Новини
Любопитно »
Отложиха с още половин година премиерата на "Шрек 5" (ВИДЕО)

Отложиха с още половин година премиерата на "Шрек 5" (ВИДЕО)

12 Август, 2025 16:59 436 2

  • шрек-
  • шрек 5-
  • продължение-
  • премиера-
  • отлагане

Дългоочакваната лента ще излезе през лятото на 2027 г.

Отложиха с още половин година премиерата на "Шрек 5" (ВИДЕО) - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Universal и DreamWorks Animation отлагат премиерата на петия филм от поредицата „Шрек“ от 23 декември 2026 г. за 30 юни 2027 г.

Това е второ отлагане на датата, след като първоначално лентата беше планирана за юли 2026 г. Студиото не посочва причина за отлагането, но Universal традиционно постига значителни успехи с анимационни продукции като „Аз, проклетникът“, „Как да си дресираш дракон“ и „Супер Марио Bros.: Филмът“ в летния сезон.

На новата си премиерна дата „Шрек 5“ ще излезе по-малко от седмица след анимацията на Sony „Spider-Man: Beyond the Spider-Verse“. Предишната дата през декември 2026 г. поставяше филма непосредствено след премиерите на „Отмъстителите: Денят на Страшния съд“ на Disney и „Ледена епоха 6“.

В рамките на промяната Universal изтегля премиерата на все още неозаглавен филм на Illumination от края на юни на 16 април 2027 г.

Майк Майърс, Еди Мърфи и Камерън Диас ще се завърнат в ролите на Шрек, Магарето и Фиона, а към актьорския състав се присъединява Зендая, която ще озвучи порасналата дъщеря на двойката. Режисурата е поверена на Конрад Вернон и Уолт Дорн, работили и по предишни части на франчайза.

„Шрек 5“ ще се появи на голям екран 25 години след премиерата на оригиналния филм от 2001 г., който предложи нов поглед върху приказния финал „и заживели щастливо“ чрез историята на неразбран огър и неговите приятели от света на приказките. Първият „Шрек“ донесе почти 500 милиона долара приходи в световен мащаб и стана първият носител на „Оскар“ за най-добър анимационен филм. Последваха три продължения – „Шрек 2“ (2004), „Шрек Трети“ (2007) и „Шрек Завинаги“ (2010), както и два отделни филма за Котарака в чизми.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    5 0 Отговор
    Делян Пеевски е много зает да се снима.

    17:00 12.08.2025

  • 2 Кабинетът Шрек четвърти

    0 0 Отговор
    Защото не са готови за еврозоната и Шенген, затова са го отложили, а тук много бързат.

    18:18 12.08.2025