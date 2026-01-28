Новини
Милена се оплака от надута сметка за ток със 150 лв

28 Януари, 2026

Певицата се оплака, че заради чести спирания на тока ѝ е изгорял хладилника

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Рок кралицата Милена Славова получи първата си сметка в евро за ток надута, ожали се самата тя. „Само с около 150 лв. отгоре!!! Е, какво са 75 евро разлика за политиците“, пита риторично тя.

Певицата е коментирала и със съседите си в столичния квартал „Княжево“ и всичките са се оплакали, че новите им сметки за тока са завишени. „На всичкото отгоре много често го спират, което е много неприятно. Заради това преди 2 г. ми изгоря хладилникът така. Само си късаме нервите“, разказа пред „Телеграф“ изпълнителката на култовия хит „Неам нерви“. Тя е получила и другите си първи сметки в евро, но не е забелязала да имат такова чувствително повишение. „Скоро ми изтичат договорите за телевизия и интернет и ще видя какви ще са новите“, добави Милена.

Едно време, като живеех в апартамента на Южния парк, веднъж получих огромна сметка за ток. Тогава се обадих да дойдат да проверят да няма някаква грешка в електромера. Викат – всичко е наред. След това се набутах да платя за втора проверка, но пак дойдоха техни хора и не откриха проблем. В апартамента на майка ми пък имахме куриозен случай – изключихме всички бушони вътре, а електромерът в коридора на входа продължаваше да върти. Естествено, пак ги извиках. И пак не можаха да разберат откъде идва това. Казаха, че не могат да сядат 24 часа да го следят и си тръгнаха. Купих едни бушони, които замерват отвътре и показват консумацията на електроенергия на телефона. Така решихме проблема. Сега имам наематели там, но не са се оплаквали скоро“, разказа още Милена Славова.

На фона на това все пак рок звездата се похвали и с добри новини. На 10 февруари Милена заминава за Австралия и Нова Зеландия, където ще направи турне.

„Миналата година бях за първи път и останаха много доволни, затова ме поканиха пак. Ще имам 5 концерта, като новото е, че за първи път ще пея в Пърт и Окланд“, издаде певицата пред изданието. Именно в Австралия тя ще празнува и 60-годишния си юбилей на 24 февруари. „Отсега приятели ми организират 3-дневно тържество. Ще бъда 5 дни в Аделейд, където ще имам концерт и ще празнуваме 3 дни в къща на брега на река Мъри. Ще ми пекат агне на пещ“, допълни тя.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    5 5 Отговор
    Не е надута а е в евро.

    11:33 28.01.2026

  • 2 Запознат

    2 0 Отговор
    Николай ачов като чуе за Бойко Борисов пуска кафяво отзад и му се подмокря сливата 🤭🤭🤭🤭🤭🥳🤣

    11:34 28.01.2026

  • 6 ВИК Варна

    7 1 Отговор
    И ние въртим водомерите дистанционно ,ама балъците си плащат

    11:42 28.01.2026

  • 7 Търся

    3 1 Отговор
    Добър адвокат за дело срещу енерго Варна ,от некадърност ми изгориха маса и уреди

    11:44 28.01.2026

  • 8 Абе

    7 2 Отговор

    До коментар #5 от "Офф":

    Нема проблеми, ми си руча жената печени ягнета. Па вие по прайдовете на кълнове налитате.

    11:46 28.01.2026

  • 9 Шитттттт евроджйска подлого

    4 2 Отговор
    нали искаше евро кво, ревеш сега.Гледайте филма!!!!! Точно тези дето искаха € и играха хоро, те първи ще реват и с най- силен глас.

    11:50 28.01.2026

  • 10 Като искаш ток

    4 0 Отговор
    плащаш. Като не разбираш от ток, пак плащаш. Какво не ти е ясно.

    11:52 28.01.2026

  • 11 Просто човек

    0 0 Отговор
    Г-жа хомофобката…

    11:57 28.01.2026