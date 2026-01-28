Деси Цонева спря алкохола, мина на чай (СНИМКИ)

Деси Цонева съобщи на феновете си в социалните мрежи за грандиозна промяна в живота си. Известната бохемка и наследница на една от най-емблематичните фамилии у нас спря алкохола и вместо това пропи чай.
Майка на две деца, страстен кулинар и изявена купонджийка – Деси променя навиците си към нещо по-здравословно, но не споделя на какво се дължи трансформацията. Възможно е и нея да я е хванал упорития грип, който се разпространява у нас напоследък. В коментарите тя споделя, че просто има нужда от детокс.
„Нарочно се снимам само с чаши, за да ги дразня“, признава тя в социалните мрежи с типичното си чувство за хумор за онези, които критикуват начина ѝ на живот.
Към нови снимки в мрежата Деси позира с чаша в ръка, но уточнява: „Откакто не пия вино, пия по 10 чая на ден.“
1 ...не било пудра захар.
Коментиран от #8
13:00 28.01.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 ИнтересТно
Коментиран от #12
13:04 28.01.2026
4 Шмеркел Шутстърсен
13:06 28.01.2026
5 Сила
13:08 28.01.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Митьо джибрата
13:12 28.01.2026
8 емилян фторокласен
До коментар #1 от "...не било пудра захар.":требет да е от веселият чай,
13:18 28.01.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Хахаха
13:19 28.01.2026
11 И на
13:22 28.01.2026
12 Бай Ламби
До коментар #3 от "ИнтересТно":Много бързаш. Сега у хамериката е още нощем бре! След 5-6 часа ще гръмнат и там сутрешните блокове с тая така важна за човечеството новина,
13:22 28.01.2026
13 даниел криSStoffSSен
13:26 28.01.2026
14 Ами сега
13:28 28.01.2026
15 кривоглед калпазанин
13:28 28.01.2026
16 Тити на Кака
13:29 28.01.2026
17 волан
13:30 28.01.2026
18 кривоглед калпазанин
13:30 28.01.2026
19 Мдада...
13:32 28.01.2026
20 Шмеркел Шутстърсен
13:33 28.01.2026
21 емилян фторокласен
13:35 28.01.2026
22 Изпила си
13:42 28.01.2026