След четвъртото раждане: Звезда от "Хари Потър" пита в OnlyFans какви гърди да си сложи

Актрисата Джеси Кейв обяви, че планира да си направи операция на гърдите, пише The ​​Sun.

Кейв ще проведе анкета сред абонатите си в OnlyFans, като ги помоли да изберат размера на гърдите ѝ.

„Ще купя четири сутиена с различни размери, ще ги сложа с чорапи и след това ще направя забавно видео с въпроса: „Какъв размер да взема?“, сподели звездата..

Кейв уточни, че сама ще предложи размерите. Абонатите ще избират от нейните опции. Актрисата призна, че е започнала да обмисля операция на гърдите след раждането на четвъртото си дете, когато е започнала да се чувства недоволна от фигурата си.

Джеси Кейв е най-известна с ролята си на Лавандула Браун в „Хари Потър и Нечистокръвният принц“. Тя се е появявала и в „Черно огледало“, „Гимназия Съмърхил“, „Мис Скарлет и херцогът“, „Отец Браун“ и „Индустрия“. Актрисата е работила и като художничка, писателка и стендъп комик. През март 2025 г. тя създава акаунт в OnlyFans.

Кейв заявява, че няма планове да публикува еротично съдържание в OnlyFans. Тя възнамерява да публикува само „чувствени видеоклипове на косата си“.