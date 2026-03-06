Започва турнето на Орлин Горанов в САЩ (СНИМКА)

Естрадната ни звезда Орлин Горанов отпътува за Америка, където днес започва неговото американско турне. Певецът сподели, че няма търпение да се срещне с публиката си в САЩ, където ще посети седем града. Атланта, Сиатъл, Сан Франциско, Лас Вегас, Райли, Северна Каролина, Чикаго и Нейпълс, Флорида ще са спирките по пътя на Орлин Горанов до 15 март.

Тази сутрин той не се сдържа и публикува снимка от летището преди заминаването си, към която написа:

"Скъпи приятели, След малко излитам за САЩ, за да се срещна с българите зад океана - една дълго чакана среща. Винаги съм вярвал, че където и да сме по света, сърцата ни остават свързани с България.

С нетърпение очаквам тази среща с нашите сънародници, които носят българския дух, език и обичта към родината далеч от дома. Нека Бог бъде с нас по време на този дълъг полет и да ни събере скоро в една топла и вълнуваща вечер.

До много скоро, мили българи зад океана."

Десетки му пожелаха лек полет и благополучно пристигане, като сънародниците ни отвъд Океана допълниха, че едва ще дочакат срещата с него и вечните му хитове.