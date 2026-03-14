Певицата Дожа Кет разкри, че страда от тежко психическо заболяване

14 Март, 2026 16:12 803 4

Изпълнителката сподели, че е диагностицирана с гранично личностно разстройство

Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Певицата Дожа Кет разкри, че се бори с гранично личностно разстройство (ГЛП), като направи признанието в публикация в TikTok, докато защитаваше колежката си Чапел Роан.

Във видео, публикувано в петък, 30-годишната изпълнителка на хита Paint the Town Red сподели, че от ранна възраст е свикнала да прикрива истинските си чувства. „Още като дете се научих да се преструвам, че харесвам неща, че съм щастлива, че не харесвам неща, които всъщност харесвам – просто за да изглежда, че всичко е наред“, каза тя.

По думите ѝ тази стратегия постепенно е започнала да се отразява на психическото ѝ здраве. „В крайна сметка това ме настигна. Мисля, че винаги настигa хората. Сега се боря с гранично личностно разстройство“, призна изпълнителката.

Дожа Кет обясни, че от години посещава терапия и активно търси помощ за състоянието, което определи като „мъчително“. „На терапия съм от години и се опитвам да получа помощ за това състояние, с което вероятно се боря през целия си живот“, каза тя.

Певицата подчерта, че е постигнала напредък в лечението си. „Чувствам огромно облекчение и съм горда със себе си. Изминах дълъг път“, заяви тя, като добави, че все още допуска грешки, но процесът на лечение изисква време. „Това е процес от около осем години – лечение, работа върху себе си и възстановяване.“

Според Mayo Clinic граничното личностно разстройство е психично състояние, което влияе върху начина, по който хората възприемат себе си и отношенията си с околните. Заболяването често се характеризира с нестабилни и интензивни взаимоотношения, импулсивно поведение и силни емоционални реакции.

В същото видео Дожа Кет изрази подкрепа и към колежката си Чапел Роан, която от известно време насам изпада в конфликти с папараци. Певицата похвали колежката си за това, че остава искрена и защитава личните си граници пред публичността.

„Тя може да бъде неудобна пред хората и въпреки това да се чувства комфортно със себе си. Може да се защитава и да бъде честна“, каза Дожа Кет. „Трябваше да се науча да бъда честна – най-вече със самата себе си.“

Изпълнителката добави, че дълго време се е заблуждавала относно собствените си чувства. „Лъгах себе си години наред, през по-голямата част от живота си. А когато я виждам как стои там и е напълно себе си, това много ми харесва“, каза тя.

„Харесва ми, че може да бъде такава, без да наранява никого. Тя не е наранила нито един човек, като просто е била себе си. Това ми показва, че и аз мога да направя същото“, добави певицата.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Д-р Менгеме

    2 1 Отговор
    Ако бе по-бяла,бих я оправил с една ,,кожена" инжекция...

    16:22 14.03.2026

  • 2 Ходжа кет

    1 0 Отговор
    Апи ма щъркело.

    16:25 14.03.2026

  • 3 Спасителят

    2 0 Отговор
    Като махнеш татусите със змии по тялото и от душата си имаш шанс да се оправиш....

    16:45 14.03.2026

  • 4 Са7ан0ели7а

    0 0 Отговор
    Те, всички са7а.ни.сти страдат от такива...

    16:57 14.03.2026