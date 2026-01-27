Новини
Лъв нападнал Джоди Фостър по време на снимки

27 Януари, 2026 10:43 836 4

Фостър е била на осем или девет години по време на снимките

Лъв нападнал Джоди Фостър по време на снимки - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Американската актриса Джоди Фостър разказа за преживяването си с нападение от лъв на снимачната площадка на филма от 1972 г. „Наполеон и Саманта“, пише The Hollywood Reporter.

Фостър каза, че е била на осем или девет години по време на снимките.

„Лъвът ме вдигна, разтърси ме, премести ме хоризонтално и след това ме пусна. Имах две перфектни захапки от едната страна и две перфектни захапки от другата, на бедрото ми. Но с течение на годините ние растем и кой знае къде са те вече? Преместили са се някъде“, каза тя.

Фостър добави, че нападението не е заснето, защото се е случило, след като камерата е спряла да се движи.

„Когато ме обърна към екипа, видях целия екип да бяга – настрани, грабвайки цялото си оборудване, сякаш бягаха от мен“, спомня си 63-годишната звезда.

Фостър казва, че дресьорът е принудил лъва да я пусне. След като напуснала болницата, тя продължила да снима със същия лъв.

„Върнах се към снимките със същия лъв, но имах петел в ръцете си. А петелът не беше свикнал да работи с този конкретен лъв. Видях как лъвът обърна глава и направи движение, сякаш щеше да дойде към мен или нещо подобно, и аз пуснах петела и избягах. Мисля, че това беше може би най-страшният момент“, казва тя.

Във филма „Наполеон и Саманта“ участват още Джони Уитакър и Майкъл Дъглас. Филмът проследява историята на две малки деца, които се впускат в пътешествие с бивш цирков лъв, за да избегнат раздялата с него.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 американска жена

    6 0 Отговор
    Съпругата и знае ли?

    10:51 27.01.2026

  • 2 Бисер

    4 0 Отговор
    Как да спя спокойно след тази растърстваща новина,как?

    10:52 27.01.2026

  • 3 Ах Ох

    6 0 Отговор
    И квооо, изял ли я е, ахахахахахаааа 🤣

    11:00 27.01.2026

  • 4 Въъъхх

    2 0 Отговор
    Моят Янко се ужаси и шмугна в другия крачол...

    11:19 27.01.2026