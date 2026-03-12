Новини
Меган Фокс показа нова порция изкусителни СНИМКИ по латексов сутиен

Меган Фокс показа нова порция изкусителни СНИМКИ по латексов сутиен

12 Март, 2026 18:31 913 2

  • меган фокс-
  • актриса-
  • латексов сутиен-
  • бельо-
  • изкусителка-
  • провокативна

Актрисата се завърна в Инстаграм и не спира с провокативните кадри

Меган Фокс показа нова порция изкусителни СНИМКИ по латексов сутиен - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Актрисата Меган Фокс постепенно възобновява активността си в социалните мрежи след почти едногодишно отсъствие, като публикува нова серия снимки в профила си в Instagram.

39-годишната звезда от филмовата поредица Transformers сподели фотосесия, заснета в студио, в която позира с черен латексов сутиен, съчетан с пола и високи ботуши до бедрата. Актрисата е допълнила визията си със слънчеви очила на Андре Монтана и масивно сребърно колие тип чокър. Новите кадри на Меган навяват феновете ѝ на мисълта, че след раждането актрисата е уголемила дупето си и сега използва всеки удобен случай да го демонстрира.

Публикация, споделена от Megan Fox (@meganfox)

Фотосесията е реализирана от фотографката Сибел Леви, която по-рано определи актрисата като „моята астрологична близначка“, когато сподели кадри от първата серия снимки на Фокс след завръщането ѝ в платформата.

Към публикацията Меган Фокс добави кратък коментар: „Любовта беше най-жестокото чудовище от всички“, което според част от последователите ѝ е препратка към сложните отношения с бившия ѝ партньор Machine Gun Kelly.

Рапърът, чието истинско име е Колсън Бейкър, реагира под публикацията с коментар, в който спомена дъщеря им Сага Блейд, родена през март 2025 г. Той също наскоро показа нова татуировка, посветена на детето.

Сред коментиралите публикацията беше и актрисата Джена Дюан, която реагира с кратък комплимент към външния вид на Фокс.

Новите снимки са втори пост на актрисата след завръщането ѝ в Instagram на 3 март, когато тя изтри цялото предишно съдържание в профила си и публикува серия кадри с различна стилистика. В първата фотосесия Фокс се появи с черна тениска, комбинирана с жартиери и обувки на платформа от модния бранд Dolls Kill.

Връзката между Фокс и Machine Gun Kelly приключи през 2024 г., след като двамата отмениха годежа си. Въпреки раздялата те продължават да отглеждат съвместно дъщеря си.

Актрисата има и три по-големи сина от предишния си брак с Брайън Остин Грийн, с когото се раздели след близо десетилетие съвместен живот.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Всяка

    5 0 Отговор
    Жена иска да бъде така изжадана, че после няколко дни само за това да мисли. И за целта прилагат номера с латекси, ботуши, мигли....... дори някои бутат дунапрен с сутиените.

    18:37 12.03.2026

  • 2 изкусителни СНИМКИ по латексов сутиен

    3 0 Отговор
    за писари мераклии

    18:47 12.03.2026