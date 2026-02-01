Скандал в Италия: Образът на Мелони "замести" ангел след реставрация на известна базилика в Рим

Италиански медии съобщават, че след реставрацията на известна базилика в Рим, измежду изображенията се е появил образът на премиера Джорджа Мелони. Сградата е от IV век и е сред посещаваните от туристи в италианската столица.

Над мраморния бюст на Умберто II Савойски в базиликата „Сан Лоренцо ин Лучина“ в Рим, бдят два ангела. „Единият има познато, стряскащо съвременно лице. Виждаме го всеки ден по новините, защото е на министър-председателя Джорджа Мелони. Погледнете по-отблизо, няма да повярвате, но това е тя“, пише ежедневникът „Република“.

Преди реставрацията на това място е имало образ на херувим. „Днес това е лицето на най-могъщата жена в страната - крилата, тя държи свитък с изображението на италианския Ботуш“, описва изображението ежедневникът.

Негови представители установили, че реставраторът - Бруно Валентинети, имал артистичен талант, а един църковен доброволец е симпатизант на крайно дясната партия „Fiamma tricolore”. След като научи новината, Мелони отговори чрез социалните мрежи с усмивка:“ Не, определено не изглеждам като ангел“. Опозицията, поиска намесата на министъра на културата Алесандро Джули.