Обявиха дрескода на бала Met Gala 2026: "Модата е изкуство"

С наближаването на Met Gala 2026 – по-малко от два месеца преди традиционния бал в първия понеделник на май – модната индустрия вече започва да гадае какви визии ще изберат звездите от световния елит.

Списание Vogue официално обяви тазгодишния дрескод: „Fashion is Art“ („Модата е изкуство“).

Темата на изложбата, озаглавена „Costume Art“ (Изкуството на костюмите), бе разкрита още през декември и ще разгледа „централната роля на облеченото тяло“, като изследва по какъв начин човешката фигура и изкуството на модата взаимно са се вдъхновявали и оформяли през поколенията. Според организаторите изложбата ще постави акцент върху тялото като носител на културни и естетически послания.

По традиция дрескодът има за цел да даде насоки и контекст на гостите, като същевременно насърчава разнообразни интерпретации на темата. Vogue посочва, че тазгодишното изискване приканва присъстващите „да обмислят множеството начини, по които дизайнерите използват тялото като свое празно платно“. Кураторът на Института по костюма към Метрополитън музей Андрю Болтън отбелязва, че модата – или „облеченото тяло“ – е общата нишка, която свързва всички кураторски отдели и галерии на музея.

Нееднозначният и абстрактен характер на дрескода предполага широк спектър от творчески решения на червения килим – от концептуални скулптурни силуети до артистични интерпретации на класически форми. Анализатори на индустрията вече определят темата като една от най-отворените към експерименти в последните години.

Met Gala 2026 ще отбележи завръщането на Бионсе на събитието след десетгодишно отсъствие. Тя ще бъде сред тримата съпредседатели на вечерта, заедно с Никол Кидман и тенис легендата Винъс Уилямс. Ана Уинтур, макар вече да не заема поста главен редактор на американския Vogue, остава съпредседател на бала – роля, която изпълнява от десетилетия.

Към домакинския комитет се присъединяват Антъни Вакарело и Зоуи Кравиц като съпредседатели на благотворителния комитет, а сред членовете му са Теяна Тейлър, Сабрина Карпентър, примабалерината Мисти Коупланд, режисьорката и писател Лина Дънам и още над 20 публични личности. Почетни председатели ще бъдат Джеф Безос и Лорън Санчес Безос, в качеството си на водещи спонсори на събитието.

Тазгодишната изложба ще бъде първата, представена в новооткритите галерии Condé M. Nast Galleries, които ще отворят врати именно с изложба на Института по костюми. В нея ще бъдат включени близо 400 обекта – сред тях модни творби, скулптури и живописни произведения – разположени в новите пространства на музея.

Met Gala 2026 ще се проведе на 4 май в Метрополитън музей на изкуствата в Ню Йорк, като приходите от събитието традиционно подпомагат дейността на Института по костюми.