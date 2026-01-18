Как алкохолът променя тялото ни с годините и защо махмурлукът е по-интензивен след 30-те

Студеният януари често кара хората да осъзнаят, че телата им вече не понасят нощта на пиене както преди, пише Fox News, предава Vesti.bg.

Според експерти тази промяна започва много по-рано, отколкото мнозина очакват.

Много хора започват да усещат разликата още в края на 30-те и началото на 40-те си години, според д-р Мийна Малхотра, специалист по вътрешни болести и затлъстяване в Илинойс.

„Тялото преработва алкохола по различен начин, дори ако диетата и навиците остават същите“, обяснява Малхотра. „С напредване на възрастта съставът на тялото се променя – чернодробните ензими се забавят, нивата на хидратация се променят.“

Черният дроб става по-малко ефективен в разграждането на алкохола, което увеличава концентрацията му в кръвта и усилва ефектите от същото количество пиене. Хората обикновено губят мускулна маса и натрупват повече мазнини с възрастта, което също променя начина, по който алкохолът се усвоява. При жените в менопауза хормоналните промени могат да усилят ефектите на алкохола и да забавят възстановяването.

Дерек Браун, ветеран миксолог и уелнес треньор, добавя, че същото количество алкохол води до по-висока концентрация в кръвта и по-големи увреждания. „Намалената мускулна маса и по-ниското съдържание на вода в тялото правят алкохола по-концентриран“, обяснява той. Метаболизмът също се забавя с възрастта, което означава, че някои хора изчистват алкохола по-бавно, особено след 60-те.

Harvard Health потвърждава, че по-възрастните хора достигат по-високи нива на алкохол в кръвта от по-младите, дори при същата консумация.

Идеята, че махмурлукът се влошава с възрастта, е почти универсална, но Браун отбелязва, че науката е по-нюансирана. Някои проучвания показват, че по-възрастните съобщават за по-малко тежки махмурлуци, но чувствителността към болка и натоварванията от ежедневието могат да правят усещането за дискомфорт по-силно.

„Алкохолът е възпалителен, а възпалението се увеличава с възрастта“, казва Малхотра. „По-ниското качество на съня, дехидратацията и колебанията на кръвната захар допринасят за главоболие, умора и болки в тялото, които продължават по-дълго.“

С напредването на възрастта алкохолът също нарушава съня повече, засегнат е REM фазата и дълбокият сън. Освен това, експертите предупреждават, че пиенето носи по-големи дългосрочни рискове – падания, взаимодействия с лекарства, високо кръвно, когнитивен спад и дори рак. Алкохолът вече е класифициран като канцероген от група 1, заедно с тютюна.

Това обаче не означава, че трябва да се откажете напълно от алкохола. Д-р Кен Кончиля, гериатър в Кливланд, подчертава, че намаляването на консумацията може значително да повлияе върху здравето и благополучието на хората в напреднала възраст.

Малхотра съветва: „Бавете темпото, пийте с храна, избирайте по-леки напитки, редувайте с вода и избягвайте късни вечери с алкохол.“ Също така редуването на всяка алкохолна напитка с вода или безалкохолна напитка може значително да намали махмурлука, казва Иън Андерсън, съосновател на приложението за осъзнато пиене Sunnyside.

Симптомите, свързани с алкохола, често се подобряват, когато хората намалят консумацията, въпреки че генетиката, здравословното състояние и навиците за пиене определят колко силно се усещат ефектите.