Азис разкри подробности за бъдещия си съпруг

Азис разкри подробности за американската си половинка, пише marica.bg.
Преди дни Азис хвърли бомбата, че ще се омъжва, а вече разкри, че съпругът му е по-възрастен и работи като сърдечен хирург.
„Създател и собственик на едни от най-големите медицински центрове и болници във Флорида, Калифорния и Тексас“, уточни фолкпевецът.
На въпроса какво му хареса, той отвърна: „Спасява животи“.
Азис признава още, че сам не може да се познае по улиците на САЩ.
„Тук ходя разгащен, рошав, с три размера по-големи дрехи. Кроксове и шорти. Но има и такива. Заглеждат се и викат: „Не, абсурд, не е той“.
До коментар #1 от "Ивелин Михайлов":Всичко е пиар и реклама. Ако има келепир и марсианец ще се пише.
До коментар #1 от "Ивелин Михайлов":Медиите нямат друга работа....
Васко има ли книжка за "тир" 🙄
