Daily Mail: Ванга е предсказала "канибалска буря", която ще връхлети Земята

19 Ноември, 2025 16:59 5 472 28

  • баба ванга-
  • слънце-
  • слънчево изригване-
  • магнитна буря-
  • канибалска буря-
  • предсказание

Първоначално се смяташе, че това предсказание е за 2023 г.

Daily Mail: Ванга е предсказала "канибалска буря", която ще връхлети Земята - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Канибалска буря“ от Слънцето се насочва към Земята и Баба Ванга я е предсказала, твърди британското издание Daily Star.

Изключително редкият вид магнитна буря, известна като "канибалска", ще удари Земята и ще причини широко разпространени прекъсвания на електрозахранването. Бедствието най-вероятно е било предсказано от Баба Ванга като част от нейното пророчество за Страшния съд, пише още медията, цитирана от Телеграф.

Българската пророчица е предсказала, че Земята ще бъде ударена от опустошителна слънчева буря, която може да има катастрофални последици. Зловещото ѝ предсказание е било насрочено за 2023 г., но то така и не се е сбъднало.

Експерти от Британската геоложка служба (BGS) обаче предупредиха тази седмица, че най-голямата слънчева буря, ударила нашата планета от повече от 20 години, ще наруши комуникационните и сателитните навигационни системи. Тя има потенциал да се превърне в „канибалска буря“, наречена по този начин, защото е захранвана от друга слънчева буря.

Ракета трябваше да излети от Флорида, носеща два космически кораба, които ще изучават Марс, но екстремното слънчево време означаваше, че изстрелването може да бъде опасно, така че беше отложено.

А настоящите прогнози показват, че втора буря, която ще се подхранва от предишната, като погълне вълната, би могла да окаже допълнително въздействие върху космическите и наземните технологии. Ранни индикации, като например наземни измервания на слънчеви енергийни частици, са едни от най-големите, регистрирани от 2005 г. насам, предупреждават учени.


Поставете оценка:
Оценка 1.9 от 37 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Маг

    27 8 Отговор
    Не се плашете, няма да стане нищо страшно. Най много някои да ги боли главата.

    17:03 19.11.2025

  • 3 Зюмбюлка

    31 10 Отговор
    Ванга никога нищо не е предсказвала.Време е да смените плочата и да вкарате Алена в играта на заблудите.Ако някой е предсказвал това е дядо Влайчо.

    17:05 19.11.2025

  • 4 си дзън

    25 47 Отговор
    Ванга е казала: русията нема да падне, тя ке се разпадне

    17:07 19.11.2025

  • 5 Стига сте в

    58 11 Отговор
    Намесвали тази жена във всичките ви битови и злободневни теми! Тъпите англичани постоянно спекулират с името й, приписвайки и всякакви изгодни на тях предсказания.

    Коментиран от #7, #18

    17:08 19.11.2025

  • 6 Файн янг кенибълс

    3 0 Отговор
    "ПрАви ме луд"🤭

    17:10 19.11.2025

  • 8 И какво ат това

    9 2 Отговор
    Е това новина ли е?

    17:34 19.11.2025

  • 9 Баба Ванга казала

    15 33 Отговор
    Киев покръсти московските opки, Киев ще ги опее !

    17:36 19.11.2025

  • 10 Я пак

    19 4 Отговор
    А от къде пък са чули,за баба ванга

    17:51 19.11.2025

  • 12 абе,

    19 2 Отговор
    Алоооо редакцията ....като пишете такива твърдения се дава линк към оригинала в случая Daily Mail.Иначе са една жена в трамвая каза...

    18:17 19.11.2025

  • 13 ВЕЛИНСКИ

    24 1 Отговор
    ИНТЕРЕСНО ПРЕДИ 83години
    В ПЕТРИЧ КОГА СА ИЗУЧАВАЛИ
    ...МАГНИТНИ БУРИ.....И МИГРЕНА
    И ИНТЕРНЕТ СРИВ...

    18:22 19.11.2025

  • 14 Беар Грил

    4 2 Отговор
    Подготвил съм се за shtf . Разполагам със всичко необходимо за бъг аут.

    18:25 19.11.2025

  • 15 Цвете

    26 1 Отговор
    АТАНАСОВА, КЪДЕ ПРОЧЕТЕ, ЧЕ ВЕСТНИКЪТ КОЙТО ЦИТИРАШ, ИМА НАПИСАНО НЕЩО ЗА БАБА ВАНГА? 🤔😶‍🌫️👎🙉🙊🙈МНОГО Е ПОДЛО ДА ПИШЕТЕ ЗА ТАЗИ ЖЕНА, КОЯТО НИКОГА НЕ Е КОМЕНТИРАЛА ПОДОБНИ ГЛУПОСТИ. ИЛИ МАЛКО ХОРА ЧЕТАТ СТАТИИТЕ ТИ? 🤔🤐🤫

    18:28 19.11.2025

  • 16 Цвете

    15 1 Отговор
    АТАНАСОВА, КЪДЕ ПРОЧЕТЕ, ЧЕ ВЕСТНИКЪТ КОЙТО ЦИТИРАШ, ИМА НАПИСАНО НЕЩО ЗА БАБА ВАНГА? 🤔😶‍🌫️👎🙉🙊🙈МНОГО Е ПОДЛО ДА ПИШЕТЕ ЗА ТАЗИ ЖЕНА, КОЯТО НИКОГА НЕ Е КОМЕНТИРАЛА ПОДОБНИ ГЛУПОСТИ. ИЛИ МАЛКО ХОРА ЧЕТАТ СТАТИИТЕ ТИ? 🤔🤐🤫

    18:29 19.11.2025

  • 17 Стара чанта

    7 4 Отговор
    Тази буря вършее на Земята още от 1917г.
    Дано не се разпростре из Универсума !!!

    18:34 19.11.2025

  • 18 По-скоро

    9 11 Отговор

    До коментар #5 от "Стига сте в":

    тъпите рушляци я споменават доста често

    Коментиран от #22

    18:43 19.11.2025

  • 19 малиииий...

    10 1 Отговор
    Щом и тия започнаха да цитират пророчества на Ванга, дето никой не ги знае, яко са изтрещели. Не че не знаехме, но поне аз си мислех, че е по слабо.

    18:50 19.11.2025

  • 20 м. МАРТ

    4 2 Отговор
    ЗАПОЧВА У НАС !

    18:51 19.11.2025

  • 21 Краят на декември 2025 г. е МАКСИМУМА

    16 0 Отговор
    Краят на 2025 г. е максимума на Слънчевата активност
    в 11-годишният период на повишена дейност
    започнала от 2019 г. и завършваща в 2030 г.!

    Както обяви НАСА още през 2019 г.!
    Тоест представете си го като една синусоида с връх декември 2025 г.!
    След 2030 г. започва 11-годишен период на затишие успокояване нормализиране на Слънчевата активност.
    ......
    п.с. Предишният висок интензитет на Слънцето е било през 2005 г. както пише в статията.

    п.с.п.с. - Лоши хора спекулират и намесват тази Сл.активност с манипулация за климатични промени, замърсители и прочие "чудеса" за да печелят пари и да тормозят човечеството!

    19:26 19.11.2025

  • 22 тъпия си ти

    10 5 Отговор

    До коментар #18 от "По-скоро":

    а руснаците я уважават не случайно!!! нещо което тук в българия е непознато явление нарича се УВАЖЕНИЕ!!! примати не уважаващи хората няма как да бъдат уважавани..!

    19:42 19.11.2025

  • 23 само да кажа

    13 2 Отговор
    баба ванга никога не е предсказвала с дати!!! има документални филми всеки може да види как прави пророчествата но дати няма!!! а за боклуциъе които говорят че била шарлатанка ще кажа че нямате грам мозък в главите си!

    19:45 19.11.2025

  • 24 Бандеров

    6 3 Отговор
    Даже първо го е споделила с Грешка Робева и с Митю Гестапото!

    20:34 19.11.2025

  • 25 Само си пълнят

    8 1 Отговор
    САЙТЧЕТО СЪС ЛЪЖИ. ИСКАТ ДА ПОДЛУДЯТ НАРОДА. ТО КОВИДА ОЩЕ НИ ДЪРЖИ ВЛАГА ЕДИН КУНЧЕВ И ДРУГИ САМО НИ СТРЕСИРАТ С БОЛЕСТИ ПО ТВ РЕКЛАМИТЕ НА 90% ЗА ЛЕКАРСТВА БОЛЕСТИ. И АКО ИМ ОБРЪЩАТЕ ПОНЕ МАЛКО ВНИМАНИЕ ЩЕ БЕРЕТЕ ЯДОВЕ.

    21:05 19.11.2025

  • 26 Абе

    4 1 Отговор
    Защо лъжити и плашити хората.

    09:45 20.11.2025

  • 27 На Дедо

    3 0 Отговор
    Няма вече да съм Дедо!? Ставам Робинзон Крузо, намирам Петкан дивака!!! Да ме пази от канибали.

    13:06 20.11.2025

  • 28 Руснаците бяха направили тв сериал

    1 2 Отговор
    за Ванга.
    Къщите в селото на Ванга бяха вкопани в земята.
    И най-бедните българи в миналото не са живяли така скотски.
    Сценариста е трябвало да се запознае и с България, а не да копира Русия.

    17:28 20.11.2025