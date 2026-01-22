Лидия е сгодена! Наско Колев ли е годеникът? (СНИМКИ)

Поп фолк певицата Лидия се сгоди за Наско Колев? Този слух тръгна мълниеносно сред феновете на блондинката, след като тя лично показа внушителен диамантен пръстен на безименния си пръст в социалните мрежи.

"Какъв старт на годината“, написа Лидия под кадрите, които гръмнаха в мрежата. На публикуваните от изпълнителката кадри се вижда, че е била изненадана с романтична вечеря, чийто кулминационен момент е появата на бляскавото бижу. Последва лавина от честитки, сърца и пожелания от близки, колеги и почитатели.

Въпреки еуфорията, певицата запазва мистерията около мъжа до себе си – не показва лицето му, не го тагва и не разкрива никакви подробности. Нейните фенове обаче веднага започнаха да се чудят дали това не е бившият ѝ партньор Атанас Колев, с когото въпреки че се разделиха, продължиха да споделят в интервюта, че се обичат.

Паралелно с вълната от поздравления обаче се прокрадват и по-мнителни коментари. Част от феновете подозират, че "годежът“ може да е добре режисиран пиар ход и реклама на предстоящ нов хит на Лидия. Според тях диамантеният пръстен може да е просто реквизит, а романтичната сцена – кадър от нов видеоклип, пресъздаващ романтично предложение за брак.

Каква е истината, предстои да разберем и се надяваме да стане ясна по-скоро, защото феновете на поп фолк звездата и варненския рапър вече почти са обезумели от догадки.