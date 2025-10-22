Новини
Грешните предсказания на баба Ванга

Грешните предсказания на баба Ванга

22 Октомври, 2025 14:31 1 617 22

Макар прогнозите ѝ да се очертават като точни в повечето случаи, има и пропуски в предсказанията на Ванга - някои, от които поради грешно тълкуване

Грешните предсказания на баба Ванга - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Името на Баба Ванга наскоро се завърна в международните медии. Поводът е нов материал на британския канал Sky HISTORY, който анализира най-известните и най-грешните ѝ предсказания.

Вангелия Пандева Гущерова (по баща Сурчева) е родена през 1911 г. в град Струмица. След тежък инцидент на 12-годишна възраст, при който губи зрението си, тя започва да твърди, че притежава способности да „вижда“ бъдещето. В следващите десетилетия Ванга се превръща в една от най-популярните мистични фигури в Източна Европа, а след смъртта си през 1996 г. — и в глобален феномен.

Според нейните последователи тя е предсказала редица световни събития — от катастрофата в Чернобил през 1986 г. и цунамито в Индийския океан през 2004 г. до възхода на терористичната групировка „Ислямска държава“. Нейните думи обаче често достигат до обществеността чрез вторични източници, а оригинални записи от нейните пророчества почти не съществуват. Именно това подхранва споровете между вярващите и скептиците.

„Надеждността на нейните предсказания остава спорна. Част от тях могат да се тълкуват като съвпадения, а други са откровено погрешни,“ отбелязват авторите на анализа в Sky HISTORY.

Сред най-често цитирани грешни прогнози са:

  • твърдението, че Барак Обама ще бъде последният президент на САЩ;

  • предсказание за инвазия на извънземни през 2023 г., която така и не се случи;

  • визия за обезлюдяването на Европа до 2016 г.;

  • предупреждение за Трета световна война, започваща през 2010 г.

Международни издания като The Guardian, BBC и National Geographic също са разглеждали феномена „Баба Ванга“. Те подчертават, че повечето твърдения за нейните пророчества се появяват постфактум — след настъпването на дадено събитие — и често се базират на интерпретации, преразкази и дори преводачески грешки.

Въпреки това влиянието на пророчицата остава осезаемо. Домът ѝ в местността Рупите е превърнат в музей, посещаван ежегодно от хиляди поклонници. Там се намира и църквата „Света Петка Българска“, построена по нейна инициатива. Според данни на Българската академия на науките мястото е сред най-посещаваните културно-религиозни обекти в страната.

В международен план Баба Ванга често се появява в популярната култура — нейното име фигурира в документални филми на History Channel, Discovery и Netflix, а всяка година в края на декември социалните мрежи „възраждат“ нейните предполагаеми прогнози за предстоящата година.

Междувременно редица изследователи подчертават, че феноменът Ванга е важен не само като мистично явление, но и като социокултурен феномен. Проф. Елена Маринова от Софийския университет коментира пред Deutsche Welle, че „образът на Баба Ванга отразява нуждата на хората от духовна ориентация и вяра в несигурни времена. Тя е символ на народна мъдрост и интуиция, независимо от реалността на нейните пророчества“.

Днес, почти три десетилетия след смъртта ѝ, Баба Ванга остава една от най-разпознаваемите личности, произлезли от България. За някои – визионерка с необясними способности. За други – мит, изграден от слухове и медийна сензация.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 си дзън

    13 24 Отговор
    Грешно или не Ванга е казала:
    Русията нема да падне, тя ке се разпадне

    Коментиран от #8

    14:33 22.10.2025

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    12 7 Отговор
    има сили , различни , които не всеки може да разгадае и си обясни//мисля че специално за Ванга не идва от християнството ,а от нещо по-древно/// както и да е-ДС я направи агент номер едно и на заплата

    14:35 22.10.2025

  • 3 Ха, ха…

    9 1 Отговор
    Малко е сгрешила прогнозата, като онази която била малко бременна.
    Но по същество е винаги права, както и Тръмп, който казва, може да стане, но може и да не стане, ще видим….

    14:46 22.10.2025

  • 4 Е, сгрешила…

    4 5 Отговор
    Недейте така, тя не греши, просто не е познала, казват бабите.
    Както едно време казваше партията: партията не греши, но грешки отчита.

    14:48 22.10.2025

  • 5 кУмУнист

    6 6 Отговор
    Баба ми познаваше времето като вещицата на ГРУ ванга, наплючваше си носа вдигане го нагоре и казваше:
    Днес или ще вали, или няма да вали, и винаги познаваше.

    14:52 22.10.2025

  • 6 Много лъжи

    12 5 Отговор
    се изговориха по адрес на баба Ванга!Това,което тя.наистина е казала се сбъдва а 90%! Друг е въпросът,че и се вменяват предсказания които не е правила!Бог да я прости!

    Коментиран от #10

    14:56 22.10.2025

  • 7 Па я

    2 2 Отговор
    Оти да се косим , като че ми мине....

    14:59 22.10.2025

  • 8 Друго е казала:

    14 6 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Всичко ще се разруши, единствено Русия ще се въздигне и Владимир ще управлява света!

    Коментиран от #11, #12

    14:59 22.10.2025

  • 9 Отвратен

    15 0 Отговор
    Ванга Никога не е Казвала ДАТИ и Години !!!

    Коментиран от #16

    15:00 22.10.2025

  • 10 Поправям

    2 2 Отговор

    До коментар #6 от "Много лъжи":

    80 процента точност

    15:16 22.10.2025

  • 11 Споко!

    10 1 Отговор

    До коментар #8 от "Друго е казала:":

    Често и приписват предсказания, които не е правила, с пропагандна цел!

    15:19 22.10.2025

  • 12 Бе стига с..

    3 5 Отговор

    До коментар #8 от "Друго е казала:":

    ...тази Русия и с Украйна. Други държави нямали? Като развален грамофон. Пишман вече с тази Русия!

    15:20 22.10.2025

  • 13 Mими Кучева🐕‍🦺

    5 6 Отговор
    Всъщност,нещо познала ли е вещицата Вангелия Гущерова?🦧👽🖕👽🦧

    15:24 22.10.2025

  • 14 Второзаконие

    3 2 Отговор
    Когато някой пророк говори от Господното име, и думата му не се сбъдне нито се изпълни, тая дума Господ не е говорил; пророкът я е говорил надменно; да се не боиш от него.

    Коментиран от #15

    15:25 22.10.2025

  • 15 Адептус Кустодес

    1 2 Отговор

    До коментар #14 от "Второзаконие":

    слугите на варпа ще изгорите

    15:28 22.10.2025

  • 16 Съмнителен календар

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "Отвратен":

    Дори и да каже година, файда няма много предвид поправка на календара, пример григорианския и юлиански, година 0 нула м/у пр. хр и сл.хр. не е имало.....

    15:28 22.10.2025

  • 17 Мдаа

    4 3 Отговор
    Твърдението, че Обама ще е последния президент на САЩ всъщност е вярно.Нима може да наречете президенти клоуните Бай Дън и бай Дон?

    Коментиран от #18, #22

    15:39 22.10.2025

  • 18 мъдаааа

    0 1 Отговор

    До коментар #17 от "Мдаа":

    явно си падаш по черното

    Коментиран от #19

    15:45 22.10.2025

  • 19 Всъщвост

    1 1 Отговор

    До коментар #18 от "мъдаааа":

    Падам си по стойностното.

    Коментиран от #21

    15:46 22.10.2025

  • 20 в Рупите

    2 1 Отговор
    няма църква. Има езически храм .

    15:47 22.10.2025

  • 21 всъвощ

    0 1 Отговор

    До коментар #19 от "Всъщвост":

    викаш 30 санта са си 30 санта

    15:49 22.10.2025

  • 22 Така е,

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Мдаа":

    бавно но неотклонно самата Им държава се превръща в цирк.

    15:53 22.10.2025