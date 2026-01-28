Сидни Суини представи новата си марка секси бельо с горещи СНИМКИ

Сидни Суини разширява бизнеса си и официално дебютира собствен бранд за бельо. Линията Syrn (произнася се сай-рин) стартира на 28 януари и стъпва върху концепция, описвана от актрисата като „изкуството на закачката“.

„Исках да създам място, където жените да могат да преминават през всички различни версии на себе си,“ посочва звездата от „Еуфория“ в разпространено изявление. „Обичам да работя по коли, практикувам водни спортове, обличам се за червения килим и после се прибирам да се гушкам с кучетата си. Не съм само едно нещо — и нито една жена не е.“

Марката въвежда четири различни стилистични линии — Comfy, Playful, Romantic и Seductress (Удобна, игрива, романтична и изкушаваща). Първото представяне е фокусирано върху последната, а останалите ще излизат поетапно през следващите месеци. Всяка колекция ще бъде визуализирана с отделни кампании, заснети от жени фотографи: Франсис О’Съливан („Romantic“), Джес Уосън („Comfy“) и прочутата Елън фон Унверт („Seductress“), известна с кампаниите си за Guess и Victoria’s Secret.

Сидни Суини започна да загатва за проекта през уикенда, когато на сайта на Syrn се появи видео, в което тя отбелязва датата на старта с червило върху огледало. Преди това, късно вечерта, актрисата беше заснета да се изкачва до знака HOLLYWOOD и да окачва сутиени върху буквите — акция, която предизвика разследване от страна на Hollywood Chamber of Commerce за евентуални нарушения, макар продукцията да е имала частични разрешения за снимки в района.

Syrn поставя акцент върху удобството и точния размер — нещо, което Суини свързва и с личен опит. „В шести клас вече носех размер DD и мразех сутиена си,“ казва тя. „Когато най-накрая си купих красив и удобен, го носех до скъсване. Да създаваме модели за различни тела е огромна част от Syrn.“

Колекцията предлага 44 размера — от 30B до 42DDD — а повечето артикули са на цена под 100 долара. Екипът е работил върху подобряване на често срещани проблеми като впиващи се презрамки, стягащи ленти и дразнещи материи.

В публикуваните до момента кадри от кампанията Сидни Суини позира в различни стилистични среди — в розова градина с дантелено бельо, в празен театър с корсети и изрязани силуети, както и във винтидж ресторант с инспирации от старо холивудско кино.

Според американски медии брандът е в разработка от около година и е подкрепен от инвестиционната фирма Coatue, която през 2024 г. привлече над 1 млрд. долара от Джеф Безос и Майкъл Дел — още една индикация, че Сидни Суини не се цели в нишов, а в сериозен сегмент от модния пазар.