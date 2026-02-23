Новини
Любопитно »
Активисти закачиха снимката от ареста на Андрю в Лувъра (ВИДЕО)

Активисти закачиха снимката от ареста на Андрю в Лувъра (ВИДЕО)

23 Февруари, 2026 12:58 871 5

  • принц андрю-
  • лувъра-
  • париж-
  • музей-
  • арест-
  • кралско семейство

Снимката стоя закачена на стената на парижкия музей приблизително 15 минути, преди екипът на институцията да я свали

Активисти закачиха снимката от ареста на Андрю в Лувъра (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Снимка от ареста на Андрю Маунтбатън-Уиндзор бе за кратко изложена в Лувъра в Париж от британската активистка група Everyone Hates Elon, дни след задържането му по подозрение в тежко нарушение при изпълнение на публична длъжност.

В продължение на около 15 минути фотографията, заснета след освобождаването му от полицейски участък в Норфолк, висеше на стена в прочутия френски музей, редом до произведения като „Мона Лиза“ и „Венера Милоска“. Кадърът показва Маунтбатън-Уиндзор, приведен на задната седалка на автомобил, часове след като е прекарал 11 часа в полицейско задържане на 19 февруари.

Акцията бе придружена от надпис „He’s Sweating Now“ – препратка към широко коментираното му интервю за предаването Newsnight на BBC през 2019 г., в което той заяви, че страда от състояние, което му пречи да се поти. Изказването бе направено в отговор на обвиненията на покойната Вирджиния Джуфре, която твърдеше, че е била принудена да има сексуални контакти с него като непълнолетна жертва на трафик, организиран от финансиста Джефри Епстийн. Джуфре почина през 2025 г. като смъртта ѝ бе определена като самоубийство - директно противоречащо на нейни твърдения приживе, че никога не е имала самоубийствени мисли и намерения.

В изявление пред Reuters от групата посочиха, че целта на акцията е да се покаже „как светът ще запомни“ бившия принц. В социалните мрежи организацията публикува видеозапис от поставянето на снимката с коментар: „Казват: ‘Окачете го в Лувъра’. Така и направихме.“ Представители на музея свалиха изображението малко след поставянето му.

Арестът на Маунтбатън-Уиндзор настъпи в следствие на публикуването от американските власти на милиони страници документи, свързани с делото срещу Епстийн. Сред тях се съдържат електронни писма, които според разследващите показват, че докато е бил специален търговски пратеник на Обединеното кралство, той е споделял поверителна информация с финансиста. Бившият херцог на Йорк продължава да отрича да е извършил неправомерни действия.

Задържането му е безпрецедентно в съвременната история на британската монархия. За последно действащ член на кралското семейство е бил арестуван през 1647 г., когато крал Чарлз I е задържан по време на Гражданската война в Англия.

Въпреки че през 2022 г. бе лишен от военните си почетни титли и правото да използва обръщението „Негово кралско височество“, Маунтбатън-Уиндзор остава осми в линията на наследяване на трона. Миналата седмица британски медии съобщиха, че правителството на премиера Киър Стармър разглежда възможността за законодателна инициатива, която да го отстрани от наследствената линия – стъпка, изискваща акт на парламента.


Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Цвете

    7 0 Отговор
    ТОВА Е ФРАНЦИЯ. МОГАТ ДА БЪДАТ ГОРДИ С ДЕЙСТВИЯТА СИ. КАТО " ШЪРЛИ ЕБДО ".👍💯👍

    13:03 23.02.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Соваж бейби

    5 0 Отговор
    Интересна идея ,трябва да се направи такъв музей за назидание на всички психопати дори и кралски фамилии само че с специална публична присъда не затвор.Затвора е като още един шанс да живее , такава гнида.

    13:40 23.02.2026

  • 4 гйхфцжб

    2 0 Отговор
    Така го изловили , че неможал си издърпа кокаиновия сопол

    Коментиран от #5

    14:13 23.02.2026

  • 5 Сила

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "гйхфцжб":

    Каширал си е бучка за после ....тарикат !!!

    15:05 23.02.2026