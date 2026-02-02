Новини
Нова светска двойка: Ким Кардашиян и Люис Хамилтън?

2 Февруари, 2026 14:59 673 5

Двойката е била забелязана на тайни срещи през последните седмици

Снимка: X
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Според упорити слухове в светските издания Ким Кардашиян и Люис Хамилтън са във връзка и са прекарали романтичен уикенд заедно във Великобритания.

По информация на изданието The Sun, 45-годишната основателка на Skims е отпътувала от Лос Анджелис в събота следобед с частния си самолет и се е срещнала с 41-годишния пилот от Формула 1 в луксозния комплекс Estelle Manor – хотел и частен кънтри клуб в района на Котсуолдс. Източници твърдят, че престоят е бил „изключително романтичен“, като двойката е била дискретно придружавана от охраната си.

Според запознати Ким Кардашиян и Люис Хамилтън са отседнали в една и съща стая и са разполагали с ексклузивен достъп до басейна и спа зоната на комплекса. „Резервирали са масаж за двойки и са използвали съоръженията само за тях двамата“, посочва източникът, като допълва, че вечерята им е била организирана в частна зала, далеч от останалите гости.

Двамата са напуснали хотела в неделя преди обяд и са отпътували с автомобилите, с които Кардашиян е пристигнала от летището. Очевидци твърдят, че са били предприети мерки да не бъдат заснети заедно – Хамилтън е използвал централния вход, докато Ким Кардашиян е изведена през страничен изход. Въпреки това тя е привлякла внимание с осем куфара и голяма чанта Hermès Birkin.

Представители на предполагаемата двойка не са коментирали информацията.

По-рано двамата са присъствали на новогодишно парти, организирано от Кейт Хъдсън в Аспен, Колорадо, макар и без да бъдат снимани заедно. Познанството им датира поне от 2014 г., когато са били фотографирани на светски събития със свои тогавашни партньори.

Люис Хамилтън е имал дългогодишна връзка с певицата Никол Шерцингер и през годините името му е свързвано с редица звезди от световния шоубизнес. Ким Кардашиян, която финализира развода си с Кание Уест през 2022 г., последно беше спрягана за връзка с играч от НФЛ, която според медийни публикации е приключила през пролетта на 2024 г.

Любопитен детайл от отношенията между състезателя и Кание е съветът, който рапърът е дал на пилота преди години – да следва интересите си извън състезателната писта, без да се влияе от общественото мнение.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Туй Хамито

    3 0 Отговор
    нали кара болида на другата писта, какви двойки, какви тройки?

    15:01 02.02.2026

  • 2 Освалдо Риос

    0 2 Отговор
    А нашия шофер от Формула ЖМ групата го сгаджосаха за онова недоразвитото.

    15:02 02.02.2026

  • 3 ицянакръбс

    5 0 Отговор
    И тоя не може да намери баба си!

    15:05 02.02.2026

  • 4 газо

    0 0 Отговор
    отгазофустата

    15:17 02.02.2026

  • 5 БРАВО НА ПИЛОТА

    0 1 Отговор
    ЩЕ ..УКА БРАЗИЛСКА ДУПАРА ОХ.

    15:25 02.02.2026