Daily Mail: Ванга е предсказала "канибалска буря", която ще връхлети Земята

„Канибалска буря“ от Слънцето се насочва към Земята и Баба Ванга я е предсказала, твърди британското издание Daily Star.
Изключително редкият вид магнитна буря, известна като "канибалска", ще удари Земята и ще причини широко разпространени прекъсвания на електрозахранването. Бедствието най-вероятно е било предсказано от Баба Ванга като част от нейното пророчество за Страшния съд, пише още медията, цитирана от Телеграф.
Българската пророчица е предсказала, че Земята ще бъде ударена от опустошителна слънчева буря, която може да има катастрофални последици. Зловещото ѝ предсказание е било насрочено за 2023 г., но то така и не се е сбъднало.
Експерти от Британската геоложка служба (BGS) обаче предупредиха тази седмица, че най-голямата слънчева буря, ударила нашата планета от повече от 20 години, ще наруши комуникационните и сателитните навигационни системи. Тя има потенциал да се превърне в „канибалска буря“, наречена по този начин, защото е захранвана от друга слънчева буря.
Ракета трябваше да излети от Флорида, носеща два космически кораба, които ще изучават Марс, но екстремното слънчево време означаваше, че изстрелването може да бъде опасно, така че беше отложено.
А настоящите прогнози показват, че втора буря, която ще се подхранва от предишната, като погълне вълната, би могла да окаже допълнително въздействие върху космическите и наземните технологии. Ранни индикации, като например наземни измервания на слънчеви енергийни частици, са едни от най-големите, регистрирани от 2005 г. насам, предупреждават учени.
