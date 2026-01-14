Азис разкри подробности за бъдещия си съпруг

Азис разкри подробности за американската си половинка, пише marica.bg.

Преди дни Азис хвърли бомбата, че ще се омъжва, а вече разкри, че съпругът му е по-възрастен и работи като сърдечен хирург.

„Създател и собственик на едни от най-големите медицински центрове и болници във Флорида, Калифорния и Тексас“, уточни фолкпевецът.

На въпроса какво му хареса, той отвърна: „Спасява животи“.

Азис признава още, че сам не може да се познае по улиците на САЩ.

„Тук ходя разгащен, рошав, с три размера по-големи дрехи. Кроксове и шорти. Но има и такива. Заглеждат се и викат: „Не, абсурд, не е той“.