Звездата от "Хари Потър" Уоруик Дейвис получи Орден на Британската империя от принц Уилям (ВИДЕО)

Британският актьор Уоруик Дейвис беше удостоен от принц Уилям с отличието Орден на Британската империя (OBE) по време на последната церемония по връчване на кралските отличия във Обединеното кралство. Наградата се присъжда на личности, постигнали значителни успехи и принос в своята професионална сфера.

54-годишният актьор получи отличието както за дългогодишната си актьорска кариера, така и за активната си обществена дейност. Дейвис е отличен и за усилията си да подкрепя хората, засегнати от дварфизъм, както и за работата си за повишаване на обществената осведоменост за състоянието чрез благотворителната организация Little People UK, която съосновава.

Отличието беше връчено от принц Уилям, принц на Уелс и наследник на британския престол, по време на церемония в Замъка Уиндзор.

Уоруик Дейвис е сред най-разпознаваемите британски актьори, участвали в редица популярни филмови поредици. Той придоби световна известност с ролите си на гоблина Грипухк и професор Филиус Флитуик във филмите от поредицата Хари Потър, както и като еуока Уикет във вселената на Междузвездни войни.

Сред другите му известни роли са главният герой във фентъзи филма Willow и последвалия телевизионен сериал, както и персонажът Марвин във филмовата адаптация на "Пътеводител на галактическия стопаджия", където актьорът изпълнява физическата роля на героя, докато гласът му е озвучен от Алън Рикман.

Дейвис участва и в култовия хорър "Леприкон", в който изиграва зловещото създание от заглавието, както и в редица други филмови и телевизионни продукции през последните десетилетия.