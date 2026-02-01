Новини
Скандал в Италия: Образът на Мелони "замести" ангел след реставрация на известна базилика в Рим

1 Февруари, 2026 07:09, обновена 1 Февруари, 2026 06:19 917 5

Премиерът отговори с усмивка, опозицията поиска намесата на министъра на културата

Скандал в Италия: Образът на Мелони "замести" ангел след реставрация на известна базилика в Рим - 1
Снимка: БНР/&quot;Repubblica&quot;
БНР БНР

Италиански медии съобщават, че след реставрацията на известна базилика в Рим, измежду изображенията се е появил образът на премиера Джорджа Мелони. Сградата е от IV век и е сред посещаваните от туристи в италианската столица.

Над мраморния бюст на Умберто II Савойски в базиликата Сан Лоренцо ин Лучинав Рим, бдят два ангела. Единият има познато, стряскащо съвременно лице. Виждаме го всеки ден по новините, защото е на министър-председателя Джорджа Мелони. Погледнете по-отблизо, няма да повярвате, но това е тя“, пише ежедневникът Република“.

Преди реставрацията на това място е имало образ на херувим. Днес това е лицето на най-могъщата жена в страната - крилата, тя държи свитък с изображението на италианския Ботуш“, описва изображението ежедневникът.

Негови представители установили, че реставраторът - Бруно Валентинети, имал артистичен талант, а един църковен доброволец е симпатизант на крайно дясната партия „Fiamma tricolore”. След като научи новината, Мелони отговори чрез социалните мрежи с усмивка:Не, определено не изглеждам като ангел“. Опозицията, поиска намесата на министъра на културата Алесандро Джули.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 луцифер

    9 0 Отговор
    да изрисуват и свети Тръмп миротвореца.

    06:15 01.02.2026

  • 2 бушприт

    7 0 Отговор
    Определено е образът на премиерката Джорджия Мелони.

    06:29 01.02.2026

  • 3 какво неуважение

    1 1 Отговор
    Другия херовим трябваше да е с лицето на Тръмп!

    Коментиран от #4

    06:42 01.02.2026

  • 4 Леле сега Тръмп, като разбере !

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "какво неуважение":

    Какво ли ще стори ?
    :(

    Коментиран от #5

    07:12 01.02.2026

  • 5 хехе

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Леле сега Тръмп, като разбере !":

    ще уволни Папата.

    07:22 01.02.2026