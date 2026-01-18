Новини
Как алкохолът променя тялото ни с годините и защо махмурлукът е по-интензивен след 30-те

18 Януари, 2026 17:31 716 2

Експерти обясняват физиологичните промени и дават съвети как да намалите ефектите на пиенето в средната възраст

Как алкохолът променя тялото ни с годините и защо махмурлукът е по-интензивен след 30-те - 1
Снимкa: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Студеният януари често кара хората да осъзнаят, че телата им вече не понасят нощта на пиене както преди, пише Fox News, предава Vesti.bg.

Според експерти тази промяна започва много по-рано, отколкото мнозина очакват.

Много хора започват да усещат разликата още в края на 30-те и началото на 40-те си години, според д-р Мийна Малхотра, специалист по вътрешни болести и затлъстяване в Илинойс.

„Тялото преработва алкохола по различен начин, дори ако диетата и навиците остават същите“, обяснява Малхотра. „С напредване на възрастта съставът на тялото се променя – чернодробните ензими се забавят, нивата на хидратация се променят.“

Черният дроб става по-малко ефективен в разграждането на алкохола, което увеличава концентрацията му в кръвта и усилва ефектите от същото количество пиене. Хората обикновено губят мускулна маса и натрупват повече мазнини с възрастта, което също променя начина, по който алкохолът се усвоява. При жените в менопауза хормоналните промени могат да усилят ефектите на алкохола и да забавят възстановяването.

Дерек Браун, ветеран миксолог и уелнес треньор, добавя, че същото количество алкохол води до по-висока концентрация в кръвта и по-големи увреждания. „Намалената мускулна маса и по-ниското съдържание на вода в тялото правят алкохола по-концентриран“, обяснява той. Метаболизмът също се забавя с възрастта, което означава, че някои хора изчистват алкохола по-бавно, особено след 60-те.

Harvard Health потвърждава, че по-възрастните хора достигат по-високи нива на алкохол в кръвта от по-младите, дори при същата консумация.

Идеята, че махмурлукът се влошава с възрастта, е почти универсална, но Браун отбелязва, че науката е по-нюансирана. Някои проучвания показват, че по-възрастните съобщават за по-малко тежки махмурлуци, но чувствителността към болка и натоварванията от ежедневието могат да правят усещането за дискомфорт по-силно.

„Алкохолът е възпалителен, а възпалението се увеличава с възрастта“, казва Малхотра. „По-ниското качество на съня, дехидратацията и колебанията на кръвната захар допринасят за главоболие, умора и болки в тялото, които продължават по-дълго.“

С напредването на възрастта алкохолът също нарушава съня повече, засегнат е REM фазата и дълбокият сън. Освен това, експертите предупреждават, че пиенето носи по-големи дългосрочни рискове – падания, взаимодействия с лекарства, високо кръвно, когнитивен спад и дори рак. Алкохолът вече е класифициран като канцероген от група 1, заедно с тютюна.

Това обаче не означава, че трябва да се откажете напълно от алкохола. Д-р Кен Кончиля, гериатър в Кливланд, подчертава, че намаляването на консумацията може значително да повлияе върху здравето и благополучието на хората в напреднала възраст.

Малхотра съветва: „Бавете темпото, пийте с храна, избирайте по-леки напитки, редувайте с вода и избягвайте късни вечери с алкохол.“ Също така редуването на всяка алкохолна напитка с вода или безалкохолна напитка може значително да намали махмурлука, казва Иън Андерсън, съосновател на приложението за осъзнато пиене Sunnyside.

Симптомите, свързани с алкохола, често се подобряват, когато хората намалят консумацията, въпреки че генетиката, здравословното състояние и навиците за пиене определят колко силно се усещат ефектите.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Ами

    2 2 Отговор
    Аз като пийна и се кача на някоя сладурана, няма край секса. Устните им стават като хиалуронови от старание и си почиват защото главата им се била размътила от клатене.

    17:35 18.01.2026

  • 2 Факт

    2 1 Отговор
    Влаяе отлично. Препоръчвам варени яйца в червено вино!

    17:48 18.01.2026