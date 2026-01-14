Тимоти Шаламе пусна първа СНИМКА с модела Кайли Дженър

Холивудският актьор Тимоти Шаламе сподели за първи път снимка с приятелката си, модела Кайли Дженър, в социалните мрежи, предаде Daily Mail.

Шаламе публикува снимки, направени след церемонията по връчването на наградите „Златен глобус“ в Instagram. На една от тях актьорът и приятелката му държат наградата, която той спечели за най-добър актьор в мюзикъл или комедия за ролята си в „Marty Supreme“. На снимката се вижда само ръката на риалити звездата. Журналистите отбелязаха, че това е първият път, когато Шаламе споменава Дженър в социалните мрежи.

„Благодаря, благодаря, благодаря! Развълнуван съм!“, написа той под публикацията.

Кайли Дженър присъства на церемонията по връчването на наградите „Златен глобус“, за да подкрепи любимия си. Моделът не го придружи на червения килим, но присъстваше сред публиката. На събитието риалити звездата и актьорът се целунаха страстно пред гостите.

Снимка: Интернет

През декември Кайли Дженър и Тимоти Шаламе присъстваха на премиерата на филма „Марти Магнифисънт“, в който актьорът изигра главната роля. Събитието се проведе в Лос Анджелис.