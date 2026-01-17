Новини
17 Януари, 2026 10:48 640 6

Жената открила грешката си след години, но решила да продължи да се покланя на фигурката

Филипинка се моли на статуетка на Шрек, мислейки я за Буда - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Филипинка се моли и кланя на статуетка на Шрек от няколко години и няма намерение да спре, пише South China Morning Post. Преди четири години жената купила зелена фигурка с корема и главата на Шрек. Тя я сбъркала със статуя на Буда, поставила я на домашния си олтар и ѝ се молила ежедневно.

Приятелка на жената забелязала необичайния цвят и странните черти на лицето на фигурката. При по-внимателен оглед било открито, че е отпечатана на 3D принтер и изобразява не Буда, а главния герой от анимационния филм „Шрек“.

Според жената откритието не я е разстроило, тъй като вярва, че искреността на молитвата ѝ е по-важна от появата на Буда. Тя добави развеселена, че възнамерява да продължи да се покланя на тази статуетка.


