Новини
Любопитно »
Деси Цонева спря алкохола, мина на чай (СНИМКИ)

Деси Цонева спря алкохола, мина на чай (СНИМКИ)

28 Януари, 2026 12:58 1 085 22

  • деси цонева-
  • алкохол-
  • отказ-
  • чай-
  • бохем

Репортерката не обясни на последователите си в мрежата защо е решила да спре алкохола

Деси Цонева спря алкохола, мина на чай (СНИМКИ) - 1
Снимка: Facebook
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Деси Цонева съобщи на феновете си в социалните мрежи за грандиозна промяна в живота си. Известната бохемка и наследница на една от най-емблематичните фамилии у нас спря алкохола и вместо това пропи чай.

Майка на две деца, страстен кулинар и изявена купонджийка – Деси променя навиците си към нещо по-здравословно, но не споделя на какво се дължи трансформацията. Възможно е и нея да я е хванал упорития грип, който се разпространява у нас напоследък. В коментарите тя споделя, че просто има нужда от детокс.

„Нарочно се снимам само с чаши, за да ги дразня“, признава тя в социалните мрежи с типичното си чувство за хумор за онези, които критикуват начина ѝ на живот.

Към нови снимки в мрежата Деси позира с чаша в ръка, но уточнява: „Откакто не пия вино, пия по 10 чая на ден.“


Поставете оценка:
Оценка 1 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ...не било пудра захар.

    14 1 Отговор
    От този "веселият чай" ли? Уточнявайте ги тези неща.

    Коментиран от #8

    13:00 28.01.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 ИнтересТно

    20 0 Отговор
    по CNN нищо не съобщиха за тая новина

    Коментиран от #12

    13:04 28.01.2026

  • 4 Шмеркел Шутстърсен

    3 1 Отговор
    значи е натъманена за сериозна връзка с мен

    13:06 28.01.2026

  • 5 Сила

    5 2 Отговор
    След поредния запой Деси се събуди във Факултета , заобиколена от новите си приятели , техните приятели и приятелите на приятелите им ....!!! Тогава Деси реши да спре алкохола ....временно , докато зарасне !!!

    13:08 28.01.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Митьо джибрата

    2 0 Отговор
    Завиждам на Чая -Драго,ама не ревнувам...убеден ,че освен чай да пият с Деси...друго НЕ МОГАТ да...сътворят...:)))

    13:12 28.01.2026

  • 8 емилян фторокласен

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "...не било пудра захар.":

    требет да е от веселият чай,

    13:18 28.01.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Хахаха

    2 1 Отговор
    на кой му пука една 40 год лелка какво пие. И аз да кажа на моите поледователи от Блъди-Мери минах на Чист Руски Стандарт :Р

    13:19 28.01.2026

  • 11 И на

    1 0 Отговор
    Бяло сладко! Никога не пропуска консумация...

    13:22 28.01.2026

  • 12 Бай Ламби

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "ИнтересТно":

    Много бързаш. Сега у хамериката е още нощем бре! След 5-6 часа ще гръмнат и там сутрешните блокове с тая така важна за човечеството новина,

    13:22 28.01.2026

  • 13 даниел криSStoffSSен

    0 0 Отговор
    акопосле си свободно след чая шшше намина

    13:26 28.01.2026

  • 14 Ами сега

    2 0 Отговор
    "Деси Цонева спря алкохола"...Генерална грешка, убиец на стратегии!

    13:28 28.01.2026

  • 15 кривоглед калпазанин

    0 0 Отговор
    ма тя поспоянно ше виси в тоалетната от тоя чай

    13:28 28.01.2026

  • 16 Тити на Кака

    2 0 Отговор
    Онагледяването на чай-трансформацията у натежалата 40+ кака със снимка от гимназиалните й години е особено забавно😂😂😂

    13:29 28.01.2026

  • 17 волан

    1 0 Отговор
    Браво на момичето,така трябва,алкохолът е вреден за организма!

    13:30 28.01.2026

  • 18 кривоглед калпазанин

    0 0 Отговор
    малеей тя шшше задръсти каналите от този чай

    13:30 28.01.2026

  • 19 Мдада...

    1 0 Отговор
    А в чая?

    13:32 28.01.2026

  • 20 Шмеркел Шутстърсен

    0 0 Отговор
    тя не е добре с главния мозък ще кибичи в тоалетната и стомаха бъбреците ше отидат за лудо

    13:33 28.01.2026

  • 21 емилян фторокласен

    1 0 Отговор
    и ква е таз диета ще си развали органите особенно плодородните,

    13:35 28.01.2026

  • 22 Изпила си

    0 0 Отговор
    е дажбата за три живота !

    13:42 28.01.2026