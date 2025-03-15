Кой има имен ден днес, 15 март 2026 г. Честито!

Църквата почита днес Св. мчк Агапий и 6-имата мъченици с него - Св. Агапий и другарите му пострадали от началника Урбан в Кесария Палестинска. Всички освен Агапий били много млади и не били кръстени.
Един ден младежите гледали как мъчат християните и като видели с какво търпение те понасяли всичко, разпалили се от ревност за Христа, отишли при началника си Урбан и му казали:
"И ние сме християни!"
Увещанията и заплахите на Урбан били напразни. Към тях се присъединил и знатният кесарийски гражданин Агапий. Всички били посечени с меч.
Имен ден празнуват: Божан, Божил, Божко, Емануил, Манол, Манчо, Тотьо, пише БЛИЦ.
