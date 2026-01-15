Новини
Любопитно »
След четвъртото раждане: Звезда от "Хари Потър" пита в OnlyFans какви гърди да си сложи

15 Януари, 2026 11:41 1 106 12

Джеси Кейв обяви, че планира да си направи операция на гърдите

След четвъртото раждане: Звезда от "Хари Потър" пита в OnlyFans какви гърди да си сложи - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Актрисата Джеси Кейв обяви, че планира да си направи операция на гърдите, пише The ​​Sun.

Кейв ще проведе анкета сред абонатите си в OnlyFans, като ги помоли да изберат размера на гърдите ѝ.

„Ще купя четири сутиена с различни размери, ще ги сложа с чорапи и след това ще направя забавно видео с въпроса: „Какъв размер да взема?“, сподели звездата..

Кейв уточни, че сама ще предложи размерите. Абонатите ще избират от нейните опции. Актрисата призна, че е започнала да обмисля операция на гърдите след раждането на четвъртото си дете, когато е започнала да се чувства недоволна от фигурата си.


Джеси Кейв е най-известна с ролята си на Лавандула Браун в „Хари Потър и Нечистокръвният принц“. Тя се е появявала и в „Черно огледало“, „Гимназия Съмърхил“, „Мис Скарлет и херцогът“, „Отец Браун“ и „Индустрия“. Актрисата е работила и като художничка, писателка и стендъп комик. През март 2025 г. тя създава акаунт в OnlyFans.

Кейв заявява, че няма планове да публикува еротично съдържание в OnlyFans. Тя възнамерява да публикува само „чувствени видеоклипове на косата си“.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Гост

    7 1 Отговор
    Да си сложи квадратни гърди

    11:44 15.01.2026

  • 3 Много

    6 1 Отговор
    И личи, милата, че гърдите са единственият и проблем! Това колко и да го жасаш у главъта, нищо нема да повредиш!

    11:48 15.01.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 ЕстетЪ

    4 1 Отговор
    Мозък ти трябва,моме.

    11:54 15.01.2026

  • 6 Наистина

    1 0 Отговор
    Ли са толкова тъъпи или повече?

    11:54 15.01.2026

  • 7 Гръм и мълнии

    4 1 Отговор
    С тая мутра,сложи си мъжки атрибути

    11:57 15.01.2026

  • 8 ?????

    3 1 Отговор
    Да си сложи овчи.
    Ще и отиват на мозъка.

    12:00 15.01.2026

  • 9 !!!!!

    0 1 Отговор
    Да си сложи виме.

    12:01 15.01.2026

  • 10 Тури си ги на гърба

    4 0 Отговор
    Много е удобно!

    12:05 15.01.2026

  • 11 Боздуган

    2 0 Отговор
    Най-глупави са платците в онлифенс. Очи пълни ръце празни. За тези пари вместо да ядете агнешко вие само го гледате, жива патология!

    12:12 15.01.2026

  • 12 гост

    1 0 Отговор
    Да си сложи жълти правоъгълни гърди!Мечта на всички инфлуенсърки/безработници/.

    12:48 15.01.2026