Лидия е сгодена! Наско Колев ли е годеникът? (СНИМКИ)

22 Януари, 2026 16:01 487 3

Певицата показа масивен диамантен пръстен, но не издаде никакви подробности

Лидия е сгодена! Наско Колев ли е годеникът? (СНИМКИ) - 1
Снимки: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Поп фолк певицата Лидия се сгоди за Наско Колев? Този слух тръгна мълниеносно сред феновете на блондинката, след като тя лично показа внушителен диамантен пръстен на безименния си пръст в социалните мрежи.

"Какъв старт на годината“, написа Лидия под кадрите, които гръмнаха в мрежата. На публикуваните от изпълнителката кадри се вижда, че е била изненадана с романтична вечеря, чийто кулминационен момент е появата на бляскавото бижу. Последва лавина от честитки, сърца и пожелания от близки, колеги и почитатели.

Публикация, споделена от LIDIA (@lidia_alpha)

Въпреки еуфорията, певицата запазва мистерията около мъжа до себе си – не показва лицето му, не го тагва и не разкрива никакви подробности. Нейните фенове обаче веднага започнаха да се чудят дали това не е бившият ѝ партньор Атанас Колев, с когото въпреки че се разделиха, продължиха да споделят в интервюта, че се обичат.

Паралелно с вълната от поздравления обаче се прокрадват и по-мнителни коментари. Част от феновете подозират, че "годежът“ може да е добре режисиран пиар ход и реклама на предстоящ нов хит на Лидия. Според тях диамантеният пръстен може да е просто реквизит, а романтичната сцена – кадър от нов видеоклип, пресъздаващ романтично предложение за брак.

Каква е истината, предстои да разберем и се надяваме да стане ясна по-скоро, защото феновете на поп фолк звездата и варненския рапър вече почти са обезумели от догадки.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Сила

    2 1 Отговор
    Кой е Наско и коя е Лидия ?!? Познавам Киро и Мара , и те се сгодиха ....и Пешо и Ценка също !!!

    16:06 22.01.2026

  • 2 Отец

    0 1 Отговор
    Бог да прости Венелина маринова. Отиде си без време , поклон! 🤭🤣🥳

    16:07 22.01.2026

  • 3 Втори шанс

    0 0 Отговор
    ,, И още колко грозни картини пред нас да виждаме? Ще дойде време на ,,рапър,, да се обиждаме.,,

    16:11 22.01.2026