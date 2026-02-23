Активисти закачиха снимката от ареста на Андрю в Лувъра (ВИДЕО)

Снимка от ареста на Андрю Маунтбатън-Уиндзор бе за кратко изложена в Лувъра в Париж от британската активистка група Everyone Hates Elon, дни след задържането му по подозрение в тежко нарушение при изпълнение на публична длъжност.

В продължение на около 15 минути фотографията, заснета след освобождаването му от полицейски участък в Норфолк, висеше на стена в прочутия френски музей, редом до произведения като „Мона Лиза“ и „Венера Милоска“. Кадърът показва Маунтбатън-Уиндзор, приведен на задната седалка на автомобил, часове след като е прекарал 11 часа в полицейско задържане на 19 февруари.

Акцията бе придружена от надпис „He’s Sweating Now“ – препратка към широко коментираното му интервю за предаването Newsnight на BBC през 2019 г., в което той заяви, че страда от състояние, което му пречи да се поти. Изказването бе направено в отговор на обвиненията на покойната Вирджиния Джуфре, която твърдеше, че е била принудена да има сексуални контакти с него като непълнолетна жертва на трафик, организиран от финансиста Джефри Епстийн. Джуфре почина през 2025 г. като смъртта ѝ бе определена като самоубийство - директно противоречащо на нейни твърдения приживе, че никога не е имала самоубийствени мисли и намерения.

В изявление пред Reuters от групата посочиха, че целта на акцията е да се покаже „как светът ще запомни“ бившия принц. В социалните мрежи организацията публикува видеозапис от поставянето на снимката с коментар: „Казват: ‘Окачете го в Лувъра’. Така и направихме.“ Представители на музея свалиха изображението малко след поставянето му.

Арестът на Маунтбатън-Уиндзор настъпи в следствие на публикуването от американските власти на милиони страници документи, свързани с делото срещу Епстийн. Сред тях се съдържат електронни писма, които според разследващите показват, че докато е бил специален търговски пратеник на Обединеното кралство, той е споделял поверителна информация с финансиста. Бившият херцог на Йорк продължава да отрича да е извършил неправомерни действия.

Задържането му е безпрецедентно в съвременната история на британската монархия. За последно действащ член на кралското семейство е бил арестуван през 1647 г., когато крал Чарлз I е задържан по време на Гражданската война в Англия.

Въпреки че през 2022 г. бе лишен от военните си почетни титли и правото да използва обръщението „Негово кралско височество“, Маунтбатън-Уиндзор остава осми в линията на наследяване на трона. Миналата седмица британски медии съобщиха, че правителството на премиера Киър Стармър разглежда възможността за законодателна инициатива, която да го отстрани от наследствената линия – стъпка, изискваща акт на парламента.