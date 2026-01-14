Новини
Азис разкри подробности за бъдещия си съпруг

Азис разкри подробности за бъдещия си съпруг

14 Януари, 2026 08:18 2 275 29

Американската му половинка е сърдечен хирург, има куп клиники

Азис разкри подробности за бъдещия си съпруг - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Азис разкри подробности за американската си половинка, пише marica.bg.

Преди дни Азис хвърли бомбата, че ще се омъжва, а вече разкри, че съпругът му е по-възрастен и работи като сърдечен хирург.

„Създател и собственик на едни от най-големите медицински центрове и болници във Флорида, Калифорния и Тексас“, уточни фолкпевецът.

На въпроса какво му хареса, той отвърна: „Спасява животи“.

Азис признава още, че сам не може да се познае по улиците на САЩ.

„Тук ходя разгащен, рошав, с три размера по-големи дрехи. Кроксове и шорти. Но има и такива. Заглеждат се и викат: „Не, абсурд, не е той“.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ивелин Михайлов

    36 1 Отговор
    Чакайте сега, този нали последно беше влязал обратно в правилния "коловоз", задявеше се с жени? Имаше снимки как си бъркат в гащите. Няма ли да си избере пол най-накрая и да спре да ни занимава с личността си?

    Коментиран от #5, #17, #24

    08:20 14.01.2026

  • 2 Пич

    39 0 Отговор
    Ако обичате, тормозете ни с тази извратения чак след обяд, та ако някой е преял, лесно да повърне!!!

    08:21 14.01.2026

  • 3 ники пънчев

    24 0 Отговор
    Сърдечен хирург...и проктолог.

    08:21 14.01.2026

  • 4 Бегай бегай

    27 0 Отговор
    Пак тоя съединител ли? Ужас

    08:23 14.01.2026

  • 5 Един

    28 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ивелин Михайлов":

    Всичко е пиар и реклама. Ако има келепир и марсианец ще се пише.

    08:23 14.01.2026

  • 6 Мнение

    32 0 Отговор
    Стига с тези гейски съобщения. Чалгата е вредна, а сексуалната ориентация като вид реклама е пошла.

    08:25 14.01.2026

  • 7 Тити

    15 0 Отговор
    Цяла нощ не съм спал даьразбета за кой ще се жени ромската перла.

    08:25 14.01.2026

  • 8 провинциалист

    16 1 Отговор
    Ако направи партия, ще обедини гласовете на ГЕРБ, ДПС-тата, ПП, ДБ, ИТН и т.н.

    08:27 14.01.2026

  • 9 Генчо

    15 0 Отговор
    Чакал-Педал

    08:29 14.01.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Абсолютен

    20 1 Отговор
    Палячо

    08:33 14.01.2026

  • 13 БСТ

    13 1 Отговор
    Офф само този гнусния ни липсваше :)

    08:44 14.01.2026

  • 14 Зъгрсад

    11 0 Отговор
    да са зимат, да си правят деца и да се скрият от нашите новини

    08:44 14.01.2026

  • 15 Раев

    13 0 Отговор
    Сърдечният хирург е разширил полето си на дейност и е станал анален хирург

    08:47 14.01.2026

  • 16 Цако

    17 0 Отговор
    Ами спряха да пишат за него и започна да страда. Но защо отиде да търси другар в живота толкова далеч, след като в махалата има доста анални експерти?

    08:48 14.01.2026

  • 17 Срамм

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ивелин Михайлов":

    Медиите нямат друга работа....

    08:52 14.01.2026

  • 18 Ван Дал

    13 0 Отговор
    Да се смъжва и там да си остане. И любовник да си намери, афро за по- аристократично.

    08:53 14.01.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 33 пола

    10 0 Отговор
    Браво, Азиске! Дъщеря ти ще е много щастлива....

    09:09 14.01.2026

  • 21 Цъцъ

    11 0 Отговор
    Разбрах, че всичко е лъжа, като каза, че някакви го разпознавали по улиците🤣🤣🤣
    Васко има ли книжка за "тир" 🙄

    09:20 14.01.2026

  • 22 хъхъ

    7 0 Отговор
    Да си пъхаш палката в изхода(вход) на Азис - отврат.

    09:30 14.01.2026

  • 23 Чалгари

    7 0 Отговор
    На кого му пука, с кого г Азис ще си бърка фекалиите?

    09:39 14.01.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Защо си сам на снимките тогава

    4 0 Отговор
    Къде се запознахте?

    09:43 14.01.2026

  • 26 честит имен ден Васке

    4 1 Отговор
    стига лъга хората 😁

    09:44 14.01.2026

  • 27 ТИГО

    1 0 Отговор
    А дали ме интересува Васко ананаско?? И преразказите по картинка широко застъпени в "независимата" "Медия"

    09:49 14.01.2026

  • 28 Данко Харсъзина

    1 0 Отговор
    Гнус. Дано остане в щатите. Ако се домъкнат тук и двамата.... Да не дава Господ.

    09:53 14.01.2026

  • 29 стар кардиолаф

    0 0 Отговор
    Сърце мое, вдигни си краката.

    09:57 14.01.2026