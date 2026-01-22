„Като две капки вода” се завръща със Сезона-Слънце и мистериозна "Кралица" (ВИДЕО)

“Като две капки вода” се завръща с нов още по-пищен и цветен сезон тази пролет. Сезона-Слънце е четиринадесетият по ред в ефира на NOVA и е повлиян от френския класицизъм и управлението на Луи XIV - Краля-Слънце. В него ще видим изненадващи участници, невиждани досега имитации и силни лични истории. Короната отново ще бъде в ръцете на зрителите, а добре познатите водещи - Димитър Рачков и Герасим Георгиев - Геро ще търсят новия крал на имитациите.

Една от най-големите изненади идва от журито, към което ще се присъедини нов колоритен член, който ще промени установените правила. В промото си за сезона-слънце от Нова телевизия загатнаха, че това е "кралицата", за което Рачков шеговито пита: "Това ли е Кралят?"

Той ще разчита на подкрепата на добре познатите Хилда Казасян, Веселин Маринов и Димитър Ковачев - Фънки. Кой е той? Зрителите на NOVA ще разберат в първия епизод на шоуто, но мнозина вече имат отговор.

На фона на кадрите на "кралицата", която заема своето място на престола, върви много позната мелодия - "Хабиби" на Азис, но с леко променен аранжимент. Това накара огромна част от зрителите вече да разконспирират, че именно Кралят на попфолка ще е "кралицата" на 14 сезон на "Като две капки вода".

Кои са новите участници, които ще се впуснат в приключението на живота си? С какви имитации ще се представят за първи път на сцената на най-позитивното и най-обичано българско шоу? – са само част от най-обсъжданите въпроси, които скоро ще намерят своя отговор, обещават от телевизията.

ВИДЕОТО вижте ТУК.