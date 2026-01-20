Лепа Брена за Баба Ванга: „При нея са идвали Хитлер и много президенти“

Легендарната Лепа Брена твърди, че Адолф Хитлер също е търсил помощта на Баба Ванга.
Певицата на Югославия разказва за съдбовната си среща с българската пророчица, която напълно променила възприятието ѝ за живота, кариерата и любовта, съобщи вестник "Телеграф".
„При нея са идвали Хитлер и много президенти“, твърди Брена, като описва как през 1989 г., по време на турне в България, успяла да стигне до Ванга, която тогава била под държавна закрила. Достъпът до пророчицата минавал през такса от 30 долара, списъци, палатки и дълги опашки.
Певицата признава, че първоначално била скептична и уплашена, но се подложила на странния ритуал със захарта – трябвало да спи с нея, защото Ванга „поемала живота и бъдещето ѝ“. „Не мигнах цяла нощ“, разказва Брена.
Шокът ѝ бил пълен, когато пророчицата я посрещнала с думите: „Ти ли си Лепа Брена?“.
„Краката ми се подкосиха – тя е сляпа, а ме позна“, спомня си певицата в подкаста „Восткаст“. Още по-страшно било, че Ванга ѝ казала, че преди пет години е записала, че Брена ще дойде при нея.
Пророчицата ѝ предсказала всичко – създаването на „Гранд продукция“, че ще ръководи „къща“, в която ще работят и пеят много хора, както и че ще се омъжи за мъж в бяла униформа. Ванга ѝ казала още, че ще ражда само синове, че може да има дори десет деца, но дъщеря никога няма да има.
Брена споделя, че след срещата осъзнала, че животът не е само личен избор, а съдба и карма. „Тя беше сляпа, но виждаше бъдещето ти“, категорична е звездата.
При втората им среща Ванга била още по-ясна: Лепа Брена никога няма да спре да работи. „Докато си жива, ще бъдеш Лепа Брена“, казала ѝ пророчицата. И добавила, че съдбата ѝ е да свързва хората чрез песни, да бъде дълголетна и винаги успешна.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Великолепен мъж
Коментиран от #14
07:47 20.01.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Ха, ха,
То това и аз мога да го предскажа, без да се напъвам, ха, ха…
Я, къш…
Коментиран от #8
07:53 20.01.2026
6 Трол
07:53 20.01.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Вангелия гущерова
Даже й казваха какво да (“предс”)казва.
Прах в очите на наивници.
Глупав цирк за масова консумация.
Абсолютно бръщолевене и нищо конкретно за бъдещето.
Коментиран от #25
07:59 20.01.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Не хаби хляба
До коментар #1 от "Великолепен мъж":който не си заслужил с нищо.
08:07 20.01.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Само широки селски душици
“Ти наш кой съм аз, уаааа?”
Коментиран от #22, #24
08:12 20.01.2026
20 А цар
Ходил ли е…
08:14 20.01.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 знам кой си
До коментар #19 от "Само широки селски душици":някой казвал си ти
08:26 20.01.2026
23 Ванга а по радио точката
25€ за Бойката и Живков.
Лепа Брена- тя ми каза че винаги ще работя и пея!!!!😂😂😂😂😂😂😂
Майкъл Джексън- Ванга ми каза, че съм Майкъл Джексън ще пея и винаги ще работя!!!😂😂😂😂😂😂😂
Аз пък като съм бил бебе на 3м. Мама ме е завела при Ванга но комунягите са нямали информация за мен пипнала ме и казала това е бебето Антон ще яде много мляко и ще стане голяма работа. Няма да работи но ще стане богат.Бачках, бачках и все беден ходих.Сега от като дойде € спрях да работя да видим дали ще стана богат.
Голяма работа е била Вангата.😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
08:27 20.01.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 стига си дрънкал глупости!!!
До коментар #9 от "Вангелия гущерова":100% си някой джендър влюбен в урсула !!!
Коментиран от #26
08:34 20.01.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 И тогава няма
До коментар #26 от "оня с коня":Трябва да се заличи ДНК-то на БГ.
08:44 20.01.2026
28 Много проЗт и наивен е бай Ганя
И за това го шлякат от всички посоки.
Те и за това е ни харесват никъде.Сестра ми живее от 30г. в Париж и от тогава лъжи че е Рускиня.Кажа ли, че съм Българка и хората започват да ми избягват.
08:54 20.01.2026