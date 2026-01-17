Филипинка се моли на статуетка на Шрек, мислейки я за Буда

Филипинка се моли и кланя на статуетка на Шрек от няколко години и няма намерение да спре, пише South China Morning Post. Преди четири години жената купила зелена фигурка с корема и главата на Шрек. Тя я сбъркала със статуя на Буда, поставила я на домашния си олтар и ѝ се молила ежедневно.
Приятелка на жената забелязала необичайния цвят и странните черти на лицето на фигурката. При по-внимателен оглед било открито, че е отпечатана на 3D принтер и изобразява не Буда, а главния герой от анимационния филм „Шрек“.
Според жената откритието не я е разстроило, тъй като вярва, че искреността на молитвата ѝ е по-важна от появата на Буда. Тя добави развеселена, че възнамерява да продължи да се покланя на тази статуетка.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Това Е Буда с лице на Шрек
А последователите му са
Буда-ли! Т.е. Последователи на Буда (от санскрит)
10:59 17.01.2026
2 Хе хе...
11:01 17.01.2026
3 Страхотна
11:27 17.01.2026
4 1488
шрек е живот
11:31 17.01.2026
5 1488
като сина й донесьл вкъщи зет ?
11:32 17.01.2026
6 ...не било пудра захар
12:31 17.01.2026