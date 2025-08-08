Лъвчета от изчезнал вид се родиха в чешки зоопарк (СНИМКИ)

В Чешкия сафари парк на град Двур Кралове се родиха четири берберийски лъвчета, което представлява значителен принос към усилията за съхраняване на този изключително рядък и застрашен вид. Според доклад на Асошиейтед прес, бебетата, три женски и едно мъжко, са плод на съвместни усилия за опазване на берберийския лъв, който, за съжаление, е изчезнал в природата.

Лъвчетата, които се намират в специално проектираната част на зоопарка, ще останат с родителите си — Халила и Барт — за определен период. Въпреки това, съгласно международната програма за опазване на защитените видове, те ще бъдат скоро изпратени в други зоологически паркове по света, включително в Израел, където ще бъдат разположени в зоологическата градина в Беер Шева.

Берберийският лъв (Panthera leo leo), който някога е обитавал обширни територии в Северна Африка, включително Атласките планини, е изчезнал в естествени условия през първата половина на 20-ти век. Последната известна снимка на този лъв е заснета през 1925 година, а последното животно от този вид е било убито през 1942 г. Тези лъвове са били жестоко преследвани, а естественият им хабитат е бил разрушаван от човешка дейност, което доведе до пълното им изчезване от дивата природа.

Въпреки тежката ситуация, берберийските лъвове продължават да съществуват в плен, като в момента броят им е под 200 екземпляра. Тези животни се отглеждат в зоопаркове и специализирани резервати, които сътрудничат с международни организации за опазване на видовете.

Ярослав Хиянек, заместник-директор на зоопарка в Двур Кралове, подчертава, че въпреки че се предприемат значителни усилия за възстановяване на популацията на берберийския лъв, възможността да се върне в естествения му хабитат остава далеч в бъдещето. Програмите за възстановяване на популацията в дивата природа изискват много повече време и координирани усилия, като се включват не само зоологически градини, но и природозащитни организации по целия свят.

„Ние работим активно по възстановяването на този вид и ще продължим да поддържаме близка връзка с колеги от други зоологически институции и природозащитни организации. Това е дългосрочен процес и изисква търпение и стратегически подход“, коментира Хиянек.

Берберийският лъв е важен символ за усилията за защита на дивата природа и възстановяване на изчезнали видове. Въпреки че тези усилия са възможни само благодарение на международното сътрудничество, експерти предупреждават, че съществува сериозна опасност за подобни видове, които се намират на ръба на изчезването, ако не се предприемат радикални действия за опазване на техния хабитат.

Програми за създаване на генетично разнообразие чрез размножаване в плен и възстановяване на екосистемите, които са били разрушени, ще бъдат ключови за дългосрочния успех на такива начинания.