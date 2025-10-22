Грешните предсказания на баба Ванга

Името на Баба Ванга наскоро се завърна в международните медии. Поводът е нов материал на британския канал Sky HISTORY, който анализира най-известните и най-грешните ѝ предсказания.
Вангелия Пандева Гущерова (по баща Сурчева) е родена през 1911 г. в град Струмица. След тежък инцидент на 12-годишна възраст, при който губи зрението си, тя започва да твърди, че притежава способности да „вижда“ бъдещето. В следващите десетилетия Ванга се превръща в една от най-популярните мистични фигури в Източна Европа, а след смъртта си през 1996 г. — и в глобален феномен.
Според нейните последователи тя е предсказала редица световни събития — от катастрофата в Чернобил през 1986 г. и цунамито в Индийския океан през 2004 г. до възхода на терористичната групировка „Ислямска държава“. Нейните думи обаче често достигат до обществеността чрез вторични източници, а оригинални записи от нейните пророчества почти не съществуват. Именно това подхранва споровете между вярващите и скептиците.
„Надеждността на нейните предсказания остава спорна. Част от тях могат да се тълкуват като съвпадения, а други са откровено погрешни,“ отбелязват авторите на анализа в Sky HISTORY.
Сред най-често цитирани грешни прогнози са:
твърдението, че Барак Обама ще бъде последният президент на САЩ;
предсказание за инвазия на извънземни през 2023 г., която така и не се случи;
визия за обезлюдяването на Европа до 2016 г.;
предупреждение за Трета световна война, започваща през 2010 г.
Международни издания като The Guardian, BBC и National Geographic също са разглеждали феномена „Баба Ванга“. Те подчертават, че повечето твърдения за нейните пророчества се появяват постфактум — след настъпването на дадено събитие — и често се базират на интерпретации, преразкази и дори преводачески грешки.
Въпреки това влиянието на пророчицата остава осезаемо. Домът ѝ в местността Рупите е превърнат в музей, посещаван ежегодно от хиляди поклонници. Там се намира и църквата „Света Петка Българска“, построена по нейна инициатива. Според данни на Българската академия на науките мястото е сред най-посещаваните културно-религиозни обекти в страната.
В международен план Баба Ванга често се появява в популярната култура — нейното име фигурира в документални филми на History Channel, Discovery и Netflix, а всяка година в края на декември социалните мрежи „възраждат“ нейните предполагаеми прогнози за предстоящата година.
Междувременно редица изследователи подчертават, че феноменът Ванга е важен не само като мистично явление, но и като социокултурен феномен. Проф. Елена Маринова от Софийския университет коментира пред Deutsche Welle, че „образът на Баба Ванга отразява нуждата на хората от духовна ориентация и вяра в несигурни времена. Тя е символ на народна мъдрост и интуиция, независимо от реалността на нейните пророчества“.
Днес, почти три десетилетия след смъртта ѝ, Баба Ванга остава една от най-разпознаваемите личности, произлезли от България. За някои – визионерка с необясними способности. За други – мит, изграден от слухове и медийна сензация.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 си дзън
Русията нема да падне, тя ке се разпадне
Коментиран от #8
14:33 22.10.2025
2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
14:35 22.10.2025
3 Ха, ха…
Но по същество е винаги права, както и Тръмп, който казва, може да стане, но може и да не стане, ще видим….
14:46 22.10.2025
4 Е, сгрешила…
Както едно време казваше партията: партията не греши, но грешки отчита.
14:48 22.10.2025
5 кУмУнист
Днес или ще вали, или няма да вали, и винаги познаваше.
14:52 22.10.2025
6 Много лъжи
Коментиран от #10
14:56 22.10.2025
7 Па я
14:59 22.10.2025
8 Друго е казала:
До коментар #1 от "си дзън":Всичко ще се разруши, единствено Русия ще се въздигне и Владимир ще управлява света!
Коментиран от #11, #12
14:59 22.10.2025
9 Отвратен
Коментиран от #16
15:00 22.10.2025
10 Поправям
До коментар #6 от "Много лъжи":80 процента точност
15:16 22.10.2025
11 Споко!
До коментар #8 от "Друго е казала:":Често и приписват предсказания, които не е правила, с пропагандна цел!
15:19 22.10.2025
12 Бе стига с..
До коментар #8 от "Друго е казала:":...тази Русия и с Украйна. Други държави нямали? Като развален грамофон. Пишман вече с тази Русия!
15:20 22.10.2025
13 Mими Кучева🐕🦺
15:24 22.10.2025
14 Второзаконие
Коментиран от #15
15:25 22.10.2025
15 Адептус Кустодес
До коментар #14 от "Второзаконие":слугите на варпа ще изгорите
15:28 22.10.2025
16 Съмнителен календар
До коментар #9 от "Отвратен":Дори и да каже година, файда няма много предвид поправка на календара, пример григорианския и юлиански, година 0 нула м/у пр. хр и сл.хр. не е имало.....
15:28 22.10.2025
17 Мдаа
Коментиран от #18, #22
15:39 22.10.2025
18 мъдаааа
До коментар #17 от "Мдаа":явно си падаш по черното
Коментиран от #19
15:45 22.10.2025
19 Всъщвост
До коментар #18 от "мъдаааа":Падам си по стойностното.
Коментиран от #21
15:46 22.10.2025
20 в Рупите
15:47 22.10.2025
21 всъвощ
До коментар #19 от "Всъщвост":викаш 30 санта са си 30 санта
15:49 22.10.2025
22 Така е,
До коментар #17 от "Мдаа":бавно но неотклонно самата Им държава се превръща в цирк.
15:53 22.10.2025