Ще познаете ли коя звезда е преобразена в ролята на Скрудж от "Коледна песен"? (СНИМКИ)

Капитан Джак Спароу, Уили Уонка, Суини Тод, Лудия Шапкар - наистина е труден за разпознаване.

Джони Деп се превъплъти напълно в образа на Ебенизър Скрудж в нови кадри от снимачната площадка на филма „Ебенизър: Коледна песен“, които бяха разпространени по време на продукцията в Лондон.

62-годишният актьор беше заснет със значително променена визия – с по-дълбоки бръчки, дълги посивели бакенбарди, неравномерна брада и по-гъсти вежди, за да изиграе мрачния и стиснат герой от класическата повест на Чарлз Дикенс. Деп носи шапка, покриваща ушите му, и дълго синьо-черно брокатено палто, характерно за викторианската епоха, в която се развива действието. По време на снимките актьорът изглеждаше видимо измръзнал заради ниските температури.

First look at Johnny Depp as Ebenezer Scrooge in ‘A Christmas Carol’. pic.twitter.com/XaNAJM8TpN — Filmento (@TheFilmento) January 31, 2026

В сцените Джони Деп си партнира с Андреа Райзбъро, която изпълнява ролята на Духа на Миналото Коледно време. Режисьор на продукцията е Ти Уест, а във филма участват още Сам Клафлин, Иън Маккелън, Дейзи Ридли и Рупърт Гринт.

„Ебенизър: Коледна песен“ предлага по-мрачна, готическа интерпретация на класическата история и е позициониран като хорър адаптация. Премиерата на филма е насрочена за 13 ноември.

More…



Johnny Depp as Ebenezer Scrooge! pic.twitter.com/11KeSOb6eD — ReemDepp - Johnny Depp is A Legend 🦇 (@ReemDepp) January 31, 2026

Проектът бележи завръщането на Джони Деп към мащабни холивудски продукции след съдебната му победа през 2022 г. по делото за клевета срещу бившата му съпруга Амбър Хърд. Актьорът заведе дело през 2019 г., след като Хърд публикува статия във Washington Post през 2018 г., в която се определя като жертва на домашно насилие. Съдът присъди на Деп 10 млн. долара обезщетение и 350 хил. долара наказателни щети, докато Хърд получи 2 млн. долара по насрещния си иск. В края на 2022 г. двете страни постигнаха извънсъдебно споразумение, според което Хърд се съгласи да изплати 1 млн. долара.

По-рано актрисата, която вече живее в Испания, направи рядък публичен коментар за отражението на процеса върху живота ѝ в документалния филм „Silenced“, посветен на случаи, при които дела за клевета се използват за заглушаване на жени, говорещи за насилие.