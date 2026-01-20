Новини
Лепа Брена за Баба Ванга: „При нея са идвали Хитлер и много президенти"

Лепа Брена за Баба Ванга: „При нея са идвали Хитлер и много президенти“

Вижте какво още разказа певицата за срещата си с пророчицата

Лепа Брена за Баба Ванга: „При нея са идвали Хитлер и много президенти“ - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Легендарната Лепа Брена твърди, че Адолф Хитлер също е търсил помощта на Баба Ванга.

Певицата на Югославия разказва за съдбовната си среща с българската пророчица, която напълно променила възприятието ѝ за живота, кариерата и любовта, съобщи вестник "Телеграф".

„При нея са идвали Хитлер и много президенти“, твърди Брена, като описва как през 1989 г., по време на турне в България, успяла да стигне до Ванга, която тогава била под държавна закрила. Достъпът до пророчицата минавал през такса от 30 долара, списъци, палатки и дълги опашки.

Певицата признава, че първоначално била скептична и уплашена, но се подложила на странния ритуал със захарта – трябвало да спи с нея, защото Ванга „поемала живота и бъдещето ѝ“. „Не мигнах цяла нощ“, разказва Брена.

Шокът ѝ бил пълен, когато пророчицата я посрещнала с думите: „Ти ли си Лепа Брена?“.

„Краката ми се подкосиха – тя е сляпа, а ме позна“, спомня си певицата в подкаста „Восткаст“. Още по-страшно било, че Ванга ѝ казала, че преди пет години е записала, че Брена ще дойде при нея.

Пророчицата ѝ предсказала всичко – създаването на „Гранд продукция“, че ще ръководи „къща“, в която ще работят и пеят много хора, както и че ще се омъжи за мъж в бяла униформа. Ванга ѝ казала още, че ще ражда само синове, че може да има дори десет деца, но дъщеря никога няма да има.

Брена споделя, че след срещата осъзнала, че животът не е само личен избор, а съдба и карма. „Тя беше сляпа, но виждаше бъдещето ти“, категорична е звездата.

При втората им среща Ванга била още по-ясна: Лепа Брена никога няма да спре да работи. „Докато си жива, ще бъдеш Лепа Брена“, казала ѝ пророчицата. И добавила, че съдбата ѝ е да свързва хората чрез песни, да бъде дълголетна и винаги успешна.







КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Великолепен мъж

    1 11 Отговор
    Слагайте глупавата и нечистоплътна българка винаги на последно място! Това е правилната позиция! 🤭

    Коментиран от #14

    07:47 20.01.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Ха, ха,

    6 13 Отговор
    голямо предсказание направила, певицата ще пее…
    То това и аз мога да го предскажа, без да се напъвам, ха, ха…
    Я, къш…

    Коментиран от #8

    07:53 20.01.2026

  • 6 Трол

    1 1 Отговор
    При Лепа Брена също.

    07:53 20.01.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Вангелия гущерова

    6 11 Отговор
    беше прикритие на ДС и копоите сновяха около нея и слухтяха.
    Даже й казваха какво да (“предс”)казва.
    Прах в очите на наивници.
    Глупав цирк за масова консумация.
    Абсолютно бръщолевене и нищо конкретно за бъдещето.

    Коментиран от #25

    07:59 20.01.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Не хаби хляба

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Великолепен мъж":

    който не си заслужил с нищо.

    08:07 20.01.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Само широки селски душици

    2 6 Отговор
    вярват на Ванга.
    “Ти наш кой съм аз, уаааа?”

    Коментиран от #22, #24

    08:12 20.01.2026

  • 20 А цар

    3 1 Отговор
    Мидас?
    Ходил ли е…

    08:14 20.01.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 знам кой си

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Само широки селски душици":

    някой казвал си ти

    08:26 20.01.2026

  • 23 Ванга а по радио точката

    2 5 Отговор
    Комунягите ми казваха кой какъв е преди да влезе при мен.Взимах по 30€ 5€ за мен
    25€ за Бойката и Живков.
    Лепа Брена- тя ми каза че винаги ще работя и пея!!!!😂😂😂😂😂😂😂

    Майкъл Джексън- Ванга ми каза, че съм Майкъл Джексън ще пея и винаги ще работя!!!😂😂😂😂😂😂😂

    Аз пък като съм бил бебе на 3м. Мама ме е завела при Ванга но комунягите са нямали информация за мен пипнала ме и казала това е бебето Антон ще яде много мляко и ще стане голяма работа. Няма да работи но ще стане богат.Бачках, бачках и все беден ходих.Сега от като дойде € спрях да работя да видим дали ще стана богат.
    Голяма работа е била Вангата.😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

    08:27 20.01.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 стига си дрънкал глупости!!!

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "Вангелия гущерова":

    100% си някой джендър влюбен в урсула !!!

    Коментиран от #26

    08:34 20.01.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 И тогава няма

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "оня с коня":

    Трябва да се заличи ДНК-то на БГ.

    08:44 20.01.2026

  • 28 Много проЗт и наивен е бай Ганя

    0 0 Отговор
    Много обича да чуе това което иска!
    И за това го шлякат от всички посоки.
    Те и за това е ни харесват никъде.Сестра ми живее от 30г. в Париж и от тогава лъжи че е Рускиня.Кажа ли, че съм Българка и хората започват да ми избягват.

    08:54 20.01.2026