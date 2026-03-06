Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Започва турнето на Орлин Горанов в САЩ (СНИМКА)

Започва турнето на Орлин Горанов в САЩ (СНИМКА)

6 Март, 2026 14:31

Големият певец пусна усмихната снимка от летището

Започва турнето на Орлин Горанов в САЩ (СНИМКА) - 1
Снимка: Facebook
Събина Андреева

Естрадната ни звезда Орлин Горанов отпътува за Америка, където днес започва неговото американско турне. Певецът сподели, че няма търпение да се срещне с публиката си в САЩ, където ще посети седем града. Атланта, Сиатъл, Сан Франциско, Лас Вегас, Райли, Северна Каролина, Чикаго и Нейпълс, Флорида ще са спирките по пътя на Орлин Горанов до 15 март.

Тази сутрин той не се сдържа и публикува снимка от летището преди заминаването си, към която написа:

"Скъпи приятели, След малко излитам за САЩ, за да се срещна с българите зад океана - една дълго чакана среща. Винаги съм вярвал, че където и да сме по света, сърцата ни остават свързани с България.

С нетърпение очаквам тази среща с нашите сънародници, които носят българския дух, език и обичта към родината далеч от дома. Нека Бог бъде с нас по време на този дълъг полет и да ни събере скоро в една топла и вълнуваща вечер.

До много скоро, мили българи зад океана."

Десетки му пожелаха лек полет и благополучно пристигане, като сънародниците ни отвъд Океана допълниха, че едва ще дочакат срещата с него и вечните му хитове.


Оценка 2.3 от 6 гласа.
Оценка 2.3 от 6 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    5 0 Отговор
    Бай Орлин бега пред ветъра. Неслучайно са го нарекли на пернато.

    14:32 06.03.2026

  • 2 ИВАН

    9 0 Отговор
    Ахх, как ще ми липсва тоя стрептогард ли беше и неговото гърло.

    14:34 06.03.2026

  • 3 Запознат

    2 0 Отговор
    Анита и Бети да се приготвят с ботуши и тояги да пасат пръчове и кози край Подгумер 🤭🤣🤭🤣🤭

    14:42 06.03.2026

  • 4 Много

    6 0 Отговор
    неудобно чепици за дълъг път ! Суета пуста .

    14:45 06.03.2026

  • 5 Ало

    5 0 Отговор
    НОИ чухте ли проверете след концертите ще внесе ли % ,че плачат после - пенсията МАЛКА както вачковата и дъртака

    15:04 06.03.2026