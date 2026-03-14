Андреа отговаря пред съда за почивки, подарък от Кубрат Пулев (ВИДЕО)

Попфолк звездата Андреа се оказа на необичайно място – в съдебната зала, а причината е съдебен иск, подаден от човек от обкръжението на бившия ѝ партньор Кубрат Пулев.

Изпълнителката разкри, че тя и родителите ѝ са били призовани в съда, за да дадат обяснение за две почивки, платени от Пулев.

"С майка ми и баща ми трябваше да се явим в съда тази сутрин по дело за това, че Кубрат Пулев ни е платил две почивки. За мен семейството винаги е на първо място и трябваше да се обяснявам защо той е направил този жест", каза певицата пред Съдебната палата.

По думите ѝ тя знае кой стои зад иска, но засега отказва да назове името му.

"Нашето приятелство никой няма да развали", категорична е Андреа, която не скри огорчението си от цялата ситуация.

С пусната коса, без грим и с обувки, които по думите ѝ са подарък от Пулев, купени от Ню Йорк, певицата заяви, че не разбира защо трети лица се опитват да се намесват в отношенията им, пише "България днес".

"Има хора, на които не им е приятно, че между двама души може да има уважение и разбирателство – без значение дали са заедно или не", каза тя.

Андреа припомни, че връзката им с Пулев не винаги е била свързана с блясък и лукс.

"Започнахме заедно, когато имахме нула приходи. Подкрепяхме се взаимно, докато стигнем до успехите. Петнайсет години не могат да се изтрият ей така", заяви певицата. И подчерта, че през годините и тя е помагала финансово на боксьора и за нея е абсурдно трети лица да правят сметка кой е платил почивка, закуска или дори услугите на чистачка.

Най-болезненото за Андреа обаче се оказва отсъствието на самия Кубрат Пулев в съдебната зала.

"Очаквах, че ще спази мъжката си дума и ще бъде там. Вярвах му, но явно съм се лъгала", призна тя. И по думите ѝ това е оставило „горчив вкус“ и поставя под съмнение приятелството между двамата.

"Моля ви, не знам за какво говорите. Не ме замесвайте", пък заяви настоящата приятелка на Пулев - Розали пред изданието.

Припомняме, че Андреа и Кубрат Пулев се запознават, когато певицата е едва на 19 години и тепърва започва музикалната си кариера. По това време той е млад боксьор, далеч от световната слава.

Двамата започват живота си заедно почти без средства и дълго време живеят в малък апартамент. През годините Андреа се превръща в една от най-популярните български попфолк изпълнителки, а Пулев – в претендент за световната титла в тежка категория.

През 2014 г., преди мача си с Кличко, Кобрата обеща, че ако победи, ще се ожени за нея на ринга. Той загуби срещата, а сватба така и не се състоя – тема, която дълго време оставаше болезнена за феновете на двойката.