Apple обнови гамата си от лаптопи

„Седмицата на представянията“ на Apple днес премина в по-висока предавка с масивна промяна в производителността на семейството MacBook. Основната новина е дебютът на процесорите M5, M5 Pro и M5 Max, което сигнализира за значителен архитектурен скок за марката. Докато MacBook Air преминава към стандартния чип M5, моделите Pro въвеждат това, което Apple нарича „Fusion Architecture“ – дизайн с двойна матрица SoC, който позволява рекорден брой ядра и невронна акселерация от професионално ниво. Въпреки това, тази „пренастройка“ с висока производителност има своята цена, тъй като препоръчителните цени на производителя са се повишили със 100 до 200 долара.

MacBook Air 2026 запазва своето емблематично тънко шаси, но получава жизненоважна хардуерна инжекция. Докато броят на ядрата на CPU и GPU (10-ядрен CPU / до 10-ядрен GPU) изглежда познат на хартия, M5 предлага по-бързи тактови честоти на ядро и специален невронен ускорител във всяко GPU ядро за подобрени задачи на Apple Intelligence.

В дългоочаквана стъпка Apple най-накрая премахна базовия модел с 256 GB, като MacBook Air вече започва от 512 GB. Air се присъединява към най-модерните технологии с поддръжка на Wi-Fi 7 и Bluetooth 6. Той се доставя и с нов „40W Dynamic Power Adapter“, способен да достигне 60W за бързо зареждане, когато системата е в режим на готовност. 13-инчовият Air вече започва от 1099 долара, а 15-инчовият модел преминава на 1299 долара.

MacBook Pro е мястото, където Apple наистина показва инженерните си възможности. Новите M5 Pro и M5 Max използват метода „Fusion“ за подреждане на чипове, за да предоставят до 18-ядрени CPU и мощен 40-ядрен GPU в най-високия клас Max вариант. M5 Pro започва с 24 GB базова памет, докато M5 Max може да бъде разширен до 128 GB унифицирана памет и 8 TB съхранение.

Моделите Pro следват Air в приемането на Wi-Fi 7 и Bluetooth 6, запазвайки позицията си като най-добрите мобилни работни станции за 2026-та. Високата мощност има своята цена; 14-инчовият M5 Pro вече започва от 2199 долара (с 200 долара повече от предшественика M4), а 16-инчовият вариант започва от 2699 долара.

В изненадващ ход Apple обнови и гамата си монитори, като ефективно пенсионира остаряващия Pro Display XDR. Стандартният модел за 1599 долара получава 12-мегапикселова уеб камера, Thunderbolt 5 и подобрена система от пространствени аудио високоговорители, макар че остава с 60Hz IPS панел.

Studio Display XDR е новият флагман за творците. Той разполага с 27-инчов 5K mini-LED панел с честота на опресняване 120Hz ProMotion и 2304 локални зони за затъмняване. С максимална HDR яркост от 2000 нита и цена от 3299 долара (включително стойката с регулируема височина), той е проектиран да бъде окончателният референтен монитор за екосистемата на Apple.