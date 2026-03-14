Композиторът на "Еуфория" обяви с гръм и трясък, че напуска сериала и музикалната индустрия

Британският музикант и продуцент Лабринт обяви, че се оттегля от музикалната индустрия, отправяйки остри критики към своята звукозаписна компания и популярния сериал "Еуфория", чиято музика пишеше до сега.

37-годишният артист публикува съобщение в профила си в Instagram в четвъртък вечерта. Текстът, написан с главни букви върху черен фон, гласи: „Свърших с тази индустрия. Майната ви, Columbia Records. Двойно майната ви и на ‘Euphoria’. Аз приключвам.“

Публикацията завършва с думите: „Благодаря и лека нощ.“ Лабринт не добави допълнителен коментар към поста, което предизвика вълна от реакции сред неговите почитатели. Много от тях го призоваха да преосмисли решението си. Сред коментиращите беше певицата Skylar Grey, която написа: „Моля те, не спирай да правиш музика. Светът има нужда от теб.“

Друг фен коментира: „Ти буквално си лицето на ‘Еуфория’, не ни причинявай това“, докато трети написа: „‘Еуфория’ не е същото без теб. Това е тяхна загуба.“

Към момента представители на Лабринт, както и на телевизионната мрежа HBO и създателя на сериала Сам Левинсън, не са коментирали публично изявлението.

Лабринт има ключова роля в успеха на сериала на HBO - "Еуфория". Той е композитор на музиката за първите два сезона на сериала, като голяма част от саундтрака е създадена именно от него. Освен това музикантът се появи и на екран в един от най-запомнящите се моменти на втория сезон – като певец в църква по време на халюцинация на героинята Ру Бенет, изиграна от Зендая.

Сериалът дебютира през 2019 г. и бързо се превърна в едно от най-гледаните заглавия на HBO, с участието на актьори като Хънтър Шафер, Джейкъб Елорди и Сидни Суини. Вторият сезон излезе три години по-късно.

Очаква се третият сезон на "Еуфория" да бъде пуснат през април след поредица от отлагания. Първият трейлър за новите епизоди беше показан през януари и привлече значително внимание. Вече беше обявено, че Лабринт ще си партнира не с кой да е, а легендарният Ханс Цимер за новия саундтрак, но изглежда, че това няма да се случи.

В него героинята Каси Хауърд, изиграна от Сидни Суини, е сгодена за Нейт Джейкъбс, ролята на Джейкъб Елорди, докато работи като създател на съдържание в платформа, подобна на OnlyFans. Междувременно героинята на Зендая се оказва въвлечена в конфликт между двама наркобосове.

Новият сезон ще включва и значителен времеви скок в сюжета. На събитие на HBO през декември 2025 г. създателят на сериала Сам Левинсън обясни, че действието ще се развива пет години след събитията от предишните епизоди.

„Не можем да се върнем в гимназията. Макар че много сериали го правят с 30-годишни актьори, ние няма да го направим“, каза той тогава. „Пет години изглеждаха естествено развитие – ако героите бяха отишли в университет, по това време вече щяха да са го завършили.“