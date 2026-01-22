Новини
„Като две капки вода” се завръща със Сезона-Слънце и мистериозна "Кралица" (ВИДЕО)

22 Януари, 2026 11:31 859 9

  • като две капки вода-
  • водещи-
  • имитация-
  • шоу-
  • нова телевизия

Мнозина вече разшифроваха, че тайнствената "кралица" всъщност е "крал"

„Като две капки вода” се завръща със Сезона-Слънце и мистериозна "Кралица" (ВИДЕО) - 1
Снимка: NOVA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

“Като две капки вода” се завръща с нов още по-пищен и цветен сезон тази пролет. Сезона-Слънце е четиринадесетият по ред в ефира на NOVA и е повлиян от френския класицизъм и управлението на Луи XIV - Краля-Слънце. В него ще видим изненадващи участници, невиждани досега имитации и силни лични истории. Короната отново ще бъде в ръцете на зрителите, а добре познатите водещи - Димитър Рачков и Герасим Георгиев - Геро ще търсят новия крал на имитациите.

Една от най-големите изненади идва от журито, към което ще се присъедини нов колоритен член, който ще промени установените правила. В промото си за сезона-слънце от Нова телевизия загатнаха, че това е "кралицата", за което Рачков шеговито пита: "Това ли е Кралят?"

Той ще разчита на подкрепата на добре познатите Хилда Казасян, Веселин Маринов и Димитър Ковачев - Фънки. Кой е той? Зрителите на NOVA ще разберат в първия епизод на шоуто, но мнозина вече имат отговор.

На фона на кадрите на "кралицата", която заема своето място на престола, върви много позната мелодия - "Хабиби" на Азис, но с леко променен аранжимент. Това накара огромна част от зрителите вече да разконспирират, че именно Кралят на попфолка ще е "кралицата" на 14 сезон на "Като две капки вода".

Кои са новите участници, които ще се впуснат в приключението на живота си? С какви имитации ще се представят за първи път на сцената на най-позитивното и най-обичано българско шоу? – са само част от най-обсъжданите въпроси, които скоро ще намерят своя отговор, обещават от телевизията.

ВИДЕОТО вижте ТУК.


Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Емили с Тротинетката

    5 0 Отговор
    Аз ще съм кралицата.

    11:33 22.01.2026

  • 2 Платена некадърност е

    8 1 Отговор
    Кой си губи времето за тези простотии?

    11:39 22.01.2026

  • 3 Пак пълнят паптийната телевизия

    8 2 Отговор
    С развлечения за гладкомозъчни за да отвличат хората от реалноста

    11:41 22.01.2026

  • 4 провинциалист

    5 1 Отговор
    Не знам за прословутото руско влияние, ама от западното влияние като въпросното шоу (което е копие на разработеното от нидерландската Endemol шоу Tu cara me suena/Your Face Sounds Familiar), след още някое поколение тук ще пъплят разни гладкомозъчни същества без понятие от род и родина.

    11:44 22.01.2026

  • 5 Да Не

    10 0 Отговор
    Втръснаха ни до безобразие !!!

    11:46 22.01.2026

  • 6 Това е

    1 1 Отговор
    Кралицата е само една и тя е Азис

    11:53 22.01.2026

  • 7 ДОКОГАААААА БЕЕЕЕЕЕ.........ДОКОГАААА..

    2 0 Отговор
    ЦИРКАДЖИИ ШЕФОВЕ И КЛОУНИ ТОЧАТ ПАРИ ......А КО ОСТАА ЗА ЗАСУКАНИ ТУЛУПИ И ШОПАРИ...

    11:55 22.01.2026

  • 9 Удри с лопатата

    3 0 Отговор
    Едно време като деца ученици, правихме такива самодейни изпълнения за кеф на бабите и дядовците, а сега, това са предавания по национални телевизии в най-гледаното време,ужас.Дори не са образователни предавания, а сбирщина на хора с неясен пол,с жалки опити на имитации на известни личности с цел, задоволяване на фалшивото си его.Тези ,първите 3 национални телевизии, трябва да се закрият,особено държавният пара3ит. Удри с лопатата

    12:07 22.01.2026