Джоди Фостър очарова почитателите си без грим и с посивели коси на фестивал в Колорадо

4 Септември, 2025 09:43 918 10

  • джоди фостър-
  • естествена визия-
  • сиви коси-
  • филмов фестивал телурайд-
  • холивудска звезда-
  • без грим-
  • сащ

62-годишната актриса се появи на събитието в небрежен, но стилен тоалет

Джоди Фостър очарова почитателите си без грим и с посивели коси на фестивал в Колорадо - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Американската киноикона Джоди Фостър, позната на милиони зрители с ролите си в култови филми като „Мълчанието на агнетата“ и „Контакт“, предизвика истински фурор сред феновете си по време на филмовия фестивал в Телурайд, Колорадо, пише Daily Mail.

62-годишната актриса се появи на събитието в небрежен, но стилен тоалет – класически дънки, раирана риза, яркожълти маратонки и черни слънчеви очила, като напълно се отказа от грима и с гордост показа естествено посивелите си коси. Този смел избор на визия не остана незабелязан от почитателите ѝ, които не скриха възхищението си в социалните мрежи.

Джоди Фостър очарова почитателите си без грим и с посивели коси на фестивал в Колорадо
Снимка: Facebook

„Изглежда прекрасно и достойно остарява!“, „Сивите коси ѝ придават още повече чар – истинска красавица!“, „Радвам се, че не е прибягнала до излишни козметични процедури. Браво!“, гласят само част от коментарите на ентусиазираните ѝ фенове.

Мнозина отбелязаха, че Фостър е пример за това как една жена може да бъде уверена и привлекателна, без да се поддава на натиска на съвременните стандарти за красота.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Коста

    2 1 Отговор
    Аз очаквам почитателките си гол в кемпера на 1 км южно от Тюленово на море и само сех наркотици и рокендрол Жулай монинг

    09:46 04.09.2025

  • 2 Пич

    10 1 Отговор
    Много симпатична въпреки годините ! Старостта не е порок , когато не я носиш порочно (смешно) на стари години !

    09:46 04.09.2025

  • 3 Град Козлодуй

    3 0 Отговор
    Госпожата много прилича на една моя приятелка от гимназията, с която си държахме ръцете, скрити в храстите на градския парк.

    09:47 04.09.2025

  • 4 калина /алена

    3 2 Отговор
    И е лесбийка.

    09:50 04.09.2025

  • 5 завод

    5 3 Отговор
    Обикновенна,възрастна жена.

    Коментиран от #9

    09:51 04.09.2025

  • 6 Данко Харсъзина

    0 1 Отговор
    Ф устата.

    10:05 04.09.2025

  • 7 урко

    0 2 Отговор
    джендър бабукера

    10:08 04.09.2025

  • 8 Стар Вълк

    1 1 Отговор
    Браво! Зряла красива жена, която знае как да се радва на живота без да робува на предразсъдъци и хорски мнения.

    11:03 04.09.2025

  • 9 Ха ха ха ха

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "завод":

    А трябва да е необикновена за Ганя, решил че той е най-големия убавец на света ха ха ха

    11:06 04.09.2025

  • 10 Време за ирония

    1 0 Отговор
    Е, друго си е да се наклепа с гримове, тунинги, силикони и тинейджърски дрехи като бабетата в България😂😂😂

    11:09 04.09.2025