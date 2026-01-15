Новини
Любопитно »
Кости на „мамут“ в музей в Аляска се оказаха на...кит

Кости на „мамут“ в музей в Аляска се оказаха на...кит

15 Януари, 2026 14:12 432 5

  • кости-
  • мамут-
  • кит-
  • аляска-
  • музей-
  • ото гайст

Несъответствието е открито благодарение на програмата „Осинови мамут“

Кости на „мамут“ в музей в Аляска се оказаха на...кит - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Вкаменели животински прешлени от Музея на Севера в Аляска, които преди това са били приписвани на вълнести мамути, са идентифицирани като принадлежащи на морски същества. Несъответствието е открито благодарение на програмата „Осинови мамут“, съобщава Science Alert.

През 1951 г., по време на експедиция през вътрешността на Аляска, археологът Ото Гайст открива два прешленни диска от бозайник в праисторическия регион, известен като Берингия. Въз основа на външния вид и местоположението на костите, Гайст заключва, че те принадлежат на вълнест мамут (Mammuthus primigenius). Големият размер на прешлените показва, че е слоново животно, а костите на големи животни от късния плейстоцен (преди 129 000 до 11 700 години) са често срещани в този регион.

По-късно археологът транспортира костите. Повече от 70 години те остават на склад в Музея на Севера към Университета на Аляска (UAMN).

Радиокарбоновото датиране на вкаменелостите разкрива, че костите са твърде млади, за да принадлежат на вълнест мамут. Въглеродните изотопи, съдържащи се в тях, показват възраст от приблизително 2000–3000 години. Смята се, че мамутите са изчезнали преди около 13 000 години, с изключение на няколко изолирани популации, които са се запазили още известно време.

Последващи проучвания разкриха, че химичният състав на костите е съвместим с морска среда, а митохондриалната ДНК показва, че пробите принадлежат на китове. Сега учените трябва да определят откъде са дошли китовете във вътрешността на Аляска.

„Как останките на два кита, на възраст над 1000 години, са се озовали във вътрешността на Аляска, на повече от 400 км от най-близкия бряг?“, се пита в статията.

Смята се, че костите може да са били транспортирани от древни хора от далечен бряг. Съществува и теория, че самият Ото Гайст може да е объркал образците, когато ги е дарил на университета. Неговите колекции са от цяла Аляска.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Всичките им работи са такива!

    2 1 Отговор
    Камъните от Луната също се оказаха фалшиви! За златото във форт Нокс, няма какво да говорим!

    14:16 15.01.2026

  • 2 Сзо

    1 0 Отговор
    Кит ама мамутски кит.

    14:25 15.01.2026

  • 3 плевен

    0 0 Отговор
    Не ми стана ясно, Ото Г. учен ли е бил или недоучен. Със сигурност е имал очила.

    14:27 15.01.2026

  • 4 Мюмюн

    0 0 Отговор
    е, и?

    14:33 15.01.2026

  • 5 Новосунг

    0 0 Отговор
    Как откъде? Руски са китовете в Аляска. И баба знае.

    14:34 15.01.2026