Отложиха с още половин година премиерата на "Шрек 5" (ВИДЕО)

Universal и DreamWorks Animation отлагат премиерата на петия филм от поредицата „Шрек“ от 23 декември 2026 г. за 30 юни 2027 г.

Това е второ отлагане на датата, след като първоначално лентата беше планирана за юли 2026 г. Студиото не посочва причина за отлагането, но Universal традиционно постига значителни успехи с анимационни продукции като „Аз, проклетникът“, „Как да си дресираш дракон“ и „Супер Марио Bros.: Филмът“ в летния сезон.

На новата си премиерна дата „Шрек 5“ ще излезе по-малко от седмица след анимацията на Sony „Spider-Man: Beyond the Spider-Verse“. Предишната дата през декември 2026 г. поставяше филма непосредствено след премиерите на „Отмъстителите: Денят на Страшния съд“ на Disney и „Ледена епоха 6“.

В рамките на промяната Universal изтегля премиерата на все още неозаглавен филм на Illumination от края на юни на 16 април 2027 г.

Майк Майърс, Еди Мърфи и Камерън Диас ще се завърнат в ролите на Шрек, Магарето и Фиона, а към актьорския състав се присъединява Зендая, която ще озвучи порасналата дъщеря на двойката. Режисурата е поверена на Конрад Вернон и Уолт Дорн, работили и по предишни части на франчайза.

„Шрек 5“ ще се появи на голям екран 25 години след премиерата на оригиналния филм от 2001 г., който предложи нов поглед върху приказния финал „и заживели щастливо“ чрез историята на неразбран огър и неговите приятели от света на приказките. Първият „Шрек“ донесе почти 500 милиона долара приходи в световен мащаб и стана първият носител на „Оскар“ за най-добър анимационен филм. Последваха три продължения – „Шрек 2“ (2004), „Шрек Трети“ (2007) и „Шрек Завинаги“ (2010), както и два отделни филма за Котарака в чизми.