След четвъртото раждане: Звезда от "Хари Потър" пита в OnlyFans какви гърди да си сложи

Актрисата Джеси Кейв обяви, че планира да си направи операция на гърдите, пише The Sun.
Кейв ще проведе анкета сред абонатите си в OnlyFans, като ги помоли да изберат размера на гърдите ѝ.
„Ще купя четири сутиена с различни размери, ще ги сложа с чорапи и след това ще направя забавно видео с въпроса: „Какъв размер да взема?“, сподели звездата..
Кейв уточни, че сама ще предложи размерите. Абонатите ще избират от нейните опции. Актрисата призна, че е започнала да обмисля операция на гърдите след раждането на четвъртото си дете, когато е започнала да се чувства недоволна от фигурата си.
Джеси Кейв е най-известна с ролята си на Лавандула Браун в „Хари Потър и Нечистокръвният принц“. Тя се е появявала и в „Черно огледало“, „Гимназия Съмърхил“, „Мис Скарлет и херцогът“, „Отец Браун“ и „Индустрия“. Актрисата е работила и като художничка, писателка и стендъп комик. През март 2025 г. тя създава акаунт в OnlyFans.
Кейв заявява, че няма планове да публикува еротично съдържание в OnlyFans. Тя възнамерява да публикува само „чувствени видеоклипове на косата си“.
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Гост
11:44 15.01.2026
3 Много
11:48 15.01.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 ЕстетЪ
11:54 15.01.2026
6 Наистина
11:54 15.01.2026
7 Гръм и мълнии
11:57 15.01.2026
8 ?????
Ще и отиват на мозъка.
12:00 15.01.2026
9 !!!!!
12:01 15.01.2026
10 Тури си ги на гърба
12:05 15.01.2026
11 Боздуган
12:12 15.01.2026
12 гост
12:48 15.01.2026