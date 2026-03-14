Пиано на Джон Ленън бе продадено за рекордните 3,2 млн. долара на търг в Ню Йорк (СНИМКИ)

Пианото на Джон Ленън, на което е композирал песни за албума Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band, постави рекорд за най-скъпо продадена вещ, свързана с „Бийтълс“, като достигна 3,2 милиона щатски долара на търг в Ню Йорк, предаде ДПА.

То беше продадено като част от колекцията на бизнесмена Джим Ърсей. Рекордна цена беше платена и за оборудване за барабани, принадлежащо на колегата на Ленън от „Бийтълс“ Ринго Стар.

Колекцията, състояща се от музикални, филмови и спортни сувенири, беше продадена от аукционната къща „Кристис“ в Ню Йорк, предава БТА.

Пианото Broadwood, принадлежало на Ленън и използвано за писане на песни като Lucy In The Sky With Diamonds, A Day In The Life и Being For The Benefit Of Mr Kite!, включени в осмия студиен албум на „Бийтълс“, се очакваше да достигне цена между 400 хил. и 600 хил. щатски долара.

Музикалният инструмент обаче беше продаден за 3 247 000 долара, поставяйки рекорд за най-скъпия предмет на член на „Бийтълс".

Джон Ленън беше застрелян през 1980 г. на 40-годишна възраст. Сформирана през 60-те години на миналия век, „Бийтълс“ е най-продаваната музикална група на всички времена, отбелязва ДПА.

Предмети на барабаниста Ринго Стар също бяха обявени за продажба, включително първият му комплект ударни инструменти Ludwig. Стар ги е използвал за изпълнения на живо и студийни сесии с групата в ранния период от май 1963 г. до февруари 1964 г.

Комплектът барабани с три части достигна 2,39 милиона долара на търга на „Кристис" и за кратко счупи рекорда за най-скъпо продаден комплект барабани. Малко след това мембрана на барабан, част от втория комплект Ludwig на Ринго Стар, и включена в следващия лот, смени собственика си срещу сумата от 2,88 милиона щатски долара. Мембраната е използвана по време на първото посещение на „Бийтълс“ в САЩ, когато групата участва в „Шоуто на Ед Съливан“ през 1964 г., и също така поставя рекорда за най-скъпо продаден предмет, собственост на Ринго Стар, допълва ДПА.