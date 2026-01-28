Деси Цонева спря алкохола, мина на чай (СНИМКИ)

Деси Цонева съобщи на феновете си в социалните мрежи за грандиозна промяна в живота си. Известната бохемка и наследница на една от най-емблематичните фамилии у нас спря алкохола и вместо това пропи чай.

Майка на две деца, страстен кулинар и изявена купонджийка – Деси променя навиците си към нещо по-здравословно, но не споделя на какво се дължи трансформацията. Възможно е и нея да я е хванал упорития грип, който се разпространява у нас напоследък. В коментарите тя споделя, че просто има нужда от детокс.

„Нарочно се снимам само с чаши, за да ги дразня“, признава тя в социалните мрежи с типичното си чувство за хумор за онези, които критикуват начина ѝ на живот.

Към нови снимки в мрежата Деси позира с чаша в ръка, но уточнява: „Откакто не пия вино, пия по 10 чая на ден.“