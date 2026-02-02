Новини
Любопитно »
Ще познаете ли коя звезда е преобразена в ролята на Скрудж от "Коледна песен"? (СНИМКИ)

2 Февруари, 2026 17:31 755 6

  • ебенизър скрудж-
  • коледна песен-
  • джони деп-
  • чарлз дикенс-
  • роля-
  • превъплъщение

Холивудската звезда снима новия си филм в Лондон

Ще познаете ли коя звезда е преобразена в ролята на Скрудж от "Коледна песен"? (СНИМКИ) - 1
Снимка: X/Click News and Media / BACKGRID
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Капитан Джак Спароу, Уили Уонка, Суини Тод, Лудия Шапкар - наистина е труден за разпознаване.

Джони Деп се превъплъти напълно в образа на Ебенизър Скрудж в нови кадри от снимачната площадка на филма „Ебенизър: Коледна песен“, които бяха разпространени по време на продукцията в Лондон.

62-годишният актьор беше заснет със значително променена визия – с по-дълбоки бръчки, дълги посивели бакенбарди, неравномерна брада и по-гъсти вежди, за да изиграе мрачния и стиснат герой от класическата повест на Чарлз Дикенс. Деп носи шапка, покриваща ушите му, и дълго синьо-черно брокатено палто, характерно за викторианската епоха, в която се развива действието. По време на снимките актьорът изглеждаше видимо измръзнал заради ниските температури.

В сцените Джони Деп си партнира с Андреа Райзбъро, която изпълнява ролята на Духа на Миналото Коледно време. Режисьор на продукцията е Ти Уест, а във филма участват още Сам Клафлин, Иън Маккелън, Дейзи Ридли и Рупърт Гринт.

„Ебенизър: Коледна песен“ предлага по-мрачна, готическа интерпретация на класическата история и е позициониран като хорър адаптация. Премиерата на филма е насрочена за 13 ноември.

Проектът бележи завръщането на Джони Деп към мащабни холивудски продукции след съдебната му победа през 2022 г. по делото за клевета срещу бившата му съпруга Амбър Хърд. Актьорът заведе дело през 2019 г., след като Хърд публикува статия във Washington Post през 2018 г., в която се определя като жертва на домашно насилие. Съдът присъди на Деп 10 млн. долара обезщетение и 350 хил. долара наказателни щети, докато Хърд получи 2 млн. долара по насрещния си иск. В края на 2022 г. двете страни постигнаха извънсъдебно споразумение, според което Хърд се съгласи да изплати 1 млн. долара.

По-рано актрисата, която вече живее в Испания, направи рядък публичен коментар за отражението на процеса върху живота ѝ в документалния филм „Silenced“, посветен на случаи, при които дела за клевета се използват за заглушаване на жени, говорещи за насилие.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Евгени от Алфапласт

    5 1 Отговор
    Тоя Скрудж има егати и мръсното малко име...

    17:40 02.02.2026

  • 3 Не няма

    2 1 Отговор
    да познаем, защото не ни интересува, т.е. мижав интерес. Глупава статия, написана от глупав списвач.

    17:50 02.02.2026

  • 4 Ей,Стоянова

    2 0 Отговор
    Намери си друга работа

    18:14 02.02.2026

  • 5 Опааа

    1 0 Отговор
    Джони е голям!

    18:14 02.02.2026

  • 6 Това е

    0 0 Отговор
    Джони Уокър... оп , грешка, Джони Деп е!

    18:36 02.02.2026