Новини
Любопитно »
14 януари - Световен ден на логиката

14 януари - Световен ден на логиката

14 Януари, 2026 12:14 456 2

  • световен ден на логиката

Световният ден на логиката се проведе за първи път на 14 януари 2019 г.

14 януари - Световен ден на логиката - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

На 14 януари отбелязваме Световния ден на логиката – дата, посветена на силата на рационалното мислене, аргументацията и научното търсене на истина. Макар логиката да се свързва най-често с философията и математиката, тя е в основата на почти всеки съвременен аспект от обществото: от компютърните технологии и правото до журналистиката, науката и медицината.

Световният ден на логиката се проведе за първи път на 14 януари 2019 г. Датата не е избрана случайно, а е свързана с двама от най-великите логици на двадесети век. На 14 януари 1978 г. е починал Курт Гьодел - (1906–1978) – автор на знаменитите теореми за непълнотата, променили завинаги философията на математиката, а на 14 януари 1901 година е роден Алфред Тарски - (1901–1983) – един от най-влиятелните логици на XX век. Обединяването на двете фигури в същия календарен ден е символично преплитане на идеи, които поставят под въпрос самите основи на знанието.

Логиката – не само за философи

Исторически логиката се е разглеждала като инструмент на философията, но развитието на формалните системи през XX век я превърна в ключов компонент на информатиката. Без логика не би съществувала компютърната архитектура, програмирането или изкуственият интелект. В правото, логиката лежи в основата на аргументацията и доказването, а в науката – на експерименталните методи и хипотезите.

Логика в ежедневието

Макар да изглежда абстрактна, логиката е част от всекидневните ни решения. Тя ни помага да различаваме факт от мнение, да разпознаваме заблуди и да изграждаме критично мислене – все по-ценни способности в епохата на информационно пренасищане и дезинформация.

Логика и бъдещето

С развитието на AI, автоматизираните доказателствени системи, формалната верификация на софтуер и квантовите технологии, логиката продължава да бъде фундамент. Много от най-големите предизвикателства на XXI век изискват именно ясно мислене и строго дефиниране на понятия.

На този ден университети, научни общества и философски общности по света организират лекции, дискусии и семинари, посветени на логиката и ролята ѝ в съвременния свят.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ООрана държава

    3 0 Отговор
    В България такова животно няма

    12:38 14.01.2026

  • 2 Мнение

    1 0 Отговор
    Това не важи за избирателите на герб, дпс, бсп и ппдб!!!
    При тези логиката просто липсва!!!

    Управляваха с боко, променяха конституцията от скута на шишо, а сега обясняват на хората, че те били против мутрите???
    Крайно време е всичко що е управлявал България евроатлантик, да прекарат достатъчно време в ЦСЗ, че да им дойде акъла!!!

    12:49 14.01.2026