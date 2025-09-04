Джоди Фостър очарова почитателите си без грим и с посивели коси на фестивал в Колорадо

Американската киноикона Джоди Фостър, позната на милиони зрители с ролите си в култови филми като „Мълчанието на агнетата“ и „Контакт“, предизвика истински фурор сред феновете си по време на филмовия фестивал в Телурайд, Колорадо, пише Daily Mail.

62-годишната актриса се появи на събитието в небрежен, но стилен тоалет – класически дънки, раирана риза, яркожълти маратонки и черни слънчеви очила, като напълно се отказа от грима и с гордост показа естествено посивелите си коси. Този смел избор на визия не остана незабелязан от почитателите ѝ, които не скриха възхищението си в социалните мрежи.

Снимка: Facebook

„Изглежда прекрасно и достойно остарява!“, „Сивите коси ѝ придават още повече чар – истинска красавица!“, „Радвам се, че не е прибягнала до излишни козметични процедури. Браво!“, гласят само част от коментарите на ентусиазираните ѝ фенове.

Мнозина отбелязаха, че Фостър е пример за това как една жена може да бъде уверена и привлекателна, без да се поддава на натиска на съвременните стандарти за красота.