и да е информация за настоящата самоличност на артиста.

Мистерията около Банкси остава един от ключовите елементи, които поддържат глобалния интерес към творчеството му. Анонимността позволява на автора да насочва вниманието изцяло към социалното послание на произведенията си, без личността зад тях да се превръща в център на вниманието.

Въпреки многобройните разследвания и хипотези през годините, истинската самоличност на Банкси остава официално непотвърдена, а неговите произведения продължават да предизвикват обществен дебат и да се появяват неочаквано по стените на градове по целия свят.