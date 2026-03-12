Новини
Радина Кърджилова съчета сексапил и изкуство в нова фотосесия (СНИМКИ)

12 Март, 2026

Актрисата позира за фотосесия за списание DIVA

Радина Кърджилова съчета сексапил и изкуство в нова фотосесия (СНИМКИ) - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Радина Кърджилова доказа, че без проблем може да съчетае изящното изкуство със сексапила. Актрисата засне нова фотосесия за списание DIVA, което веднага прикова погледите на феновете ѝ. Радина позира пред обектива на фотографката Адриана Янкулова, която е избрала да заснеме актрисата в интересно арт пространство.

За тоалетите на Кърджилова са избрани доста разкриващи плът дрехи - изрязани бодита, мрежест чорапогащник и кожено яке за бунтарски привкус.

През годините Радина Кърджилова неведнъж е доказвала, че освен талантлива актриса, е и изключително фотогенична жена, а скорошните ѝ фотосесии го доказват.

Това повече или по-малко може да се дължи на факта, че артистката е лудо влюбена в новия си партньор, който очевидно я кара да разцъфва и да се разхубавява още повече.


