Започва карнавалът във Венеция носейки духа на олимпийските игри

30 Януари, 2026 14:29 444 3

Утре - 31 януари е официалният старт на Венецианския карнавал

Започва карнавалът във Венеция носейки духа на олимпийските игри - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

От 31 януари до 17 февруари Венеция отново се превръща в сцена на един от най-емблематичните културни празници в Европа – Венецианския карнавал. Тазгодишното издание е под знака на олимпийския дух и се провежда под мотото „Олимп – в зората на играта“, като символично се свързва с домакинството на Италия на Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина д’Ампецо.

Програмата поставя акцент върху връзката между изкуство, история и спорт – препратка както към античната митология, така и към традиционната роля на карнавала като пространство за съревнование, спектакъл и колективна енергия. Официалният старт е белязан от мащабни улични представления, циркови и акробатични шоута, които ще обхванат централните площади на Венеция, Местре и островите в лагуната, с участието на стотици артисти от цял свят.

Сред най-очакваните събития остава традиционното водно шествие по Канале Гранде, в което маскирани лодкари и алегорични фигури превръщат града във „плаваща сцена“. Паралелно с това продължава и вековната традиция по избора на „Мариите на карнавала“, кулминираща с финална церемония в операта „Ла Фениче“.

Карнавалът включва още официални балове в исторически палати, детска програма с образователен и спортен акцент, специални изложби, театрални и музикални събития, както и т.нар. „Карнавал на вкусовете“, в който местни ресторанти предлагат тематични менюта. Кулминация в програмата е мащабното водно шоу в комплекса „Арсенале“, вдъхновено от идеята за олимпийското безсмъртие и човешкото преодоляване.

Със своята комбинация от традиция, съвременно сценично изкуство и международен размах, Венецианският карнавал за пореден път ще се превърне във водещо културно събитие, което дава старт на големия фестивален сезон в Италия.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Спецназ

    2 1 Отговор
    Венеция е Дупка и пропаднал коптор с напикан канал-

    не ходете там, Баце- нЕма какво да видиш в това Срутище!

    14:37 30.01.2026

  • 2 аде

    1 0 Отговор
    Дали ще има тъмни тритуали?

    14:38 30.01.2026

  • 3 Нема нужда

    0 0 Отговор
    Гейски изпълнения на идиоти.

    15:21 30.01.2026